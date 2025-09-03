Jhon Jáder Durán ya tendría regreso a las canchas tras su lesión en Fenerbahce: la selección Colombia no lo extrañaría

Jhon Jáder Durán sufrió su lesión durante el partido del Fenerbahce y Benfica, por la Champions League - crédito Pedro Nunes/REUTERS

La selección Colombia enfrenta una fase crucial en las Eliminatorias Sudamericanas con novedades significativas en su plantilla. La ausencia de Jhon Jader Durán por lesión y el inesperado regreso de Dayro Moreno tras casi una década fuera del equipo marcan el panorama previo a los próximos compromisos.

Durán, delantero del Fenerbahce, sufrió una lesión durante el último partido en Champions League frente al Benfica. El atacante permaneció solo 25 minutos en el campo antes de solicitar el cambio, lo que determinó su exclusión de la convocatoria para las Eliminatorias.

Tanto José Mourinho, entrenador del club turco, como Néstor Lorenzo, seleccionador nacional, confirmaron que las molestias físicas impidieron que Durán continuara en el encuentro y, por ende, que pudiera sumarse a la Tricolor, aunque en medio de muchas dudas por parte de los aficionados.

¿Cuándo será el regreso de Jhon Jáder Durán?

De acuerdo con la prensa turca, citada por Futbolred, el equipo médico del Fenerbahce prevé que el jugador estará completamente recuperado tras la fecha FIFA y disponible para el partido ante el Trabzonspor, programado para el domingo 14 de septiembre en Estambul.

El periodista Yağız Sabuncuoğlu y el medio Fener Global coincidieron en que el delantero colombiano de 21 años podría reaparecer en ese compromiso, aunque aún no se ha definido si lo hará como titular o suplente, dependiendo de cómo llegue en su estado físico.

El delantero sufrió una molestia sobre el final del partido del Fenerbahce ante el Benfica, por los playoffs - crédito ESPN

Cabe recordar que Jhon Jáder Durán lleva seis partidos con el Fenerbahce, marcó un gol y una asistencia, pero falló en el principal objetivo de llegar a la fase de liga en la Champions, que provocó el despido del técnico José Mourinho justo después de la eliminación en ronda de playoffs.

Dayro Moreno se afianza en la selección Colombia

La convocatoria de Dayro Moreno ha generado un intenso debate en el entorno futbolístico colombiano. El delantero y capitán del Once Caldas, de 39 años, fue llamado por Néstor Lorenzo para afrontar la doble jornada final de las Eliminatorias Sudamericanas, en la que Colombia buscará asegurar su clasificación al Mundial 2026.

Dayro Moreno, delantero del Once Caldas, fue la principal novedad para el equipo de Néstor Lorenzo - crédito Federación Colombiana de Fútbol

El tolimense, máximo artillero de la Copa Sudamericana, no vestía la camiseta nacional desde septiembre de 2016, lo que convierte su regreso en un hecho destacado. La noticia ha provocado numerosas reacciones en el país, especialmente a pocos días del duelo ante Bolivia en Barranquilla.

Entre las voces que respaldan la convocatoria de Moreno se encuentra Hernán Darío “El Arriero” Herrera, entrenador del Once Caldas. En diálogo con El VBar Caracol, defendió el llamado de su dirigido y criticó a quienes cuestionan la decisión: “Dayro ha hecho muchos méritos para estar donde está. Eso no es regalado, no es por ser Dayro ni su edad. Si usted es goleador de una Copa Sudamericana, tiene derecho a estar en una Selección. Los méritos son de él (…) En Colombia casi todo es malo, van en contra de todo mundo y no, hay que darle méritos a la gente y Dayro se merece estar ahí”.

El técnico de Once Caldas, Hernán Darío Herrera, afirmó que Dayro Moreno se esforzó mucho para volver a la selección Colombia - crédito Colprensa

Herrera también compartió sus expectativas sobre la posible titularidad de Moreno en el ataque colombiano. El entrenador sugirió que el delantero debería formar parte del once inicial frente a Bolivia y propuso a Lucho Díaz y Marino Hinestroza como sus acompañantes en la ofensiva. Según el timonel, la clave radica en aprovechar la capacidad goleadora de Moreno, quien, a su juicio, solo necesita recibir el balón en el área para convertir.

La Selección Colombia se prepara para enfrentar a Bolivia en Barranquilla, en el marco de las últimas dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas, en las que se verá con Bolivia, el jueves 4 de septiembre en Barranquilla, y Venezuela el martes 9 del mismo mes en Maturín.