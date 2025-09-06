Excompañero de Luis Díaz en Liverpool reveló que casi no se da el fichaje del colombiano al Bayern Múnich: “Negocié con ellos”

Luis Díaz y Cody Gakpo compartieron en el camerino del Liverpool-crédito Molly Darlington/REUTERS

El traspaso de Luis Díaz al Bayern Múnich no solo representó una de las operaciones más destacadas del mercado europeo, sino que estuvo a punto de tomar un rumbo completamente distinto.

Dentro de las opciones que tuvo para fichar a los “Gigantes de Baviera”, también estuvo el delantero neerlandés Cody Gakpo, compañero y competencia de “Lucho” en el cuadro inglés desde su llegada.

Luis Díaz en un partido de Europa League junto a Cody Gakpo

En charla con Espn, el delantero neerlandés confirmó que su nombre figuró entre las opciones principales para reforzar la ofensiva del Bayern, aunque finalmente la balanza se inclinó por el colombiano por parte de las directivas del cuadro alemán.

“El Bayern intentó ficharme, hubo conversaciones. Pero al final se decidieron por Luis Díaz”.

La decisión del club alemán se sustentó en las cualidades futbolísticas de Luis Díaz: su regate, velocidad y capacidad de desborde convencieron a la directiva, que desembolsó más de 70 millones de euros para concretar la transferencia desde el Liverpool.

Estadísticas de Luis Díaz en Bayern Múnich

Luis Díaz anotó en el último partido Augsburgo vs. Bayern Múnich

Desde su llegada a Alemania, el impacto de Luis Díaz ha sido inmediato. Bajo la dirección técnica de Vincent Kompany, el colombiano se consolidó como titular indiscutible y recibió elogios constantes de sus compañeros.

En el plano deportivo, ya suma 3 goles oficiales: uno decisivo en la victoria por 2-1 sobre el Stuttgart que otorgó la Supercopa de Alemania, y dos más en la Bundesliga frente al Augsburgo y el Leipzig.

30 de agosto de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 6-0 RB Leipzig

27 de agosto de 2025 - Copa de Alemania: 90 minutos en el Wehen Wiesbaden 2-3 Bayern Múnich

22 de agosto de 2025 - Bundesliga:

16 de agosto de 2025 - Supercopa de Alemania: 90 minutos y gol en el Vfb Stuttgart 1-2 Bayern Múnich

Así fue el último partido de Luis Díaz por Bundesliga

Luis Días fue determinante en el último partido del Bayern Múnich

En los minutos finales de un encuentro lleno de tensión, Luis Díaz estuvo cerca de sentenciar el marcador para el Bayern Múnich, pero el arquero Finn Dahmen evitó el cuarto gol con una intervención decisiva.

El equipo dirigido por Vincent Kompany venció por 3-2 ante el Augsburgo en la segunda jornada de la Bundesliga 2025-2026, en un duelo que mantuvo la incertidumbre hasta el último instante.

El desarrollo del partido mostró a los “Gigantes de Baviera” tomando la iniciativa y consiguiendo la victoria gracias a los tantos de Serge Gnabry, Luis Díaz y Michael Olise. El conjunto local, el Augsburgo, no se rindió y presionó hasta el final, generando oportunidades que pusieron en aprietos a la defensa visitante.

Las acciones se intensificaron en el final del partido. Sacha Boey recibió una tarjeta amarilla tras una entrada peligrosa en la cabeza de Robin Felhauer. Poco después, Luis Díaz también fue amonestado por retrasar el juego al enviar el balón lejos, buscando consumir segundos valiosos para su equipo.

El Augsburgo intentó igualar el marcador hasta el último suspiro. Jonathan Tah desvió un balón al tiro de esquina, generando una nueva oportunidad para los locales. Sin embargo, la defensa del Bayern Múnich resistió la presión y logró mantener la ventaja.

La actuación de Luis Díaz resultó determinante, no solo por su gol: su participación activa en las jugadas ofensivas y defensivas del equipo fue importante. El colombiano generó un tiro de esquina clave y estuvo cerca de ampliar la diferencia en el marcador, consolidando su aporte en el esquema del entrenador belga Vincent Kompany.

Cuando vuelve a jugar Bayern Múnich

Luis Díaz celebrando con Serge Gnabry y Konrad Laimer en el Augsburgo vs. Bayern Múnich

Bayern Múnich volverá a jugar el 13 de septiembre de 2025, cuando reciba en el estadio Allianz Arena de Múnich al Hamburgo a partir de las 11:30 a. m. (hora de Colombia).

A continuación, este es el calendario que tendrán los bávaros en septiembre:

13 de septiembre de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich vs. Hamburgo

17 de septiembre de 2025 - Liga de Campeones de la UEFA: Bayern Múnich vs. Chelsea

20 de septiembre de 2025 - Bundesliga: Hoffenheim vs. Bayern Múnich

26 de septiembre de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich vs. Werder Bremen

30 de septiembre de 2025 - Liga de Campeones de la UEFA: Pafos vs. Bayern Múnich