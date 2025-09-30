Deportes

La selección Colombia es líder del grupo F de la Copa Mundial Sub-20 Chile 2025 tras la victoria contra Arabia Saudita: así va la tabla de posiciones

La Tricolor comparte grupo con Noruega, Nigeria y Arabia Saudita y aspira superar lo hecho en el 2003, cuando la Tricolor terminó en el tercer lugar del Mundial

Camilo Zabaleta

La Selección Colombia ganó con gol de Óscar Perea en la primera fecha del Mundial Sub-20 - crédito FCF

El debut de Colombia en la Copa del Mundo Sub-20 Chile 2025 dejó como saldo una victoria ajustada, pero suficiente para sumar los primeros tres puntos del certamen y adueñarse del primer lugar en la tabla de posiciones.

La selección dirigida César Torres tuvo que sobreponerse a un inicio complicado frente a Arabia Saudita, logrando finalmente el triunfo gracias a una anotación en la segunda mitad.

Aunque el inicio del partido mostró a una Colombia falta de profundidad y con dificultades para romper la organización defensiva rival, el transcurrir de los minutos evidenció una reacción.

Arabia Saudita, mejor situada en los primeros instantes, mantuvo el equilibrio del juego hasta la primera media hora, cuando la Amarilla comenzaron a inquietar a la portería defendida por Hamed Al-Shanqiti.

La selección Colombia tiene a Óscar Perea como gran figura al ser el más costoso del plantel - crédito FCF

La primera ocasión clara para Colombia apareció al minuto 29, después de un desborde por la banda derecha y un centro de Carlos Sarabia que fue rematado de cabeza por Óscar Perea, cuyo intento se marchó desviado por poco.

Ese acercamiento sirvió como impulso para los colombianos, que en los minutos siguientes generaron más aproximaciones por el mismo costado.

Seis minutos después, Óscar Perea volvió a probar suerte, esta vez con un disparo dentro del área que fue desviado por el portero saudí.

Sobre el cierre de la primera parte, Sarabia protagonizó otra jugada individual, logrando un potente remate cruzado que no encontró destinatario en el área y se perdió por la línea final.

Ya en la segunda mitad, el equipo sudamericano mantuvo la presión ofensiva.

Al minuto 51, Emilio Aristizábal dispuso de una inmejorable oportunidad frente al punto penal, pero su disparo no encontró la red, manteniendo igualado el marcador.

La insistencia tuvo recompensa a los 64 minutos: Jordan Barrera recuperó el balón en zona alta, asistió al centro del área y Óscar Perea apareció para rematar de primera y marcar el único gol del encuentro, así lo reflejan los datos recopilados de los minutos clave del partido.

El partido no estuvo exento de sustos para Colombia. Seis minutos después del tanto, Thamer Al Khaibri marcó el empate para Arabia Saudita, pero el árbitro anuló la acción por un fuera de juego previo.

A partir de entonces, la Tricolor se concentró en administrar la ventaja, resistiendo los ataques finales del conjunto saudí y asegurando su arco en cero hasta el pitazo final.

La selección Colombia volverá a jugar el jueves 2 de octubre - crédito FCF

Con este resultado, Colombia alcanzó la primera casilla del grupo y se prepara para enfrentar a Noruega en la segunda jornada. Así quedó la tabla de posiciones del grupo F:

  1. Colombia: 3 puntos / +1 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  2. Noruega: 3 puntos / +1 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  3. Arabia Saudita: 0 puntos / -1 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  4. Nigeria: 0 puntos / -1 diferencia de gol / 1 partido jugado.

Así van los grupos de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

La final del torneo de naciones será el 20 de octubre en Santiago - crédito FIFA

Grupo A

  1. Japón: 3 puntos / +2 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  2. Chile: 3 puntos / +1 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  3. Nueva Zelanda: 0 puntos / -1 diferencia de gol / 1 partido jugado. (Posible mejor tercero)
  4. Egipto: 0 puntos / -2 diferencia de gol / 1 partido jugado.

Grupo B

  1. Paraguay: 3 puntos / +1 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  2. Ucrania: 3 puntos / +1 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  3. Panamá: 0 puntos / -1 diferencia de gol / 1 partido jugado. (Posible mejor tercero)
  4. Corea del Sur: 0 puntos / -1 diferencia de gol / 1 partido jugado.

Grupo C

  1. Marruecos: 3 puntos / +2 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  2. México: 1 puntos / 0 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  3. Brasil: 1 puntos / 0 diferencia de gol / 1 partido jugado. (Posible mejor tercero)
  4. España: 0 puntos / -2 diferencia de gol / 1 partido jugado.

Grupo D

  1. Argentina: 3 puntos / +2 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  2. Italia: 3 puntos / +1 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  3. Australia: 0 puntos / -1 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  4. Cuba: 0 puntos / -2 diferencia de gol / 1 partido jugado.

Grupo E

  1. Estados Unidos: 3 puntos / +8 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  2. Francia: 3 puntos / +1 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  3. Sudáfrica: 0 puntos / -1 diferencia de gol / 1 partido jugado. (Posible mejor tercero)
  4. Nueva Caledonia: 0 puntos / -8 diferencia de gol / 1 partido jugado.

