James Rodríguez brilló en el empate de León ante Mazatlán con gol y asistencia en la Liga MX

James Rodríguez volvió al equipo titular del Club León este martes 23 de septiembre, en el partido contra Mazatlán FC correspondiente a la décima jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El ‘10’ colombiano estuvo ausente en la jornada previa frente a Xolos de Tijuana tras sufrir una lesión en el tendón de Aquiles. Su regreso se produjo tan solo cuatro días después, en un contexto de expectativa y cierta polémica por versiones cruzadas sobre los motivos de su baja temporal.

Algunas voces de la prensa especularon sobre una posible decisión personal de no jugar en cancha sintética, mientras que el director técnico Eduardo Berizzo aseguró que la ausencia se debió a problemas físicos. El entrenador explicó que “ningún tema por el pasto sintético, una lesión en el talón de Aquiles y por eso no estaba disponible”. Tras la goleada 5-0 sufrida en Tijuana, el retorno de James se convirtió en una de las principales noticias alrededor de León.

Primer tiempo: gol y asistencia de James en minutos clave

En el Estadio Nou Camp, el partido mostró equilibrio hasta los cierres del primer tiempo. En los minutos de adición antes del descanso, James Rodríguez se encargó de abrir el marcador mediante un penalti sancionado tras una falta de Facundo Almada a Rodrigo Echeverría. El jugador colombiano cobró de zurda y ubicó el balón a la derecha del arquero, anotando el 1-0 a los 45+2’.

Este tanto fue el segundo de James en el Apertura 2025. El primero también lo consiguió en condición de local, lanzando un penalti frente a Chivas el 19 de julio.

Inmediatamente después, León amplió la ventaja. En la siguiente acción ofensiva, al minuto 45+5, James Rodríguez controló el esférico fuera del área de Mazatlán, observó la posición de Ismael Díaz y le cedió el balón con un pase preciso. El delantero panameño, ubicado en el área, definió de cabeza para marcar el 2-0. En el primer tiempo, James también generó peligro a través de un potente remate de zurda de media distancia que golpeó el travesaño y estuvo cerca de convertirse en gol.

Cambio de rumbo: Mazatlán reacciona en la segunda mitad

El segundo tiempo mostró un desarrollo diferente. Club León no logró sostener el dominio de la primera mitad y el visitante intensificó su presión ofensiva. El uruguayo Anderson Duarte se convirtió en figura al marcar el descuento a los 61 minutos, y luego, a los 65, anotó el empate tras aprovechar los espacios en la defensa local. El marcador igualado 2-2 reflejó la pérdida de control del equipo dirigido por Eduardo Berizzo y el resurgimiento del conjunto visitante en el complemento.

En esa etapa, la influencia de James Rodríguez disminuyó en ataque, aunque en los primeros minutos del partido había sido el elemento más participativo de su equipo. El movimiento de balón, la capacidad para rematar desde media distancia y la generación de juego ofensivo fueron parte de su aporte en la primera etapa.

Expectativa y polémica en torno al colombiano

El desempeño de James Rodríguez fue seguido con atención, también como respuesta a las críticas y dudas surgidas a partir de su ausencia frente a Xolos de Tijuana. Buena parte de la conversación mediática en Colombia giró en torno a si el jugador elige en qué partidos actuar. Más allá de la polémica, su regreso fue productivo, ya que participó en los dos goles del equipo esmeralda en el primer tiempo.

Hasta la fecha 10 del Apertura 2025, James Rodríguez ha disputado siete partidos con León, acumulando dos goles, ambos fundamentados en cobros de penalti como local. En los otros encuentros, ha estado fuera de la convocatoria por situaciones físicas y temas relacionados con su recuperación.

La expectación sobre el aporte del colombiano sigue vigente dentro del plantel: su liderazgo y calidad técnica son señalados por sus compañeros y cuerpo técnico como aspectos clave para la competitividad del equipo en liga.

Plantillas titulares y presión para León

En el encuentro ante Mazatlán FC, además de James Rodríguez, Club León alineó a los también colombianos Jaine Steven Barreiro y Daniel Arcila en la formación inicial. El cuadro visitante presentó en su once titular a Nicolás Benedetti como otro nombre relevante del fútbol colombiano. Estos movimientos reflejaron la amplitud de talento internacional presente en ambos planteles.

El empate en casa deja a León con siete juegos disputados por parte de su principal figura y la obligación de encontrar regularidad en lo que resta del torneo. La afición esmeralda, tras la derrota sufrida en la jornada previa, espera que las actuaciones como la de James Rodríguez sirvan como impulso de cara a las próximas fechas del campeonato mexicano.