Deportes

Jordan Barrera, figura de la selección Colombia, explicó por qué reaccionó con molestia al árbitro ante Arabia Saudita: “No entendía inglés”

Después del debut con victoria por parte de la “Tricolor” en Talca (Chile), uno de los grandes protagonistas explicó lo ocurrido en una de las jugadas claves ante el combinado asiático

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Guardar
El momento que se vivió en el estadio de Talca, fue explicado de la siguiente forma por el volante del Botafogo - crédito @FCFSeleccionCol / X

El debut de la selección Colombia en el Mundial Sub-20 de Chile fue positivo en el estadio Fiscal de Talca con el gol de Óscar Perea ante Arabia Saudita.

En un partido que estuvo lleno de intensidad en el medio campo, como disputas en el mediocampo entre colombianos y saudíes, se vivió un curioso momento al minuto 64, cuando el árbitro argelino Youcef Gamouh dio a conocer su decisión sobre el gol, que se emitió en inglés.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La "Tricolor" dirigida por César
La "Tricolor" dirigida por César Torres comenzó con pie derecho su participación en el Mundial de Chile tras derrotar a los árabes en Talca - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Jordan Barrera reconoció en la zona mixta, después del triunfo ante los árabes, que vivió un momento de confusión durante el anuncio del gol por parte del juez central argelino, en donde el volante del Botafogo pensó que el gol fue anulado, pero después ve a sus compañeros celebrar y le explican, que la anotación fue válida.

El asistente del gol de Óscar Perea al minuto 64, se sinceró en rueda de prensa y explicó lo que ocurrió.

“Primero no le entendía el inglés y después gracias a Dios dijo que fue gol y todos contentos”, dijo con alegría y riéndose.

Por otra parte, también tuvo tiempo para analizar lo que será su próximo rival, por la fecha 2 del Mundial Sub-20: Noruega, el 2 de octubre de 2025, en el estadio de Talca.

“El rival será duro (Noruega), también sacaron la victoria y el profesor sabrá que es en lo que hay que mejorar. Hoy estamos contentos por los tres puntos”, agregó.

Así se registró el momento
Así se registró el momento por parte de Toque Sports - crédito @ToqueSports / X

Por otra parte, el portal Toque Sports reseñó el momento de la confusión que vivió Jordan Barrera de la siguiente forma:

“JAJA, NO ENTENDIÓ EL INGLÉS. Jordan Barrera no entendió el inglés del árbitro y pensó que había ANULADO EL GOL de Colombia y se molestó. Pero cuando vio que señaló al centro del campo ¡CELEBRÓ ENSEGUIDA!“, reseñaron.

Colombia derrotó a Arabia Saudita y lidera el grupo F del Mundial

Colombia y Arabia Saudita se
Colombia y Arabia Saudita se miden en la primera fecha del mundial sub-20 de Chile- crédito Cristian Sepúlveda/ primerabchile

El debut de la selección colombiana Sub-20 en la Copa del Mundo Chile 2025 se resolvió con una victoria ajustada frente a Arabia Saudita, gracias a un solitario gol de Óscar Perea que definió el marcador y marcó el inicio del camino mundialista para el equipo dirigido por César Torres. El encuentro, disputado en el Estadio Fiscal de Talca, dejó a la Tricolor con los primeros tres puntos del torneo y la expectativa puesta en su próximo enfrentamiento ante Noruega.

Durante la primera mitad, el conjunto colombiano mostró dificultades para generar peligro en el área rival. Arabia Saudita, bien organizada, logró mantener el control del juego y exhibió una ligera superioridad antes de la media hora. La primera oportunidad clara para Colombia surgió en el minuto 29, cuando Carlos Sarabia desbordó por la banda derecha y envió un centro que Óscar Perea cabeceó, aunque el balón se marchó apenas desviado. Esta acción marcó un cambio de actitud en el equipo sudamericano, que a partir de ese momento incrementó su presencia ofensiva.

Seis minutos después, Colombia volvió a inquietar la portería saudí. De nuevo por el costado derecho, Perea remató dentro del área, pero el guardameta Hamed Al-Shanqiti desvió el balón al tiro de esquina. Al borde del descanso, Sarabia protagonizó otra llegada peligrosa: ingresó al área y disparó cruzado, pero el balón recorrió la línea de gol sin que ningún compañero lograra empujarlo al fondo de la red.

En la segunda parte, la selección colombiana mantuvo la intensidad ofensiva. Apenas iniciado el complemento, en el minuto 51, tras un saque de banda, Kéner González intentó rematar, pero el balón terminó en los pies de Emilio Aristizábal, quien, solo frente al arco, falló su disparo. La insistencia tuvo recompensa en el minuto 64, cuando Jordan Barrera presionó en campo rival, robó el balón a Saud Harun y asistió a Perea, que definió sin oposición para anotar el único gol del partido.

El equipo saudí respondió seis minutos después con un remate de Thamer Al Khaibri que terminó en gol, pero la jugada fue invalidada por fuera de juego, manteniéndose el 1-0 en el marcador. En los minutos finales, Colombia supo gestionar la ventaja y resistió los intentos de Arabia Saudita por igualar el resultado, asegurando así el triunfo en su estreno mundialista.

Colombia se prepara ahora para jugar ante Noruega el 2 de octubre de 2025 a las 3:00 p. m. en el estadio de Talca. Así va el grupo F

  1. Colombia: 3 puntos - 1 partido jugado (diferencia de gol de +1)
  2. Noruega: 3 puntos - 1 partido jugado (diferencia de gol de +1)
  3. Nigeria: 0 puntos - 1 partido jugado (diferencia de gol de -1)
  4. Arabia Saudita: 0 puntos - 1 partido jugado (diferencia de gol de -1)

Temas Relacionados

Selección ColombiaJordan BarreraCopa Mundial Sub-20Chile 2025Mundial Sub-20Colombia vs. Arabia SauditaColombia-Deportes

Más Noticias

Cuándo volverá a jugar la selección Colombia en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025: la Tricolor puede clasificar a los octavos de final

La Amarilla podría llegar a seis puntos en el grupo F, los necesarios para clasificar a los octavos de final del campeonato que cita a las 24 mejores selecciones juveniles del mundo

Cuándo volverá a jugar la

La selección Colombia es líder del grupo F de la Copa Mundial Sub-20 Chile 2025 tras la victoria contra Arabia Saudita: así va la tabla de posiciones

La Tricolor comparte grupo con Noruega, Nigeria y Arabia Saudita y aspira superar lo hecho en el 2003, cuando la Tricolor terminó en el tercer lugar del Mundial

La selección Colombia es líder

Así fue presentado Jorge Bava, extécnico de Independiente Santa Fe, en Cerro Porteño de Paraguay: “Ya está en el barrio”

El entrenador uruguayo inicia su ciclo en el club azulgrana tras la salida de Diego Martínez, con la misión de mantener a Cerro Porteño en la pelea por el título del torneo Clausura 2025 a solo un punto del líder

Así fue presentado Jorge Bava,

Leyenda del Barcelona entregó detalles del fallido fichaje de Luis Díaz por el cuadro catalán: “Fue difícil”

El movimiento del delantero colombiano impactó en la estrategia de varios clubes y redefinió la competencia en la banda izquierda del conjunto Culé

Leyenda del Barcelona entregó detalles

El presupuesto del deporte colombiano cae a mínimos históricos para 2026

La disminución de fondos pone en riesgo la participación internacional, los incentivos por medallas y la atención a niños en escuelas de formación

El presupuesto del deporte colombiano
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidentes de las Farc requisaron

Disidentes de las Farc requisaron a varios asistentes de un concierto: quedó registrado en video

Duro golpe a las disidencias de ‘Primo Gay’ en Antioquia: tres muertos y dos capturados en combates con el Ejército Nacional

Cayó ‘Coco’, poderoso cabecilla del Clan del Golfo: era el coordinador logístico de subestructura del grupo armado en Chocó

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

ENTRETENIMIENTO

Melissa Gate se refirió a

Melissa Gate se refirió a los mensajes de odio que recibe en redes: “Los envidiosos también me motivan”

Yina Calderón lanza advertencia a Westcol sobre seguridad para su pelea con Andrea Valdiri: “Que las cosas sean justas”

Yina Calderón le dio regalo a Westcol y la reacción del ‘streamer’ desató comentarios en las redes sociales: “Nada de picos ni tocaditas”

Marcela Reyes volvió a las redes para darle mensaje a sus seguidores tras el asesinato de su exesposo B King: “Estoy de regreso”

Karina García confirmó el fin de su relación con Altafulla y pidió respeto por la decisión: “No soy capaz de sostener una mentira”

Deportes

Cuándo volverá a jugar la

Cuándo volverá a jugar la selección Colombia en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025: la Tricolor puede clasificar a los octavos de final

La selección Colombia es líder del grupo F de la Copa Mundial Sub-20 Chile 2025 tras la victoria contra Arabia Saudita: así va la tabla de posiciones

Así fue presentado Jorge Bava, extécnico de Independiente Santa Fe, en Cerro Porteño de Paraguay: “Ya está en el barrio”

Leyenda del Barcelona entregó detalles del fallido fichaje de Luis Díaz por el cuadro catalán: “Fue difícil”

El presupuesto del deporte colombiano cae a mínimos históricos para 2026