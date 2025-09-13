Bayern Múnich vs. Hamburgo EN VIVO, fecha 3 de la Bundesliga 2025-2026: siga el minuto a minuto de Luis Díaz

El reciente mercado de fichajes en la Premier League dejó una huella significativa en el Liverpool, que concretó la venta del colombiano Luis Díaz al Bayern por 70 millones de euros, convirtiendo esta operación en la tercera transferencia más valiosa en la historia del club, solo superada por las de Philippe Coutinho al Barcelona y Trent Alexander-Arnold al Real Madrid.

Luis Díaz y Geraldine Ponce sellaron su vínculo con una imagen que rápidamente se volvió viral: en pleno centro de Múnich , a escasos metros de la emblemática Maximilianstraße, la pareja se mostró en actitud cariñosa, un gesto que Ponce acompañó en redes sociales con un mensaje directo: “Te amo LFDM” .

El traspaso de Luis Díaz al Bayern Múnich no solo representó una de las operaciones más destacadas del mercado europeo, sino que estuvo a punto de tomar un rumbo completamente distinto.

Goles: Doblete de Alejandro Grimaldo al minuto 10 y 90+8, Patrick Schick de tiro penal al 45+4 para Bayer Leverkusen y Can Yilmaz Uzun al 52 para Eintracht Frankfurt.

Los “Gigantes de Baviera” quieren seguir en lo más alto del campeonato

Vincent Kompany habló acerca del regreso de Luis Díaz, y seguramente será titular en el Allianz Arena - crédito Angelika Warmuth / REUTERS

El partido se juega el 13 de septiembre de 2025, en el estadio Allianz Arena de Múnich, y se podrá ver en exclusiva a través de la pantalla de Disney Plus Premium a partir de las 11:30 a. m. (hora de Colombia).

Después de la fecha FIFA, el equipo de Luis Díaz volverá a la acción en el fútbol alemán ante uno de los equipos históricos de dicho país: el SV Hamburgo.

En la última salida de los “Rojos” el 30 de agosto de 2025, vencieron en condición de visitante por 3-2 al Augsburgo en el estadio WWK Arena por la fecha 2 de la Bundesliga.

Con goles del alemán Serge Gnabry, al minuto 28, del colombiano Luis Díaz al 45+4 y del inglés Michael Olise al 48, el equipo de Kompany ganaba, pero el croata Kristijan Jakic, al 53, y el turco Mert Komur, al 76, apretaron el partido en los últimos minutos.

Por los lados del Hamburgo, cayó de local el mismo día ante St. Pauli por 2-0 en el estadio Wolksparkstadion, con goles del polaco Adam Dzwigala al minuto 19 y del beninés Andras Hountondji al 60.

Como el SV Hamburgo regresó a la Bundesliga tras estar 7 años en la 2. Bundesliga (segunda división del fútbol alemán), se volverán a ver las caras tras el último partido disputado el 10 de marzo de 2018, en donde Bayern Múnich aplastó por 6-0 a los Die Rothosen (que en español traduce Los Pantalones Rojos, apodo acuñado debido a su uniforme).