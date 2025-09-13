Deportes

Bayern Múnich vs. Hamburgo EN VIVO, fecha 3 de la Bundesliga 2025-2026: siga el minuto a minuto de Luis Díaz

Después de la fecha FIFA a nivel mundial, el fútbol alemán vuelve a la acción con los “Gigantes de Baviera” y el colombiano Luis Díaz al frente del ataque

Carlos Pulido

Carlos Pulido

Luis Díaz vuelve a la
Luis Díaz vuelve a la acción en la Bundesliga-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre el Bayern Múnich y Hamburgo SV por la fecha 3 de la Bundesliga 2025-2026.

13:35 hsHoy

Así va la tabla de posiciones de la Bundesliga 2025-2026

Bayern Múnich es uno de
Bayern Múnich es uno de los equipos más ganadores de Alemania-crédito Angelika Warmuth/REUTERS
  1. Bayern Múnich: 6 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +7)
  2. Colonia: 6 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +4)
  3. Eintracht Frankfurt: 6 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
  4. Borussia Dortmund: 4 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
  5. St. Pauli: 4 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
  6. Wolfsburgo: 4 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
  7. Bayer Leverkusen: 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  8. Augsburgo: 3 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  9. Stuttgart: 3 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  10. Hoffenheim: 3 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
  11. Union Berlin: 3 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
  12. RB Leipzig: 3 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -4)
  13. Mainz 05: 1 punto - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
  14. Borussia Mönchengladbach: 1 punto - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
  15. Hamburgo SV: 1 punto - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
  16. Werder Bremen: 1 punto - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -3)
  17. Heidenheim: 0 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -4)
  18. Friburgo: 0 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -5)
13:21 hsHoy

Liverpool le habría ofrecido a Luis Díaz irse al Manchester City, pero el club lo rechazó: "No le vendemos a rivales"

El club dirigido por Pep Guardiola se negó a negociar con Liverpool y frustró el intento de intercambio por el delantero argentino, antes de que Luis Díaz partiera rumbo al Bayern

Carlos Pulido

Carlos Pulido

Luis Díaz contempló la posibilidad
Luis Díaz contempló la posibilidad der ir al Manchester City en el mercado de fichajes, según informaron desde Inglaterra - crédito Jason Cairnduff/REUTERS

El reciente mercado de fichajes en la Premier League dejó una huella significativa en el Liverpool, que concretó la venta del colombiano Luis Díaz al Bayern por 70 millones de euros, convirtiendo esta operación en la tercera transferencia más valiosa en la historia del club, solo superada por las de Philippe Coutinho al Barcelona y Trent Alexander-Arnold al Real Madrid.

Leer la nota completa
12:58 hsHoy

Este es el lujoso hotel donde se hospeda Luis Díaz como jugador del Bayern Múnich

El atacante colombiano y su esposa Geraldine Ponce se integran a la vida bávara, compartiendo momentos familiares y paseos por lugares emblemáticos

Carlos Pulido

Carlos Pulido

Luis Díaz vive una nueva
Luis Díaz vive una nueva etapa como futbolista del Bayern Múnich - crédito Christina Pahnke/Bayern Munich and Paulaner/Handout via REUTERS

Luis Díaz y Geraldine Ponce sellaron su vínculo con una imagen que rápidamente se volvió viral: en pleno centro de Múnich, a escasos metros de la emblemática Maximilianstraße, la pareja se mostró en actitud cariñosa, un gesto que Ponce acompañó en redes sociales con un mensaje directo: “Te amo LFDM”.

Leer la nota completa
12:36 hsHoy

Excompañero de Luis Díaz en Liverpool reveló que casi no se da el fichaje del colombiano al Bayern Múnich: "Negocié con ellos"

El delantero colombiano se convirtió en pieza clave en la obtención de la Supercopa de Alemania tras su millonario traspaso desde el Liverpool

Carlos Pulido

Carlos Pulido

Luis Díaz y Cody Gakpo
Luis Díaz y Cody Gakpo compartieron en el camerino del Liverpool-crédito Molly Darlington/REUTERS

El traspaso de Luis Díaz al Bayern Múnich no solo representó una de las operaciones más destacadas del mercado europeo, sino que estuvo a punto de tomar un rumbo completamente distinto.

Leer la nota completa
12:21 hsHoy

Así se jugará la fecha 3 de la Bundesliga 2025-2026

El momento del gol de
El momento del gol de Eintracht Frankfurtpor Can Uzun-crédito Thilo Schmuelgen/REUTERS

A continuación, además del partido del Bayern, así se llevará la fecha:

12 de septiembre de 2025

Bayer Leverkusen 3-1 Eintracht Frankfurt

  • Estadio: BayArena de Leverkusen
  • Árbitro: Deniz Aytekin
  • Goles: Doblete de Alejandro Grimaldo al minuto 10 y 90+8, Patrick Schick de tiro penal al 45+4 para Bayer Leverkusen y Can Yilmaz Uzun al 52 para Eintracht Frankfurt.

13 de septiembre de 2025

Friburgo vs. Stuttgart

  • Estadio: Europa-Park Stadion de Friburgo
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Árbitro: Daniel Siebert

. Heidenheim vs. Borussia Dortmund

  • Estadio: Voith-Arena de Heidenheim
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Árbitro: Felix Zwayer

Mainz 05 vs. RB Leipzig

  • Estadio: Mewa Arena de Mainz
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Árbitro: Sven Jablonski

Unión Berlin vs. Hoffenhein

  • Estadio: Stadion An der Alten Förstere de Berlín
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Árbitro: Tobias Welz

Wolfsburgo vs. Colonia

  • Estadio: Volkswagen Arena de Wolfsburgo
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Árbitro: Bastian Dankert

14 de septiembre de 2025

St. Pauli vs. Augsburgo

  • Estadio: Millentior - Stadin de Hamburgo
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Árbitro: Harm Osmers

Borussia Mönchengladbach vs. Werder Bremen

  • Estadio: Borussia-Park de Mönchengladbach
  • Hora: 10:30 a. m.
  • Árbitro: Matthias Jöllenbeck
11:59 hsHoy

Los “Gigantes de Baviera” quieren seguir en lo más alto del campeonato

Vincent Kompany habló acerca del
Vincent Kompany habló acerca del regreso de Luis Díaz, y seguramente será titular en el Allianz Arena - crédito Angelika Warmuth / REUTERS

El partido se juega el 13 de septiembre de 2025, en el estadio Allianz Arena de Múnich, y se podrá ver en exclusiva a través de la pantalla de Disney Plus Premium a partir de las 11:30 a. m. (hora de Colombia).

Después de la fecha FIFA, el equipo de Luis Díaz volverá a la acción en el fútbol alemán ante uno de los equipos históricos de dicho país: el SV Hamburgo.

En la última salida de los “Rojos” el 30 de agosto de 2025, vencieron en condición de visitante por 3-2 al Augsburgo en el estadio WWK Arena por la fecha 2 de la Bundesliga.

Con goles del alemán Serge Gnabry, al minuto 28, del colombiano Luis Díaz al 45+4 y del inglés Michael Olise al 48, el equipo de Kompany ganaba, pero el croata Kristijan Jakic, al 53, y el turco Mert Komur, al 76, apretaron el partido en los últimos minutos.

Por los lados del Hamburgo, cayó de local el mismo día ante St. Pauli por 2-0 en el estadio Wolksparkstadion, con goles del polaco Adam Dzwigala al minuto 19 y del beninés Andras Hountondji al 60.

Como el SV Hamburgo regresó a la Bundesliga tras estar 7 años en la 2. Bundesliga (segunda división del fútbol alemán), se volverán a ver las caras tras el último partido disputado el 10 de marzo de 2018, en donde Bayern Múnich aplastó por 6-0 a los Die Rothosen (que en español traduce Los Pantalones Rojos, apodo acuñado debido a su uniforme).

En esa oportunidad, con doblete del francés Frank Ribéry, al minuto 8 y 81, triplete del polaco Robert Lewandowski, al 12, 19 y 90 de tiro penal, y anotación del neerlandés Arjen Robben, al 55, los dirigidos en aquel entonces por el alemán Jupp Heynckes se llevaron la victoria.

EN VIVOBayern MúnichLuis DíazBayern Múnich vs. HamburgoHamburgo SVBundesligaColombia-Deportes

