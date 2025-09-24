Once Caldas vs. Independiente del Valle EN VIVO, cuartos de final Copa Sudamericana: estas son las probables alineaciones

El gran partido de Once Caldas en la Copa Sudamericana fue acompañado por un reconocimiento especial de la Conmebol, que incluyó a varios de sus jugadores en el equipo ideal de la semana tras los partidos de ida de los cuartos de final, el 17 de septiembre de 2025.

La figura de Dayro Moreno ha cobrado valor en el Once Caldas con el récord como máximo goleador colombiano de todos los tiempos y su actuación individual, especialmente en la Copa Sudamericana, en donde recientemente superó a Independiente del Valle en la ida de los cuartos de final con un doblete de su autoría.

Dayro Moreno está a punto de alcanzar un récord histórico en la Copa Sudamericana , en la que muestra todo su potencial para que el Once Caldas aspire a las semifinales, realizando una campaña similar a la del título de la Copa Libertadores en 2004.

La cita para la vuelta de los cuartos de final entre Once Caldas e Independiente del Valle este miércoles a las 7:30 de la noche y la expectativa es alta, ya que el Once Caldas se encuentra en ventaja por el marcador global, 2-0, tras el triunfo como visitante conseguido el pasado martes en el estadio Banco Guayaquil, en Quito.

En la continuidad de la Copa, Atlético Mineiro recibirá en Belo Horizonte a Bolívar de la Paz

El gol inicial llegó por medio del uruguayo Agustín Canobbio al minuto 39, mientras que el empate final fue de Dylan Aquino al minuto 67 de partido.

En la continuidad de la Copa Sudamericana, el 23 de septiembre de 2025, Fluminense y Lanús empataron 1-1 en el estadio Maracaná de Río y el Granate se clasificó a las semifinales.

El blanco de Manizales quiere conquistar la Copa Sudamericana

Independiente del Valle y Once Caldas arrancan la llave por los cuartos de final en la Copa Sudamericana - crédito Fotobaires / Colprensa

El partido se jugará el 24 de septiembre de 2025 en el estadio Palogrande de Manizales a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver en exclusiva a través de la pantalla de DSports y de la aplicación digital de DGO.

El juez central del encuentro será el argentino Maximiliano Ramírez.

Tras la histórica victoria del Once Caldas en Quito durante el partido de ida 2-0 con el doblete de Dayro Moreno al minuto 22 y 49 de partido, el cuadro caldense visitó al América de Cali el 19 de septiembre de 2025 en el estadio Pascual Guerrero.

Allí, los dirigidos por Hernán Darío “el Arriero” Herrera cayeron por 2-1 ante los rojos con goles de Tilman Palacios al minuto 48 y de Cristian Barrios al 57, en un partido que comenzó con triunfo para el campeón de la Copa Libertadores 2004, con anotación de Jefry Zapata al 45+1.

Por los lados de Independiente del Valle, empató por la fecha 29 la Liga Pro de Ecuador a dos goles ante el Mushuc Runa en el estadio Bellavista, de Ambato.