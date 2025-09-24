La dura sentencia sobre James Rodríguez en México: “No es un líder, hay otros en el Club León”

James Rodríguez sigue siendo criticado por su poco aporte en León durante los últimos compromisos, que también afectan al club en la Liga MX - crédito Club León

Las críticas hacia James Rodríguez han aumentado en México tras la derrota del Club León por 5-0 ante Xolos de Tijuana, un partido en el que el mediocampista colombiano no participó debido a una molestia en el talón de Aquiles, aunque una versión indicaba que no quería jugar en cancha sintética.

En este contexto, el periodista mexicano Paco Vela cuestionó el liderazgo y el compromiso del jugador, lo que generó debate sobre su papel en el equipo y su futuro en la Liga MX, a la que arribó en enero de 2025 y, por el momento, no cumple con el objetivo de salir campeón.

“¿Dónde está James?"

Vela, en declaraciones en el canal de YouTube llamado Gol y Puerta, señaló que la ausencia de James en el encuentro no sorprendió a quienes han seguido su trayectoria en los últimos años. “¿Dónde está James? Vino a hacer lo mismo que hizo en otros equipos y está bien, ya lo sabíamos, ¿o les sorprende?“.

“Miren lo que se ha documentado en los últimos años en la carrera de James. Eso no quiere decir que el tipo represente algo, es su modus operandi”, afirmó el periodista. Para Vela, el colombiano no se ha consolidado como referente dentro del grupo y considera que su influencia en el vestuario es limitada.

“Si este equipo no está luciendo, ¿usted cree que él se va a arriesgar? James Rodríguez no es un líder, hay otros líderes en el Club León. Ojalá lo viéramos ir al frente, cosa que no va a pasar”, añadió el comunicador.

En cuanto al futuro del colombiano, Paco Vela considera poco probable que continúe en la Liga MX una vez finalice su contrato a finales de 2025. “En el fútbol mexicano le quedan ocho partidos de Liga, después no sé si Colombia, Chile, MLS, pero en la Liga MX difícilmente continuará su carrera”, opinó el periodista.

No obstante, Vela reconoce que el rendimiento de James en la selección Colombia ha sido destacado, recordando que fue el máximo asistente de las Eliminatorias Sudamericanas y el jugador más valioso de la Copa América pasada, donde Colombia llegó a la final.

De regreso a la titular

La reciente lesión en el talón de Aquiles lo dejó fuera del partido ante Xolos, pero su recuperación fue rápida y el técnico Eduardo Berizzo lo incluyó en la convocatoria para el siguiente compromiso ante Mazatlán FC, correspondiente a la décima jornada del Torneo Apertura de la Liga MX 2025.

Previamente, el timonel argentino desmintió los rumores que apuntaban a una supuesta negativa del jugador a participar en el encuentro en Tijuana, asegurando que la ausencia se debió exclusivamente a la lesión y lo colocó como titular en el encuentro del martes 23 de septiembre en el Nou Camp.

Mientras tanto, el ambiente en el Club León se mantiene tenso. La directiva ya explora opciones para un posible cambio de entrenador, aunque Berizzo continúa al frente del equipo, que actualmente ocupa la décima posición en la tabla con 11 puntos, lo que le permitiría acceder al play-in. La situación deportiva del club y la falta de resultados positivos han incrementado la presión sobre figuras como James, cuya llegada generó altas expectativas entre la afición y la prensa.

El presente del colombiano en el Club León ha estado marcado por un rendimiento discreto, pues suma tres goles y siete asistencias en 26 partidos disputados, de los cuales ha sido titular en 21 ocasiones a lo largo de la temporada, mientras que en el Torneo Apertura tiene nueve encuentros, un tanto y un pase-gol.

A pesar de las críticas y de la compleja situación en el Club León, la figura de James sigue generando opiniones divididas. Para Paco Vela, aunque el colombiano no representa el principal problema del equipo, su aporte está lejos de ser la solución esperada.