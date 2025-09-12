Así fue la celebración adelantada de los jugadores de la selección Venezuela antes de terminar goleados por Colombia

Este fue el momento cuando algunas leyendas del balompié venezolano apoyaron a los jugadores de su selección - crédito @Teledeportes_10 / X

Las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial de Norteamérica 2026 dejaron varios contrastes.

Por un lado, la clasificación de la selección Bolivia al repechaje, les permite soñar con volver a una copa del mundo después de 32 años de ausencia (ayudada por la goleada de Colombia a Venezuela) y, además, ganarle al Brasil de Carlo Ancelotti.

El curioso momento se vivió en la previa del partido entre Venezuela y Colombia - crédito Leonardo Fernández Viloria / REUTERS

Pero antes de los resultados, en el estadio Monumetal, de Maturín, se dio una imagen particular, antes de que la selección venezolana entrara a calentar a la gramilla.

“¡Emocionante momento! Los jugadores de la Vinotinto saltaron al gramado del Estadio Monumental de Maturín cruzando un pasillo formado por leyendas históricas de la selección. Es el partido de todos los venezolanos”, dijeron en la transmisión de televisión de ese país.

El acto, que pretendía ser un estímulo para el equipo, fue percibido por buena parte de la opinión pública como un exceso de confianza y un festejo prematuro.

La escena fue, incluso, comentada durante la transmisión del partido, donde un periodista subrayó la carga simbólica del momento.

“Aquí se representa todo el camino de traspiés, humillaciones y goleadas en contra”, dijo el periodista en la transmisión.

Estas fueron las duras críticas que recibió el pasillo

Soccer Football - World Cup - CONMEBOL Qualifiers - Venezuela v Colombia - Estadio Monumental de Maturin, Maturin, Venezuela - September 9, 2025 Venezuela players look dejected after the match REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Tras conocerse el video, los memes y los comentarios sobre lo ocurrido no se hicieron esperar. Los usuarios de X aprovecharon para usar a James Rodríguez o memes de las banderas de la selección venezolana para burlarse del momento.

“Se comieron una goleada, igual que las que se comían esas leyendas jajajajaja la ptm” - crédito @gonzarampla

“Leyendas de que?” - crédito @acetaminofenmk

“Estás sin cosas que no se hacen, ponen a los muchachos nerviosos y presionados. La vinotinto nunca ha tenido un buen equipo psicológico y hoy por hoy sigue sin tenerlo, se vio en el campo de juego. Boten al bocha y traigan un buen psicólogo deportivo” - crédito @JesusHarris1

“He ahí el problema, celebrar antes de tiempo, lo mismo que le pasó a Perú en el repechaje del 2022, donde los jugadores y cuerpo técnico llevaron al repechaje a sus familiares y hasta su peluquero y amigos cevicheros” - crédito @Giomos2013

“Uno de jugador de la selección de Venezuela y que para motivarlo le pongan las leyendas de Venezuela …eso es para pagerse un tiro el cráneo” - crédito @juanpablovmw

“Como una selección tiene leyendas históricas si ni siquiera han clasificado a un mundial? Cuál es el logro de esas leyendas? Hacer arepas?” - crédito @g_andc777

Estos fueron los resultados la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas

Partido: Venezuela 3-6 Colombia

Estadio: Monumental de Maturín

Goles: Póker de Luis Suárez en los minutos 42, 50, 59 y 67, gol de Yerry Mina al 10 y de Jhon Córdoba al 78 para Colombia, Telasco Segovia al minuto 3 y Josef Martínez al 12 para Venezuela

Partido: Bolivia 1-0 Brasil

Estadio: Municipal El Alto

Goles: Miguel Terceros de tiro penal al 45+4 para Bolivia

Partido: Chile 0-0 Uruguay

Estadio: Nacional de Santiago

Goles: No hubo

Partido: Perú 0-1 Paraguay

Estadio: Nacional de Lima

Goles: Matías Galarza al minuto 78 para Paraguay

Partido: Ecuador 1-0 Argentina

Estadio: Monumental Isidro Romero Carbo de Guayaquil

Goles: Enner Valencia de tiro penal al 45+13 para Ecuador, salió expulsado Nicolás Otamendi al minuto 31 de partido para Argentina

Tabla de posiciones tras finalizadas las Eliminatorias

Argentina: 38 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +21) Ecuador: 29 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +9) Colombia: 28 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +10) Uruguay: 28 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +10) Brasil: 28 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Paraguay: 28 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Bolivia: 20 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -18) Venezuela: 18 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -10) Perú: 12 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -15) Chile: 11 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -18)