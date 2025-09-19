James Rodríguez, al igual que Neymar y Coutinho, se habría negado a jugar con León por esta razón

James Rodríguez es uno de los pilares en el ataque de León- crédito @LeonFC/X

La inesperada ausencia de James Rodríguez en la convocatoria de Club León para enfrentar a Xolos de Tijuana en la fecha 9 del Apertura 2025 generó interrogantes tanto en la interna del club como en la afición y la prensa mexicana.

Las dudas surgieron con fuerza porque ni el entrenador Eduardo Berizzo ni la institución emitieron parte médico oficial, lo que fomentó múltiples especulaciones sobre los motivos detrás de la ausencia del capitán colombiano.

Los rumores comenzaron a multiplicarse cuando algunos medios locales señalaron una posible molestia física vinculada a su reciente participación con la selección Colombia en las Eliminatorias Su.

No obstante, el periodista Paco Vela de Fox Sports ofreció una versión distinta al reportar que fue “decisión del jugador no participar en esta ocasión por no exponerse a jugar en cancha de pasto sintético”.

Esta explicación, atribuida a fuentes cercanas al club, provocó debate respecto a si James priorizó su integridad física ante el césped artificial del estadio Caliente o si existen otros factores no divulgados.

El propio James Rodríguez había retornado recientemente a la actividad con León tras su paso por la selección nacional, y en el partido anterior ante Tigres Unal disputó 45 minutos, ingresando como relevo en un empate sin goles que dejó pocas acciones destacadas del mediocampista.

En ausencia de información oficial sobre su estado físico, la versión que ha tomado fuerza señala que la no convocatoria responde más a un pedido personal del futbolista y no a una decisión técnica o médica. La directiva y el cuerpo técnico aún no han emitido declaraciones esclarecedoras, manteniéndose el hermetismo en torno al tema.

Mientras tanto, el conjunto Esmeralda, ubicado en el décimo puesto con 11 puntos, se prepara para visitar a Tijuana el viernes 19 de septiembre con la expectativa de sumar una victoria clave y afianzar su posición en la zona de clasificación a la siguiente ronda. La reacción del equipo sin su figura más mediática quedará en evidencia con el desenlace de la jornada, mientras la hinchada se pregunta si este episodio anticipa una nueva controversia en la etapa de James Rodríguez en el fútbol mexicano.

Figuras del fútbol brasileño han alzado su voz contra el césped sintético

En primer lugar, muchos jugadores de renombre como Neymar, Thiago Silva, Philippe Coutinho, Bruno Henrique, Lucas Moura, entre otros, han denunciado públicamente el uso de césped sintético.

Los futbolistas argumentan que estas superficies elevan el riesgo de lesiones, que no brindan las condiciones idóneas para desarrollar un buen juego, y que afectan físicamente a quienes no están acostumbrados.

Los jugadores también señalan que es un “avance” en mala dirección para el fútbol brasileño, dado su historial con jugadores talentosos que pueden verse afectados por esas condiciones adversas.

En contraste, algunos clubes y responsables han defendido el uso de césped sintético. Por ejemplo, Palmeiras ha señalado que el césped instalado en su estadio (Allianz Parque) está certificado por la FIFA desde 2020, con inspecciones periódicas, y afirman que no hay pruebas científicas contundentes de que los riesgos de lesión sean mayores que en césped natural.

Botafogo también ha salido al paso de las críticas, calificando algunas protestas de “emocionales” o “sin fundamento científico”, y resaltando que tras la implementación del césped artificial han podido disputar más partidos sin un aumento proporcional de lesiones.

Cuándo volvería a jugar James Rodríguez

Luego del duelo contra Tijuana, León recibirá al Mazatlán del colombiano Nicolás Benedetti el martes 23 de septiembre de 2025 en el estadio Nou Camp, en juego válido por la decima jornada de la Liga MX. El colombiano regresaría al plantel para dicha contienda.