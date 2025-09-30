Jordan Barrera, figura de la selección Colombia, explicó por qué reaccionó con molestia al árbitro ante Arabia Saudita: “No entendía inglés”

El momento que se vivió en el estadio de Talca, fue explicado de la siguiente forma por el volante del Botafogo - crédito @FCFSeleccionCol / X

El debut de la selección Colombia en el Mundial Sub-20 de Chile fue positivo en el estadio Fiscal de Talca con el gol de Óscar Perea ante Arabia Saudita.

En un partido que estuvo lleno de intensidad en el medio campo, como disputas en el mediocampo entre colombianos y saudíes, se vivió un curioso momento al minuto 64, cuando el árbitro argelino Youcef Gamouh dio a conocer su decisión sobre el gol, que se emitió en inglés.

La "Tricolor" dirigida por César Torres comenzó con pie derecho su participación en el Mundial de Chile tras derrotar a los árabes en Talca - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Jordan Barrera reconoció en la zona mixta, después del triunfo ante los árabes, que vivió un momento de confusión durante el anuncio del gol por parte del juez central argelino, en donde el volante del Botafogo pensó que el gol fue anulado, pero después ve a sus compañeros celebrar y le explican, que la anotación fue válida.

El asistente del gol de Óscar Perea al minuto 64, se sinceró en rueda de prensa y explicó lo que ocurrió.

“Primero no le entendía el inglés y después gracias a Dios dijo que fue gol y todos contentos”, dijo con alegría y riéndose.

Por otra parte, también tuvo tiempo para analizar lo que será su próximo rival, por la fecha 2 del Mundial Sub-20: Noruega, el 2 de octubre de 2025, en el estadio de Talca.

“El rival será duro (Noruega), también sacaron la victoria y el profesor sabrá que es en lo que hay que mejorar. Hoy estamos contentos por los tres puntos”, agregó.

Así se registró el momento por parte de Toque Sports - crédito @ToqueSports / X

Por otra parte, el portal Toque Sports reseñó el momento de la confusión que vivió Jordan Barrera de la siguiente forma:

“JAJA, NO ENTENDIÓ EL INGLÉS. Jordan Barrera no entendió el inglés del árbitro y pensó que había ANULADO EL GOL de Colombia y se molestó. Pero cuando vio que señaló al centro del campo ¡CELEBRÓ ENSEGUIDA!“, reseñaron.

Colombia derrotó a Arabia Saudita y lidera el grupo F del Mundial

Colombia y Arabia Saudita se miden en la primera fecha del mundial sub-20 de Chile- crédito Cristian Sepúlveda/ primerabchile

El debut de la selección colombiana Sub-20 en la Copa del Mundo Chile 2025 se resolvió con una victoria ajustada frente a Arabia Saudita, gracias a un solitario gol de Óscar Perea que definió el marcador y marcó el inicio del camino mundialista para el equipo dirigido por César Torres. El encuentro, disputado en el Estadio Fiscal de Talca, dejó a la Tricolor con los primeros tres puntos del torneo y la expectativa puesta en su próximo enfrentamiento ante Noruega.

Durante la primera mitad, el conjunto colombiano mostró dificultades para generar peligro en el área rival. Arabia Saudita, bien organizada, logró mantener el control del juego y exhibió una ligera superioridad antes de la media hora. La primera oportunidad clara para Colombia surgió en el minuto 29, cuando Carlos Sarabia desbordó por la banda derecha y envió un centro que Óscar Perea cabeceó, aunque el balón se marchó apenas desviado. Esta acción marcó un cambio de actitud en el equipo sudamericano, que a partir de ese momento incrementó su presencia ofensiva.

Seis minutos después, Colombia volvió a inquietar la portería saudí. De nuevo por el costado derecho, Perea remató dentro del área, pero el guardameta Hamed Al-Shanqiti desvió el balón al tiro de esquina. Al borde del descanso, Sarabia protagonizó otra llegada peligrosa: ingresó al área y disparó cruzado, pero el balón recorrió la línea de gol sin que ningún compañero lograra empujarlo al fondo de la red.

En la segunda parte, la selección colombiana mantuvo la intensidad ofensiva. Apenas iniciado el complemento, en el minuto 51, tras un saque de banda, Kéner González intentó rematar, pero el balón terminó en los pies de Emilio Aristizábal, quien, solo frente al arco, falló su disparo. La insistencia tuvo recompensa en el minuto 64, cuando Jordan Barrera presionó en campo rival, robó el balón a Saud Harun y asistió a Perea, que definió sin oposición para anotar el único gol del partido.

El equipo saudí respondió seis minutos después con un remate de Thamer Al Khaibri que terminó en gol, pero la jugada fue invalidada por fuera de juego, manteniéndose el 1-0 en el marcador. En los minutos finales, Colombia supo gestionar la ventaja y resistió los intentos de Arabia Saudita por igualar el resultado, asegurando así el triunfo en su estreno mundialista.

Colombia se prepara ahora para jugar ante Noruega el 2 de octubre de 2025 a las 3:00 p. m. en el estadio de Talca. Así va el grupo F

Colombia: 3 puntos - 1 partido jugado (diferencia de gol de +1) Noruega: 3 puntos - 1 partido jugado (diferencia de gol de +1) Nigeria: 0 puntos - 1 partido jugado (diferencia de gol de -1) Arabia Saudita: 0 puntos - 1 partido jugado (diferencia de gol de -1)