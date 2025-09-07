Édgar Rentería se sumó al Salón de la Fama de los Cardenales de San Luis: así fue la ceremonia

El pelotero participó de la ceremonia de inducción, luego de ser favorecido con la votación de los fanáticos - crédito @AlvearClarena/X

El reconocimiento internacional a la trayectoria de Édgar Rentería alcanzó un nuevo hito con su ingreso al Salón de la Fama de los Cardenales de San Luis, un honor reservado para figuras que han dejado una huella en la historia de una de las novenas históricas de las Grandes Ligas.

Considerado el mejor beisbolista colombiano de todos los tiempos, Rentería, quien cumplió 50 años en agosto, recibió este homenaje en una ceremonia celebrada este sábado 6 de septiembre, posterior al anuncio oficial realizado el 2 de mayo.

El colombiano entró al salón de la fama, en donde llegó a un total de más de 900 juegos en la MLB-crédito @Cardinals/X

El anuncio de la distinción se realizó a través de la cuenta oficial de los Cardenales de San Luis en X, donde se confirmó que Rentería compartiría el honor (designado por votación por los aficionados) con el lanzador estadounidense Al Hrabosky, figura destacada de la década de 1970, y Walt Jocketty, gerente general responsable del histórico título de la Serie Mundial que el equipo conquistó en 2006.

La noticia celebró la carrera del barranquillero y subrayó la relevancia de los otros homenajeados, ambos con vínculos significativos con la franquicia.

El colombiano entró al salón de la fama de uno de los equipos de beisbol más importantes de Estados Unidos-crédito @Cardinals/X

Así fue el paso de Edgar Rentería por las Grandes Ligas

La relación de Rentería con los Cardenales de San Luis comenzó en 1999, tras su paso por los Marlins de Florida, equipo con el que ganó la Serie Mundial de 1997 frente a los Indios de Cleveland, conectando el hit ganador.

Durante sus seis temporadas en San Luis, el colombiano disputó 393 partidos, anotó 237 carreras, conectó 133 hits y sumó 12 jonrones. Su desempeño lo consolidó como uno de los jugadores más valiosos de la organización y le permitió disputar la Serie Mundial de 2004, donde los Cardenales cayeron ante los Medias Rojas de Boston (en los que militaba el también colombiano Orlando Cabrera), en cuatro juegos.

Edgar Rentería es considerado como uno de los mejores jugadores de beisbol en la historia de Colombia, y uno de los deportistas más destacados a nivel nacional-crédito @Cardinals/X

Tras su etapa en San Luis, Rentería continuó su carrera en los Medias Rojas de Boston, equipo al que llegó como agente libre. En la temporada que jugó allí, participó en 153 partidos, conectó 172 hits, logró 8 jonrones y anotó 70 carreras. Sin embargo, su permanenciafue breve, ya que su rendimiento defensivo no cumplió con las expectativas del equipo.

Posteriormente, se unió a los Bravos de Atlanta, donde durante las temporadas 2006 y 2007 acumuló 339 hits, 26 jonrones y 127 carreras impulsadas. En 2008, pasó a los Tigres de Detroit y, un año más tarde, firmó con los Gigantes de San Francisco.

La etapa con los Gigantes resultó especialmente significativa para Rentería. En 2010, apenas un año después de su llegada, fue pieza clave en la conquista de la Serie Mundial frente a los Rangers de Texas. Su actuación decisiva incluyó el jonrón que aseguró el título para San Francisco, lo que le valió ser nombrado Jugador Más Valioso de la Serie Mundial.

En 2011, Rentería cerró su carrera en las Grandes Ligas con los Rojos de Cincinnati, donde disputó 96 partidos, conectó 75 hits, sumó 5 jonrones y 36 carreras impulsadas. Finalmente, el 1 de marzo de 2013, anunció oficialmente su retiro del béisbol profesional.

A lo largo de su trayectoria en la Major League Baseball (MLB), Rentería acumuló múltiples distinciones. Además de sus dos títulos de Serie Mundial, fue reconocido con premios individuales y, en 2015, ingresó al Salón Latino de la Fama de la MLB, lo que convirtió su reciente inclusión en el Salón de la Fama de los Cardenales en su segundo ingreso a un recinto de honor de este tipo.

En declaraciones concedidas el 2 de mayo de 2025, Rentería expresó su satisfacción por el homenaje recibido y destacó la magnitud del equipo al que ahora pertenece en calidad de leyenda.

“El Salón de la Fama de San Luis es algo muy grande. Es un equipo histórico, el segundo que más títulos tiene en las Grandes Ligas después de los Yankees. La organización siempre hizo un gran trabajo. Muchos jugadores grandísimos no lograron entrar, incluso algunos que ya fallecieron”, afirmó el exjugador, resaltando el significado personal y profesional de este logro.

El exbeisbolista también compartió la anécdota de cómo se enteró de su inclusión en el Salón de la Fama. Según relató, recibió una llamada de William O. DeWitt Jr., dueño de los Cardenales, quien le comunicó la noticia y lo felicitó por su elección. Rentería recordó que los otros exaltados fueron Al Hrabosky, a quien describió como un periodista muy famoso de San Luis y exjugador del equipo entre 1970 y 1977, y Walt Jocketty, gerente general que falleció el 26 de abril de 2025 y quien fue responsable de llevarlo a los Cardenales luego de su paso por los Marlins. Para Rentería, la presencia de Jocketty en este homenaje tuvo un significado especial, ya que fue una figura clave en su llegada a la franquicia.