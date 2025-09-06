EN VIVO Millonarios vs. Santa Fe, fecha 10 de la Liga BetPlay 2025-II: se juega el clásico capitalino en El Campín

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento del partido entre Millonarios y Santa Fe , por la décima fecha de la Liga BetPlay 2025-II, en el estadio El Campín de Bogotá.

Se juega la famosa “jornada de clásicos” en el fútbol colombiano , en el que los aficionados disfrutarán de varios duelos regionales y entre rivales históricos de las ciudades, como pasará en Bogotá con dos equipos que llegan necesitados por la victoria.

Millonarios necesita una victoria para seguir escalando en la tabla de posiciones , actualmente sigue lejos del grupo de los ocho primeros clubes en el campeonato y, pese a llevar dos triunfos seguidos, por ahora el margen de error es mínimo para las próximas jornadas si quiere llegar a los cuadrangulares.

Por su parte, Santa Fe pasa por un momento de irregularidad en la Liga BetPlay , en la que salió de los ocho primeros y recientemente sufrió una sorpresiva derrota a manos del Once Caldas, que estaba en los últimos puestos, lo que evidencia problemas en la plantilla del técnico Jorge Bava.

El estadio El Campín de Bogotá será el escenario este sábado 6 de septiembre, a las 8:30 p. m., de una nueva edición del clásico capitalino entre Millonarios e Independiente Santa Fe, correspondiente a la décima jornada de la Liga BetPlay 2025-II. Ambos equipos llegan con novedades en sus plantillas, en un duelo que puede marcar el rumbo de su temporada y que mantiene en vilo a la afición bogotana.

Últimas noticias

