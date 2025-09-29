Jugador del Deportivo Cali denunció amenazas por parte del dueño de Águilas Doradas: “Eso no puede suceder”

Avilés Hurtado dio a conocer la denuncia en medio de la rueda de prensa posterior al juego disputado en Rionegro- crédito Dimayor

Durante la jornada 13 de la Liga BetPlay II-2025, la controversia marcó el duelo en el estadio Alberto Grisales tras la denuncia pública dada a conocer por el delantero Avilés Hurtado del Deportivo Cali.

El atacante reveló que jugadores de su equipo recibieron amenazas verbales por parte de Fernando Salazar, propietario de Águilas Doradas, mientras el partido se desarrollaba a puerta cerrada, hecho que generó preocupación y perturbó la concentración de los futbolistas visitantes.

En rueda de prensa posterior al encuentro, donde también participó el técnico Alberto Gamero, Avilés Hurtado relató la tensión vivida durante el partido: “Uno viene a divertirse y a jugar un partido de fútbol y no puede ser que una persona - tengo entendido que es el dueño de Águilas - amenace a compañeros nuestros, eso no puede suceder”, expresó el delantero, visiblemente afectado.

Hurtado añadió que, aunque el encuentro se disputaba sin público, “no estaba planillado para entrar porque era a puerta cerrada el partido y estaba gritándole a nuestros compañeros y eso no puede suceder”.

El jugador insistió en la gravedad del incidente, al señalar que situaciones como esta dificultan la concentración y afectan el desarrollo normal del juego.

