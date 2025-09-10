Deportes

Néstor Lorenzo tras victoria de Colombia 3-6 sobre Venezuela: “estamos en el lugar donde nos merecemos estar”

El técnico destacó que la tricolor cumplió el objetivo y alcanzó la posición que refleja su rendimiento durante las eliminatorias al mundial 2026

Dahana Ospina

Por Dahana Ospina

Néstor Lorenzo afirmó que Colombia terminó el proceso eliminatorio en el lugar que se merece estar.

La Selección Colombia de fútbol cerró las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026 con una contundente goleada 3-6 frente a Venezuela en Maturín, asegurando de manera directa su clasificación a la cita orbital que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Con este resultado, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo finalizó en el tercer lugar de la tabla con 28 puntos, solo por detrás de Argentina y Ecuador.

En rueda de prensa posterior al encuentro, el entrenador argentino expresó su satisfacción y orgullo por el proceso que lidera desde 2023: “Estamos en el lugar que nos merecemos estar”, afirmó, resaltando la capacidad del grupo para sobreponerse a momentos difíciles y mantener la ambición competitiva.

Un proceso con altibajos, pero exitoso

Néstor Lorenzo inició su balance recordando los momentos complejos de la campaña: “Ya son dos años y medio donde sin duda hubo unos altibajos, sobre todo en partidos que se nos escaparon sobre la hora. Sin embargo, el equipo siempre fue protagonista y salió a buscar los partidos”.

El estratega reconoció que en el primer tiempo frente a Venezuela el equipo no mostró su mejor versión, pero valoró la reacción de sus jugadores en el complemento: “Nos supimos reponer, eso es lo importante. Orgulloso de este grupo, que siempre saca lo mejor en el momento justo”, declaró.

Lorenzo resaltó que Colombia respondió
Lorenzo resaltó que Colombia respondió en los momentos clave y aseguró su clasificación directa al Mundial 2026 por mérito propio. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

El partido en Maturín: una goleada histórica

En el estadio Monumental de Maturín, la Vinotinto complicó a Colombia en los minutos iniciales. No obstante, el poder ofensivo de la Tricolor se impuso con una de las actuaciones más destacadas de las Eliminatorias.

El gran protagonista fue Luis Suárez, autor de cuatro goles, lo que le permitió entrar al top 10 de artilleros de la competencia. Con ello, se convirtió en el segundo colombiano con más anotaciones en el camino a la Copa del Mundo, solo superado por Luis Díaz, quien finalizó con siete tantos.

Con la derrota, Venezuela quedó octava con 18 puntos, despidiéndose nuevamente del sueño mundialista y manteniendo la estadística de ser la única selección sudamericana que nunca ha disputado una Copa del Mundo.

Cifras de la campaña de Colombia

El balance final de la selección colombiana refleja una de sus mejores campañas en la historia de las eliminatorias sudamericanas bajo el formato de 18 jornadas.

  • Partidos jugados: 18
  • Victorias: 7
  • Empates: 7
  • Derrotas: 4
  • Goles a favor: 28
  • Goles en contra: 18
  • Diferencia de gol: +10
  • Puntos obtenidos: 28
Así quedó la tabla de
Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas, terminadas las 18 jornadas - crédito Conmebol

Este desempeño permitió a Colombia ubicarse en el podio, por encima de campeones del mundo como Uruguay y Brasil, y solo superada por Argentina (34 puntos) y Ecuador (29).

La Tricolor logró así su segunda mejor presentación en unas eliminatorias, después de la campaña rumbo a Brasil 2014, cuando finalizó en la segunda casilla con 30 unidades.

Néstor Lorenzo, un líder consolidado

Desde su llegada al banquillo cafetero, Néstor Lorenzo ha demostrado ser uno de los entrenadores más consistentes del continente. Bajo su dirección, la selección revivió momentos de gloria, recuperó la identidad ofensiva y potenció tanto a figuras experimentadas como a nuevos talentos.

El propio estratega destacó la fortaleza del grupo: “Si bien la clasificación se demoró un poco, de acuerdo al rendimiento del equipo durante todo el proceso creo que estamos en el lugar que nos merecemos estar”.

La confianza en jugadores como James Rodríguez, Luis Díaz, Luis Suárez y Jefferson Lerma, sumada al crecimiento de jóvenes promesas, alimenta la ilusión de los hinchas de cara a la cita orbital.

El técnico remarcó la capacidad
El técnico remarcó la capacidad de reacción del conjunto nacional, especialmente durante el duelo frente a Venezuela, donde la Vinotinto complicó el trámite en la primera mitad. - crédito REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Lo que viene para la Selección Colombia

Tras el cierre de las eliminatorias, el próximo reto será en octubre, cuando la selección dispute una serie de amistosos en Estados Unidos. Estos encuentros permitirán a Lorenzo consolidar la base actual y evaluar nuevas alternativas pensando en la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuyo sorteo de grupos se realizará el 5 de diciembre.

El desafío será mantener la competitividad mostrada en la recta final de la eliminatoria y confirmar a jugadores emergentes como alternativas reales para el torneo más importante del planeta.

