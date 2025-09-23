Jorge Bava, técnico de Santa Fe, habría llegado a un acuerdo con Cerro Porteño del Paraguay, según el periodista Francisco Vélez

En el espacio nocturno de Equipo F, se habló sobre el rumor que tomó fuera sobre Jorge Bava sobre su llegada como nuevo técnico del Cerro Porteño de Paraguay - crédito @ESPNColombia / X

El mundo del fútbol profesional colombiano vivió una sorpresa el 22 de septiembre de 2025, cuando se conoció desde Paraguay que el uruguayo Jorge Bava, técnico campeón con Independiente Santa Fe, sería el nuevo entrenador del Cerro Porteño, de Paraguay.

Los medios de comunicación en territorio albirrojo confirmaron la noticia que en un principio entregó el periodista Arturo Máximo Rubín.

Después de todo lo ocurrido, Independiente Santa Fe emitió un comunicado de prensa informando que aún Bava contaba con contrato con el club Cardenal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según reportes de la prensa en Paraguay, Jorge Bava dirigiría a Cerro Porteño-crédito Gastón Britos/EFE

En el programa Equipo F, de Espn Colombia, se dio un amplio panorama sobre lo que ocurre desde la información que entregó el periodista Francisco “Pacho” Vélez.

“Al mediodía comenzó el rumor a través de un colega en Paraguay en su cuenta de X, que ya el equipo Cerro Porteño había decidido ser su técnico, la Comisión Técnica de Cerro Porteño, que es el segundo equipo del Paraguay, ya había tomado una determinación”, dijeron.

Además, Vélez informó que el cuadro del Ciclón (apodo del Cerro Porteño) todavía contaba con técnico interino, pero que la sorpresa se la llevaron fue cuando el periodista Arturo Máximo Rubin confirmó que Bava sería el nuevo técnico del equipo paraguayo.

“En la actualidad, ellos tienen a Jorge Achucarro como director técnico interino, y ya le habían anunciado que seguía en el puesto, pero que entre el miércoles y jueves, ya llegaría el nuevo técnico en propiedad. ¡Oh, sorpresa! cuando escucho a Rubín decir que el elegido era Jorge Bava. De inmediato, uno en su afán periodístico comienza a indagar, comencé a hablar en Paraguay que ya habían arreglado con Bava, que estaba todo acordado”, dijeron en el programa.

Vélez complementó la historia mencionando que los medios de comunicación paraguayos replicaron la primicia de la llegada de Bava.

“Es más, medios como ABC Color, que es el medio escrito más prestigioso de Paraguay, lo dio como primicia y así varios colegas de dicho país. Después del comunicado que emitió Independiente Santa Fe sobre si tiene contrato con ellos, cómo se irá ahora del club. Es cierto que no pasa un buen momento y que su estilo de juego no es atractivo, pero tiene un compromiso con Santa Fe”, mencionó.

Finalmente, lo que más sorpresa generó fue cuando “Pacho” Vélez confirmó que a la hora de confirmar todo lo ocurrido con Bava, después del comunicado de prensa de Santa Fe, comentó que Eduardo Méndez y Jorge Bava por el momento no se habían comunicado.

“Hablé con Santa Fe, y a esta hora, el presidente no ha podido hablar con Jorge Bava. Además, el técnico (Jorge Bava) no le comunicó nada sobre el tema. Le pregunté a Eduardo Méndez sobre si confirmó algo y él me dice que nada, es decir que ni para confirmar ni negar, y me pongo a leer a muchos colegas en Paraguay y ya hablan del proyecto Bava: quienes son sus integrantes, que llega el miércoles, mejor dicho, el hombre se escapa por un tubo, porque no saben nada”, finalizó.

Que dice la prensa paraguaya sobre la llegada de Jorge Bava

Este fue el momento cuando el periodista paraguayo informó sobre la llegada del técnico uruguayo a Paraguay - crédito @ArturoMRubin / X

Como se mencionó al comienzo del artículo, el periodista que entregó la primicia sobre la llegada de Jorge Bava fue Arturo Máximo RUbín, que el 22 de septiembre de 2025, a través de una publicación en su cuenta de X:

“Jorge Bava estaría en el país el próximo miércoles para asumir en Cerro. Fútbol a lo Grande. 1080 am.”, dijo-

Otro de los medios de comunicación más destacados de Paraguay dio la noticia como primicia - crédito ABC Color

En este orden de ideas, otro de los medios de comunicación que también confirmó la llegada de Bava a Paraguay fue ABC Color, en donde además de detallar el partido que tendrá por la liga ante el Sportivo Luqueño, dijo que la contratación del uruguayo se daría para no romper las buenas relaciones que existen con el Club Nacional de Asunción, equipo del mismo país:

“La directiva azulgrana se encontraba entre la espada y la pared ante la posible contratación de Pedro Sarabia, que al final quedó sin efecto para no romper las buenas relaciones institucionales”, destacaron.

La prensa paraguaya ya hace eco sobre la llegada de Jorge Bava - crédito D10

El diario D10 de Paraguay también habló acerca de la situación con el técnico Pedro Alicdes Sarabia, para evitar el conflicto de clubes, aunque agregaron que la llegada de Bava se daría por pedido exclusivo del Gerente Deportivo de Cerro Porteño:

“Cuando parecía que todo apuntaba a Pedro Alcides Sarabia, DT de Nacional, finalmente la dirigencia azulgrana se inclinó por Bava, a pedido del gerente deportivo Gabriel Wainer”

- crédito Gen Paraguay

Finalmente, Gen de Paraguay hizo eco sobre la noticia, consultando al periodista Juan José Mantilla de Win Sports, sobre la sorpresa del cuerpo técnico de Bava sobre la noticia de su vinculación con Cerro Porteño

“La reacción inicial del gerente fue sorpresa, esa es la verdad. Me dijo que sinceramente no sabía nada del tema. Supongo que si el profe va a renunciar o comunicar su salida, uno de los primeros en enterarse debe ser el gerente, quien maneja todo el club”, dijo.