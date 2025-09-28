Marino Hinestroza le tocó los genitales de jugador de Millonarios y generó polémica en redes: “Le perdonaron la expulsión”

Marino Hinestroza fue una de las figuras de Atlético Nacional en la victoria contra Millonarios - crédito Colprensa

Durante el reciente enfrentamiento en el Fútbol Profesional Colombiano entre Atlético Nacional y Millonarios, una polémica situación se apoderó de la atención luego de que múltiples repeticiones televisivas mostraran que Marino Hinestroza, jugador del Nacional, habría tomado de forma brusca en sus partes íntimas a Edwin Mosquera, futbolista rival, durante un forcejeo en el campo. El gesto provocó la caída inmediata de Mosquera, que permaneció varios minutos en el césped mostrando signos de dolor.

Varios especialistas en arbitraje analizaron las imágenes desde distintos ángulos. El perfil de reportes El VAR Central indicó que “le perdonaron la expulsión a Marino Hinestroza en esta jugada”, resaltando que “ya estaba amonestado y en un forcejeo agarró a su rival por la zona genital”.

Según esa evaluación, la intensidad del acto podría haber derivado no solo en una segunda amarilla, sino en una expulsión directa: “Incluso si analizan la fuerza de la acción podría haber sido roja directa. Ulloa solo dio falta sin castigo disciplinario y el VAR no llamó”, concluyó el análisis, marcando su desacuerdo con la decisión arbitral.

Marino Hinestroza y Cristian Mosquera en la disputa de un balón - crédito Win Sports

A estas observaciones se sumó el exárbitro José Borda, que criticó la falta de intervención tecnológica: “En esta acción de Marino Hinestroza de Nacional contra Mosquera de Millonarios, el VAR debió llamar al árbitro Diego Ulloa para que la revisara”, opinó en sus declaraciones recogidas tras el partido. Borda argumentó que la intensidad y naturaleza del incidente justificaban la expulsión inmediata de Hinestroza y añadió: “Y si la considera como una acción humillante o degradante sería roja directa, para mí es roja”.

En redes sociales, los hinchas de ambos equipos también opinaron sobre la jugada, dejando comentarios divididos:

“Nada raro en campanita hinestroza agarrando miembros, lo increible es que el VAR nunca sirva en ese estadio y con el mismo equipo, cosa de toda la vida ese atracadero” @Juanse__16

“Es roja!!! Clarisima ahora ve y sacala voz pitala falta y le sacas roja a todos los de verde... care chimba gallina la tenes adentro pendejo” @EnriqueCopete1

“COMO VA A SER SIQUIERA AMARILLA BURRO, es como si yo digo que cuando pisaron a morelos es roja porque lo piso. Dios aquí le dan voz y voto a cualquier aparecido que diga cualquier burrada” @Gxldecardxna

Atlético Nacional superó a Millonarios por 2-0 en Medellín, por la fecha 13 de la Liga BetPlay - crédito Millonarios FC

El incidente suscita preguntas sobre el marco reglamentario internacional. Al revisar los códigos y normativas de la FIFA, no se encuentra un artículo específico sobre conductas sexuales dentro del ámbito deportivo profesional, aunque sí existen protocolos vinculados a la verificación de identidad de género y garantías sobre la equidad. En este contexto, las autoridades disciplinarias locales tendrían que interpretar los reglamentos generales de juego y comportamiento para determinar eventuales sanciones.

Por parte de Millonarios, no hubo reacciones oficiales respecto a lo sucedido. En rueda de prensa posterior al encuentro, tanto el técnico Hernán Torres como el defensor Juan Pablo Vargas evitaron referirse al episodio, enfocándose en el análisis deportivo del partido.

William Tesillo y Jorman Campuzano fueron los autores de los goles de Atlético Nacional - crédito Colprensa

Torres destacó: “Me parece que el equipo hizo un buen trabajo hasta el primer gol. Al equipo lo golpeó bastante ese gol, luego llega el penal muy rápido y ahí Nacional maneja el partido”, mientras Vargas se mostró afectado por el desplazamiento de una larga racha positiva: “Nunca me había pasado esto de perder aquí desde que estoy en Millonarios. Los dos goles fueron muy rápidos”.

Atlético Nacional alcanzó 23 puntos que lo colocan actualmente en la cuarta posición de la tabla del Fútbol Profesional Colombiano. Mientras que Millonarios enfrenta un escenario complicado: permanece en el puesto 13 con 14 puntos, viendo cómo se alejan las posibilidades de clasificar a las instancias finales del torneo.