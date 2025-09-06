El colombiano Sergio Higuita se retiró de La Vuelta a España

Higuita no pudo continuar en La Vuelta-crédito Sarah Meyssonnier/REUTERS

Malas noticias para el ciclismo colombiano: Sergio Higuita se retiró de La Vuelta a España 2025.

El anuncio se realizó por parte de su equipo explicando los motivos por los cuales no participará a falta de una semana para que finalice la tercera carrera grande de ciclismo.

El equipo kazajo informó sobre el retiro del ciclista antioqueño de la ronda ibérica a falta de una semana para que finalice-crédito @XDSAstanaTeam/X

El XDS Astana Team publicó un comunicado el 6 de septiembre de 2025 y explicó que el retiro del “Monster”, apodo de Sergio Higuita, se debe a una fatiga física provocada por una enfermedad sufrida durante la competencia.

“Sergio Higuita no participará en la Etapa 14 debido a la fatiga tras una reciente enfermedad antes de La Vuelta. El equipo decidió darle más tiempo para que se recupere por completo antes de las últimas carreras de la temporada".

El colombiano Harold Tejada se queda sin compañero para intentar subir de posiciones en la ronda ibérica. Tejada tuvo una destacada participación en L’Angliru durante la etapa 13 de La Vuelta a España, donde ocupó la casilla 11.

Como le fue a Sergio Higuita en La Vuelta a España

Sergio Higuita intentó terminar la carrer pero no pudo-crédito Benoit Tessier/REUTERS

A lo largo de las casi dos semanas que estuvo en La Vuelta a España, el antioqueño terminó la carrera entre los primeros 100 de la clasificación de resultados, aunque no logró llegar al menos a un top-10.

Su mejor resultado se dio el 27 de agosto de 2025, cuando quedó en el puesto 45 durante la etapa 5 en la contrarreloj por equipos que se llevó a cabo en Figueres (municipio de la provincia de Girona), ubicado en Cataluña.

A continuación, estos fueron los resultados que tuvo en cada una de las etapas:

23 de agosto - Etapa 1 - Torino-Reggia di Venaria : puesto 117

24 de agosto - Etapa 2 - Alba - Limone Piemonte: puesto 71

25 de agosto - Etapa 3 - San Maurizio - Canavese - Ceres: puesto 68

26 de agosto - Etapa 4 - Susa - Voiron : puesto 107

27 de agosto - Etapa 5 - Figueres - Figueres: puesto 22

28 de agosto - Etapa 6 - Olot - Pal Andorra: puesto 58

29 de agosto - Etapa 7 - Andorra la Vella - Cerler. Huesca La Magia: puesto 60

30 de agosto - Etapa 8 - Monzón Templario - Zaragoza: puesto 118

31 de agosto de 2025 - Etapa 9 - Alfaro - Estación de Esquí de Valdezcaray: puesto 112

2 de septiembre de 2025 - Etapa 10 - Parque Sendavida - El Ferial Larra Belagua: puesto 129

3 de septiembre de 2025 - Etapa 11 - Bilbao: puesto 70

4 de septiembre de 2025 - Etapa 12 - Laredo - Los Corrales de Buelna: puesto 145

5 de septiembre de 2025 - Etapa 13 - Cabezón de la Sala - L’Angliru: puesto 112

Por otra parte, Sergio Higuita terminó ubicado en el puesto 112 de la clasificación general con estos resultados:

1. João Almeida (Portugal - UAE Emirates XRG): 4 horas, 54 minutos y 15 segundos

2. Jonas Vingegaard (Colombia - Visma Lease a Bike): m.t.

3. Jay Hindley (Australia - Red Bull BORA - Hansgrohe): a 28 segundos

4. Sepp Kuss (Estados Unidos - Visma Lease a Bike): a 30 segundos

5. Felix Gall (Austria - Decathlon AG2R): a 52 segundos

6. Giulio Pellizari (Italia - Red Bull - BORA Hansgrohe): a 1 minuto y 11 segundos

7. Thomas Pidcock (Gran Bretaña - Q36 Pro): a 1 minuto y 16 segundos

8. Marco Riccitello (Estados Unidos - Israel Premier Tech): m.t.

9. Giulio Ciccone (Italia - Lidl - Trek): a 2 minutos y 15 segundos

10. Abel Balderstone (España - Caja Rural - Seguros RGA): a 3 minutos y 6 segundos

11. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): a 3 minutos y 43 segundos

15. Guillermo Martínez (Colombia - Picnic PostNL): a 4 minutos y 26 segundos

16. Egan Bernal (Colombia - Ineos Grenadiers): a 4 minutos y 32 segundos

57. Santiago Buitrago (Colombia - Bahrain Victorious): a 20 minutos y 5 segundos

81. Brandon Rivera (Colombia - Ineos Grenadiers): a 25 minutos y 50 segundos

90. Juan Ayuso (España - UAE Emirates XRG): a 26 minutos y 51 segundos

112. Sergio Higuita (Colombia - XDS Astana Team): a 29 minutos y 17 segundos