María Camila Osorio se mide ante Iga Świątek, una de las mejores raquetas del mundo en el WTA de Beijing: hora y dónde ver

En uno de los partidos más destacados que tendrá la jornada en el gigante asiático, la cucuteña protagonizará un duelo que no se da desde el 2023

María Camila Osorio saludándose ante
María Camila Osorio saludándose ante su rival de turno en 2023-crédito Hannah Mckay/REUTERS

Pese a que la acción de los cuatro grandes del tenis finalizaron (con el Abierto de Australia, el Roland Garros, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos), la acción en el circuito WTA continúa.

En esta ocasión, la cucuteña María Camila Osorio se volverá a encontrar contra la polaca Iga Świątek, partido por la tercera ronda del Abierto WTA 1000 de Beijing.

Osorio sueña con dar el golpe ante Iga Świątek

El momento cuando Maria Camila
El momento cuando Maria Camila Osorio enfrenta a Świątek en el Abierto de Australia 2023-crédito Hannah Mckay/REUTERS

El partido se disputará el 28 de septiembre de 2025 y se disputará a las 10:00 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver en exclusiva a través de la plataforma de Disney Plus (Planes estándar y premium).

Cómo vienen ambas jugadoras al encuentro

Iga Świątek

Iga Świątek celebrando su victoria
Iga Świątek celebrando su victoria ante Yue Yuan-crédito Tingshu Wang/REUTERS

La número 2 en el ranking WTA debutó con una contundente victoria ante la raqueta china, Yue Yuan, en parciales de 6-0 y 6-3 en un tiempo de una hora y 16 minutos.

La polaca, que viene de ser campeona del WTA 500 de Seúl, viene en un gran momento, luego de que su última derrota se diera en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos ante la norteamericana Amanda Anisimova (número 4 del ranking), en parciales de 6-4 y 6-3 en un tiempo de una hora y 38 minutos.

A continuación, así viene la polaca en sus últimos cinco partidos:

  • 26 de septiembre de 2025 - WTA de Beijing: victoria vs. la china Yue Yuan en parciales de 6-0 y 6-3 en 1 hora y 16 minutos
  • 21 de septiembre de 2025 - WTA de Seúl victoria vs. la rusa Ekaterina Alexandrova en parciales de 1-6, 7-6 (7-3 en el tie-break) y 7-5 en 2 horas y 46 minutos
  • 20 de septiembre de 2025 - WTA de Seúl: victoria vs. la australiana Maya Joint en parciales de 6-0 y 6-2 en 1 hora y 7 minutos
  • 19 de septiembre de 2025 - WTA de Seúl: victoria vs. la checa Barbora Krejčíková en parciales de 6-0 y 6-3 en 1 hora y 26 minutos
  • 18 de septiembre de 2025 - WTA de Seúl: victoria vs. la rumana Sorana Cirstea en parciales de 6-3 y 6-2 en 1 hora y 34 minutos

Camila Osorio

Maria Camila Osorio viene de
Maria Camila Osorio viene de una actuación positiva en China-crédito Hannah Mckay/REUTERS

Por los lados de María Camila Osorio, que compite desde las rondas previas en el WTA 1000 de Beijing, comenzó con el pie derecho su participación.

En su última salida, el 26 de septiembre de 2025, derrotó a la rusa Anna Kalinskaya (número 29 en el ranking WTA) en parciales de 6-1, 4-6 y 6-4 en un tiempo de 2 horas y 15 minutos. A continuación, así viene la colombiana que, previo a su viaje a China, jugó en el WTA de Guadalajara, México.

  • 26 de septiembre de 2025 - WTA de Beijing: victoria vs. rusa Anna Kalinskaya en parciales de 6-1, 4-6 y 6-4 en 2 horas y 15 minutos
  • 24 de septiembre de 2025 - WTA de Beijing: victoria vs. la norteamericana Ann Li en parciales de 5-7, 7-6 (tie-break a favor de Li por 7-5) y 5-7
  • 11 de septiembre de 2025 - WTA de Guadalajara: derrota vs. la norteamericana Iva Jovic (campeona del torneo) por 4-6 y 2-6 en 1 hora y 31 minutos
  • 9 de septiembre de 2025 - WTA de Guadalajara: victoria vs. la rusa Kamilla Rakhimova en doble 7-5 en 1 hora y 51 minutos
  • 24 de agosto de 2025 - Abierto de los Estados Unidos

Así fue el único enfrentamiento entre Osorio y Świątek

El cordial saludo entre la
El cordial saludo entre la polaca y la colombiana-crédito Asanka Brendon Ratnayake/AP Foto

El 17 de enero de 2023, la polaca Iga Świątek, derrotó en el Abierto de Australia con autoridad sobre Camila Osorio en la segunda ronda, con un marcador de 6-2, 6-3, en un tiempo total de 1 hora y 25 minutos.

La número uno del mundo, que venía de superar un exigente debut ante la alemana Jule Niemeier, demostró desde el inicio su condición de favorita. En el primer set, Świątek impuso un ritmo superior y logró dos quiebres consecutivos, lo que le permitió tomar una ventaja de 4-0 y jugar con soltura. Aunque ambas jugadoras intercambiaron quiebres en los siguientes juegos, la colombiana no consiguió mantener su servicio en ningún momento del set, que terminó con un 6-2 a favor de la polaca.

En el segundo parcial, Osorio intentó afianzarse con su saque para mantenerse en la pelea, pero Świątek volvió a quebrar rápidamente y se adelantó 3-1.

Una segunda rotura de la polaca parecía sentenciar el partido, aunque la tenista de Cúcuta logró recuperar uno de los quiebres y acortar la distancia a 2-5. Pese a la resistencia de la colombiana, la líder del ranking mundial cerró el encuentro con un 6-3 definitivo.

