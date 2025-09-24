Deportes

Once Caldas vs. Independiente del Valle EN VIVO, cuartos de final Copa Sudamericana: estas son las probables alineaciones

El equipo dirigido por Hernán Darío “el Arriero” Herrera buscar conseguir su cupo en las semifinales del torneo suramericano en su partido como local

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Guardar
El "Blanco Blanco" de Manizales
El "Blanco Blanco" de Manizales quiere estar entre los mejores cuatro equipos de la Copa Sudamericana - crédito @oncecaldas - Cristina Vega / REUTERS

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al seguimiento en tiempo real de la previa del partido entre Once Caldas e Independiente del Valle por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

13:41 hsHoy

Últimos cinco partidos de Once Caldas e Independiente del Valle

Once Caldas

  • 19 de septiembre de 2025 - Liga BetPlay: América de Cali 2-1 Once Caldas
  • 17 de septiembre de 2025 - Copa Sudamericana: Independiente del Valle 0-2 Once Caldas
  • 13 de septiembre de 2025 - Liga BetPlay: Once Caldas 1-0 Envigado
  • 9 de septiembre de 2025 - Liga BetPlay: Atlético Bucaramanga 0-0 Once Caldas
  • 5 de septiembre de 2025 - Liga BetPlay: Once Caldas 1-0 Pereira

Independiente del Valle

  • 20 de septiembre de 2025 - Liga Pro: Mushuc Runa 2-2 Independiente del Valle
  • 17 de septiembre de 2025 - Copa Sudamericana: Independiente del Valle 0-2 Once Caldas
  • 13 de septiembre de 2025 - Liga Pro: Independiente del Valle 3-1 Vinotinto FC
  • 30 de agosto de 2025 - Liga Pro: Independiente del Valle 4-0 Técnico Universitario
  • 24 de agosto de 2025- Liga Pro: Emelec 0-1 Independiente del Valle
13:15 hsHoy

Once Caldas recibió reconocimiento tras su victoria ante Independiente del Valle por los cuartos de final de la Copa Sudamericana

El equipo dirigido por Hernán Darío Herrera venció por dos goles a cero a Independiente del Valle en el partido de ida, acercándose a la clasificación a semifinales de la “Gran Conquista”

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Dayro Moreno aumentó su ventaja
Dayro Moreno aumentó su ventaja en la tabla de goleadores de la Copa Sudamericana - crédito Copa Sudamericana

El gran partido de Once Caldas en la Copa Sudamericana fue acompañado por un reconocimiento especial de la Conmebol, que incluyó a varios de sus jugadores en el equipo ideal de la semana tras los partidos de ida de los cuartos de final, el 17 de septiembre de 2025.

Leer la nota completa
12:50 hsHoy

“Yo soy el ángel de Dayro”, las revelaciones del ‘Arriero’ Herrera sobre el goleador de Once Caldas y el camerino

El máximo goleador colombiano de la historia lidera la tabla de artilleros de la Copa Sudamericana y fue convocado a la selección por su rendimiento en el último año

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Hernán Darío Herrera clasificó a
Hernán Darío Herrera clasificó a Once Caldas a semifinales de Liga en el primer semestre y cumple una destacada campaña en el torneo continental - crédito @ hernan_arriero_herrera/Instagram

La figura de Dayro Moreno ha cobrado valor en el Once Caldas con el récord como máximo goleador colombiano de todos los tiempos y su actuación individual, especialmente en la Copa Sudamericana, en donde recientemente superó a Independiente del Valle en la ida de los cuartos de final con un doblete de su autoría.

Leer la nota completa
12:27 hsHoy

Once Caldas no solo se juega el cupo a semifinal ante Independiente del Valle: Dayro Moreno va por otro récord en la Sudamericana

El goleador de la edición 2025 está en su mejor momento y quiere quedar en la historia del certamen junto con los manizaleños, que cuentan con una ventaja de dos goles sobre los ecuatorianos

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Dayro Moreno marcó los dos
Dayro Moreno marcó los dos goles del triunfo 0-2 de Once Caldas sobre Independiente del Valle por la Copa Sudamericana - crédito Once Caldas

Dayro Moreno está a punto de alcanzar un récord histórico en la Copa Sudamericana, en la que muestra todo su potencial para que el Once Caldas aspire a las semifinales, realizando una campaña similar a la del título de la Copa Libertadores en 2004.

Leer la nota completa
12:08 hsHoy

Once Caldas vs. Independiente del Valle: hora y dónde ver el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Dayro Moreno marcó doblete en el partido de ida y dejó al club albo con un pie en la ronda de semifinales, clasificación que tendrá que revalidar en el estadio Palogrande de Manizales

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

El "blanco blanco" de Manizales
El "blanco blanco" de Manizales dio un paso para clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana- crédito @LopezAndres_11 / X

La cita para la vuelta de los cuartos de final entre Once Caldas e Independiente del Valle este miércoles a las 7:30 de la noche y la expectativa es alta, ya que el Once Caldas se encuentra en ventaja por el marcador global, 2-0, tras el triunfo como visitante conseguido el pasado martes en el estadio Banco Guayaquil, en Quito.

Leer la nota completa
11:45 hsHoy

Otros resultados de la Copa Sudamericana

En otro de los partidos
En otro de los partidos más destacados de la Sudamericana, Fluminense empató ante Lanús y clasificó a las semifinales - crédito Brazil Press

En la continuidad de la Copa Sudamericana, el 23 de septiembre de 2025, Fluminense y Lanús empataron 1-1 en el estadio Maracaná de Río y el Granate se clasificó a las semifinales.

El gol inicial llegó por medio del uruguayo Agustín Canobbio al minuto 39, mientras que el empate final fue de Dylan Aquino al minuto 67 de partido.

En la continuidad de la Copa, Atlético Mineiro recibirá en Belo Horizonte a Bolívar de la Paz

24 de septiembre de 2025

Atlético Mineiro vs. Bolívar

  • Estadio: MRV Arena de Belo Horizonte
  • Árbitro: Facundo Tello (Argentina)
  • Hora: 5:00 p. m.
  • Transmisión de TV: Dsports y Dgo

25 de septiembre de 2025

Universidad de Chile (Chile) vs. Alianza Lima (Perú)

  • Estadio: Nacional de Santiago
  • Árbitro: Carlos Betancur (Colombia)
  • Hora: 7:30 p. m.
  • Transmisión de TV: Espn 2 y Disney Plus Premium
11:37 hsHoy

El blanco de Manizales quiere conquistar la Copa Sudamericana

Independiente del Valle y Once
Independiente del Valle y Once Caldas arrancan la llave por los cuartos de final en la Copa Sudamericana - crédito Fotobaires / Colprensa

El partido se jugará el 24 de septiembre de 2025 en el estadio Palogrande de Manizales a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver en exclusiva a través de la pantalla de DSports y de la aplicación digital de DGO.

El juez central del encuentro será el argentino Maximiliano Ramírez.

Tras la histórica victoria del Once Caldas en Quito durante el partido de ida 2-0 con el doblete de Dayro Moreno al minuto 22 y 49 de partido, el cuadro caldense visitó al América de Cali el 19 de septiembre de 2025 en el estadio Pascual Guerrero.

Allí, los dirigidos por Hernán Darío “el Arriero” Herrera cayeron por 2-1 ante los rojos con goles de Tilman Palacios al minuto 48 y de Cristian Barrios al 57, en un partido que comenzó con triunfo para el campeón de la Copa Libertadores 2004, con anotación de Jefry Zapata al 45+1.

Por los lados de Independiente del Valle, empató por la fecha 29 la Liga Pro de Ecuador a dos goles ante el Mushuc Runa en el estadio Bellavista, de Ambato.

El gol inicial llegó al minuto 20 por medio de Jean Pierre Arroyo, mientras que Mushuc Runa empató por medio de Carlos Orejuela al minuto 35. Luego Independiente del Valle se fue en ventaja con gol de Claudio Spinelli al minuto 83, mientras que Robert Burbano empató al 90+9.

Temas Relacionados

EN VIVOOnce CaldasOnce Caldas vs. Independiente del ValleCopa SudamericanaIndependiente del ValleCopa Sudamericana 2025Colombia-Deportes

Últimas noticias

Así calificaron a James Rodríguez tras el empate del Club León contra Mazatlán: “Magia, delicia, exquisita”

El colombiano fue el mejor calificado del equipo conocido como “Panza Verde” en el empate de la fecha 10 de la Liga Mexicana ante Mazatlán, luego de participar en los dos goles de su club

Así calificaron a James Rodríguez

Esto le costaría a Jorge Bava salir de Santa Fe: detalles de la oferta que le hizo Cerro Porteño al hasta ahora técnico ‘cardenal’

El entrenador uruguayo del equipo bogotano tendría un nuevo destino en su carrera deportiva, después del partido de la Copa Colombia ante Independiente Medellín

Esto le costaría a Jorge

James Rodríguez brilló en el empate de León ante Mazatlán con gol y asistencia en la Liga MX

El colombiano regresó a la alineación tras superar una lesión en el tendón de Aquiles y participó decisivamente en las dos anotaciones de su equipo durante la primera parte

James Rodríguez brilló en el

Egan Bernal se despidió de cuatro compañeros en el Ineos Grenadiers: uno de ellos le ayudó a ganar el Tour de Francia

El pedalista zipaquireño, que seguirá con el equipo para 2026, dijo adiós a cuatro pedalistas que no seguirán en la actividad, en especial con uno que es referente

Egan Bernal se despidió de

La dura sentencia sobre James Rodríguez en México: “No es un líder, hay otros en el Club León”

El debate sobre el futuro del colombiano en la Liga MX crece tras la goleada sufrida por el equipo de Eduardo Berizzo, que aún confía en el volante para llegar a la siguiente ronda

La dura sentencia sobre James

ÚLTIMAS NOTICIAS

Dólar hoy: la divisa en

Dólar hoy: la divisa en el Banco Nación cae a $1.350 para la venta

Imputarán a tres taxistas acusados de darle una brutal golpiza a un pasajero en Rosario

Un mal uso de la tecnología deja a ocho niños muertos en Haití tras ataque de drones

Los filmes sobre ETA, un género que crece en el Festival de San Sebastián

Milei agradeció los anuncios de Estados Unidos: “Juntos construiremos un camino de estabilidad, prosperidad y libertad”

INFOBAE AMÉRICA

Tiroteo en oficina de ICE

Tiroteo en oficina de ICE en Texas deja tres heridos y el atacante muerto

Los filmes sobre ETA, un género que crece en el Festival de San Sebastián

Putin aumentará el IVA hasta un 22 % para financiar la invasión rusa a Ucrania: armas y pensiones a las familias de militares caídos

El alcalde de Nueva York impulsa la prohibición de carruajes de caballos en Central Park

Evo Morales defendió a su ex viceministro detenido en un operativo antidrogas: “Es un montaje”

DEPORTES

River Plate buscará dar vuelta

River Plate buscará dar vuelta la serie ante Palmeiras en Brasil para avanzar a semifinales de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

La historia entre Ousmane Dembélé y su amigo de la infancia que emocionó en la gala del Balón de Oro

“Un momento aterrador”: un beisbolista recibió un brutal pelotazo a 160 km/h en la cara y fue hospitalizado

La argentina Sofía Montenegro perdió una sangrienta pelea, pero consiguió su contrato en UFC tras una gran actuación

LeBron James reveló el momento en que dimensionó su talento: “Ahí supe que era especial”