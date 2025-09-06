EN VIVO Millonarios vs. Santa Fe, fecha 10 de la Liga BetPlay 2025-II: se juega el clásico capitalino en El Campín

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento del partido entre Millonarios y Santa Fe, por la décima fecha de la Liga BetPlay 2025-II, en el estadio El Campín de Bogotá.
El estadio El Campín de Bogotá será el escenario este sábado 6 de septiembre, a las 8:30 p. m., de una nueva edición del clásico capitalino entre Millonarios e Independiente Santa Fe, correspondiente a la décima jornada de la Liga BetPlay 2025-II. Ambos equipos llegan con novedades en sus plantillas, en un duelo que puede marcar el rumbo de su temporada y que mantiene en vilo a la afición bogotana.
Millonarios: Diego Novoa; Samuel Martín, Sergio Mosquera, Juan Pablo Vargas, Danovis Banguero; Stiven Vega, Nicolás Arévalo, Sebastián Del Castillo; Beckham Castro, Santiago Giordana y Alex Castro.
Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Jhon Meléndez, Iván Scarpeta, Emmanuel Olivera, Christian Mafla; Daniel Torres, Yilmar Velásquez, Marcelo Meli, Harold Santiago Mosquera; Ómar Frasica y Ángelo Rodríguez.
Sábado 6 de septiembre
Atlético Bucaramanga vs. Alianza FC: 3:30 p. m.
Llaneros vs. Tolima: 4:10 p. m.
Unión Magdalena vs. Junior: 6:20 p. m.
Millonarios vs. Santa Fe: 8:30 p. m.
Domingo 7 de septiembre
Envigado vs. Águilas Doradas: 2:00 p. m.
América vs. Deportivo Cali: 4:10 p. m.
Independiente Medellín vs. Atlético Nacional: 6:20 p. m.
Fortaleza vs. La Equidad: 8:30 p. m.
Por su parte, Santa Fe pasa por un momento de irregularidad en la Liga BetPlay, en la que salió de los ocho primeros y recientemente sufrió una sorpresiva derrota a manos del Once Caldas, que estaba en los últimos puestos, lo que evidencia problemas en la plantilla del técnico Jorge Bava.
Millonarios necesita una victoria para seguir escalando en la tabla de posiciones, actualmente sigue lejos del grupo de los ocho primeros clubes en el campeonato y, pese a llevar dos triunfos seguidos, por ahora el margen de error es mínimo para las próximas jornadas si quiere llegar a los cuadrangulares.
Se juega la famosa “jornada de clásicos” en el fútbol colombiano, en el que los aficionados disfrutarán de varios duelos regionales y entre rivales históricos de las ciudades, como pasará en Bogotá con dos equipos que llegan necesitados por la victoria.