Deportes

EN VIVO Millonarios vs. Santa Fe, fecha 10 de la Liga BetPlay 2025-II: se juega el clásico capitalino en El Campín

Tanto azules como rojos están necesitados de una victoria en el campeonato porque están afuera de los ocho primeros, sobre todo los Embajadores por estar más abajo en la tabla

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Guardar
Millonarios y Santa Fe se
Millonarios y Santa Fe se medirán en la fecha 10 de la Liga BetPlay 2025-II, en el estadio El Campín - crédito Colprensa

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento del partido entre Millonarios y Santa Fe, por la décima fecha de la Liga BetPlay 2025-II, en el estadio El Campín de Bogotá.

Para ver la previa del partido Millonarios vs. Santa Fe, haga clic acá.
20:14 hsHoy

Millonarios sufrió una baja de peso para enfrentar a Santa Fe en el clásico capitalino: Hernán Torres lo dejó por fuera

El cuadro azul necesita los tres puntos para seguir escalando en la tabla de posiciones, al igual que los rojos, que vienen de perder en El Campín ante Once Caldas

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Millonarios y Santa Fe se
Millonarios y Santa Fe se medirán en partido de la décima jornada de la Liga BetPlay, en el estadio El Campín - crédito Colprensa

El estadio El Campín de Bogotá será el escenario este sábado 6 de septiembre, a las 8:30 p. m., de una nueva edición del clásico capitalino entre Millonarios e Independiente Santa Fe, correspondiente a la décima jornada de la Liga BetPlay 2025-II. Ambos equipos llegan con novedades en sus plantillas, en un duelo que puede marcar el rumbo de su temporada y que mantiene en vilo a la afición bogotana.

Leer la nota completa
02:21 hsHoy

Estos son los convocados de Millonarios

El 16 veces campeón de
El 16 veces campeón de Colombia se prepara para lo que será otra edición del clásico capitalino-crédito @MillosFCoficial/X
20:14 hsHoy

Convocados de Santa Fe

Estos son los jugadores que
Estos son los jugadores que tendrá el uruguayo Jorge Bava-crédito Jefatura de Prensa de Independiente Santa Fe
20:13 hsHoy

Posibles formaciones

Millonarios: Diego Novoa; Samuel Martín, Sergio Mosquera, Juan Pablo Vargas, Danovis Banguero; Stiven Vega, Nicolás Arévalo, Sebastián Del Castillo; Beckham Castro, Santiago Giordana y Alex Castro.

Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Jhon Meléndez, Iván Scarpeta, Emmanuel Olivera, Christian Mafla; Daniel Torres, Yilmar Velásquez, Marcelo Meli, Harold Santiago Mosquera; Ómar Frasica y Ángelo Rodríguez.

20:13 hsHoy

Así se jugará el resto de la fecha 10

Sábado 6 de septiembre

Atlético Bucaramanga vs. Alianza FC: 3:30 p. m.

Llaneros vs. Tolima: 4:10 p. m.

Unión Magdalena vs. Junior: 6:20 p. m.

Millonarios vs. Santa Fe: 8:30 p. m.

Domingo 7 de septiembre

Envigado vs. Águilas Doradas: 2:00 p. m.

América vs. Deportivo Cali: 4:10 p. m.

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional: 6:20 p. m.

Fortaleza vs. La Equidad: 8:30 p. m.

20:13 hsHoy

Por su parte, Santa Fe pasa por un momento de irregularidad en la Liga BetPlay, en la que salió de los ocho primeros y recientemente sufrió una sorpresiva derrota a manos del Once Caldas, que estaba en los últimos puestos, lo que evidencia problemas en la plantilla del técnico Jorge Bava.

Santa Fe acumula dos derrotas
Santa Fe acumula dos derrotas seguidas en la Liga BetPlay, además de un empate por Copa Colombia - crédito Lina Gasca / Colprensa
20:13 hsHoy

Millonarios necesita una victoria para seguir escalando en la tabla de posiciones, actualmente sigue lejos del grupo de los ocho primeros clubes en el campeonato y, pese a llevar dos triunfos seguidos, por ahora el margen de error es mínimo para las próximas jornadas si quiere llegar a los cuadrangulares.

Millonarios lleva dos triunfos seguidos
Millonarios lleva dos triunfos seguidos por la Liga BetPlay, que lo sacaron del último puesto - crédito Colprensa
20:13 hsHoy

Se juega la famosa “jornada de clásicos” en el fútbol colombiano, en el que los aficionados disfrutarán de varios duelos regionales y entre rivales históricos de las ciudades, como pasará en Bogotá con dos equipos que llegan necesitados por la victoria.

Temas Relacionados

EN VIVOMillonarios vs Santa FeMillonariosSanta FeLiga BetPlayEl CampínColombia-Deportes

Últimas noticias

Millonarios vs. Santa Fe, fecha 10 de la Liga Betplay: Hernán Torres disputa otro clásico capitalino

Se juega otra edición entre rojos y azules con la obligación de sumar los 3 puntos para entrar al grupo de los 8

Millonarios vs. Santa Fe, fecha

América de Cali vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver el clásico vallecaucano por la fecha 10 de la Liga Betplay

En otra edición del partido de los dos equipos más importantes de Cali, el equipo de Alberto Gamero tendrá su primer clásico ante un cuadro rojo sin técnico en propiedad

América de Cali vs. Deportivo

Excompañero de Luis Díaz en Liverpool reveló que casi no se da el fichaje del colombiano al Bayern Múnich: “Negocié con ellos”

El delantero colombiano se convirtió en pieza clave en la obtención de la Supercopa de Alemania tras su millonario traspaso desde el Liverpool

Excompañero de Luis Díaz en

El Pibe Valderrama analizó a la selección Colombia después de la clasificación al Mundial 2026: “El profe va en coche”

El histórico capitán aplaudió el trabajo del cuerpo técnico y los jugadores tras el triunfo ante Bolivia, destacando el ambiente festivo y el logro de volver a la máxima cita del fútbol internacional

El Pibe Valderrama analizó a

Así están los colombianos en la clasificación general de la Vuelta a España al término de la etapa 14

Uno de los escarabajos beneficiarios fue por el trayecto fue Harold Tejada, corredor del Astana Team. El colombiano hizo parte de la fuga del día y fue el mejor del día

Así están los colombianos en

ÚLTIMAS NOTICIAS

Modo Deadpool en WhatsApp: cómo

Modo Deadpool en WhatsApp: cómo activarlo fácil y rápido

El divertido cumpleaños de Brenda Gandini: noche de música, baile y amigos

Así puedes detectar el problema oculto que está ralentizando tu PC con Windows

La Secretaría de Seguridad alerta sobre fraudes con videos de inteligencia artificial, así puedes evitar la extorsión

Beneficios para jubilados: cómo ahorrar en el supermercado y hacer crecer los haberes

INFOBAE AMÉRICA

Un tribunal de Bolivia ordenó

Un tribunal de Bolivia ordenó la prisión preventiva para el ex ministro Arturo Murillo tras ser deportado desde Estados Unidos

Nueva York, la ciudad que nunca deja de reinventarse

Jim Jarmusch conquista Venecia con una comedia agridulce sobre familias rotas

Un hombre se desmayó al volante y atropelló a varios peatones en el norte de Francia: al menos un muerto y tres heridos graves

El crucero más grande del mundo entra al mar por primera vez y comenzará a operar en 2026

DEPORTES

Cristiano Ronaldo anotó un doblete

Cristiano Ronaldo anotó un doblete para Portugal y sigue acortando la brecha en la carrera por los mil goles: el nuevo récord que está por alcanzar

El épico game que cambió la final del US Open: los 3 match points en contra que levantaron Zeballos y Granollers para ser campeones

El argentino Horacio Zeballos y Marcel Granollers ganaron una final histórica del US Open: se consagraron campeones del Grand Slam en dobles

Embajada de Estados Unidos advirtió por demoras en visas para el Mundial 2026, pero para ir a Canadá y México el proceso es más fácil

Vélez y Central Córdoba disputan la final de la Supercopa Argentina