Hay indignación por volantes burlándose de la muerte de Sergio Blanco, fallecido tras desmanes en Movistar Arena

En la noche del sábado 7 de septiembre de 2025 se disputó el clásico capitalino entre Millonarios e Independiente Santa Fe, juego válido por la fecha 10 de la Liga Betplay Dimayor.

A pesar de que el duelo no dejó emociones tras un pálido empate sin goles, en redes sociales se viralizaron imágenes de un gesto por parte de hinchas de Millonarios que fue objeto de críticas por parte de la hinchada Cardenal.

Y es que, haciendo alusión a lo que fue la muerte de Sergio Blanco, reconocido fanático del cuadro Albirojo que falleció el 6 de agosto de 2025 tras los desmanes registrados en el Movistar Arena con motivo del concierto de la agrupación argentina Damas Gratis, algunos de los asistentes al estadio Nemesio Camacho El Campín pegaron algunas imágenes en las que se burlaban del suceso.

Fue a través de redes sociales que se conocieron imágenes de algunos volantes que estaban instalados en inmediaciones al escenario deportivo en las que se leía el siguiente mensaje: “¿Quién mató a la perra Cardenal?“.

Además, en la misma pancarta se observa un montaje de Henry Rojas (autor del gol con el que Millonarios venció a Santa Fe en la final de la Liga Águila 2017-II) conduciendo un vehículo, haciendo alusión al automóvil que embistió a Sergio Blanco en inmediaciones al Movistar Arena, una vez los enfrentamientos entre hinchas se trasladaron del interior del recinto a las afueras del mismo.

Y es que fueron varios los volantes que tenían el mismo mensaje los que fueron pegados en distintos puntos del sector de Galerías, donde está ubicado el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Qué se ha sabido de la muerte de Sergio Blanco

Sergio Blanco, de aproximadamente 29 años y reconocido hincha de Independiente Santa Fe, falleció la noche del 6 de agosto de 2025 en medio del caos generado durante el fallido concierto de Damas Gratis en Bogotá. El caos se desató por una pelea masiva que llevó a la suspensión del evento y una estampida entre los asistentes.

Blanco no estuvo involucrado directamente en los enfrentamientos, pero al intentar huir, fue atropellado —según testigos— por una camioneta blanca cuyo conductor se dio a la fuga sin prestarle auxilio.

La autopsia confirmó que la causa del fallecimiento fue un “golpe contundente” resultado del atropellamiento, descartando otras hipótesis. Las autoridades cuentan con material de video que captó el momento del impacto y están recolectando declaraciones clave. La Fiscalía citó a una testigo vital que acompañaba a Sergio en el momento del accidente, junto con otros cinco testigos, con el fin de avanzar en la identificación del conductor responsable.

Familia de Sergio Blanco exige justicia

La muerte de Blanco ha generado una profunda consternación entre sus allegados y en la comunidad barrista.

Desde su labor como activista antifascista y promotor de paz entre hinchadas —a través de la Red de Hinchas con Capacidades Diversas y programas como “Aguante popular por la vida”—, Blanco era ampliamente valorado por sus iniciativas de diálogo entre hinchadas rivales en Bogotá.

Los allegados del hincha de Independiente Santa Fe exigen justicia y señalan falta de auxilio, incluso denunciando posible negligencia policial; su despedida incluyó una emotiva caravana donde barras rivales se unieron para homenajear su legado y pedir celeridad en la investigación.

Quién era Sergio Blanco, hincha de Santa Fe, que murió en el concierto de Damas Gratis en Bogotá

Sergio Blanco, de 29 años, era un apasionado hincha de Independiente Santa Fe, miembro activo del grupo de seguidores conocido como La Guardia Albi‑Roja Sur o “Parche 10”, y participaba como gestor en el programa “Aguante Popular por la Vida”, una iniciativa del Ministerio del Interior destinada a promover la convivencia pacífica entre hinchadas.

Para quienes desean ayudar a la familia de Blanco con algún aporte económico, allegados a la víctima publicaron una imagen en redes sociales donde dan a conocer dos canales donde podrían contribuir a ello.