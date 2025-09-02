Deportes

Revelan el que sería el verdadero motivo de la convocatoria de Dayro Moreno a la selección Colombia

El atacante tolimense ha causado revuelo luego de que fue citado por Néstor Lorenzo de cara a los juegos contra Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al mundial de 2026

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado


Dayro Moreno no jugaba con
Dayro Moreno no jugaba con la selección Colombia desde hace nueve años, cuando fue convocado para la Copa América Centenario - crédito FCF

El periodista Alejandro Pino Calad causó revuelo en redes sociales con una afirmación que puso en el centro del debate una polémica decisión: la reciente convocatoria de Dayro Moreno a la selección Colombia.

Pino Calad expresó en La Titular que, según le comentó una fuente a él directamente, “la convocatoria de Dayro Moreno fue presionada por la Federación... Dayro vende”.

Y es que las palabras del periodista, que surgieron con cierto tono de humor durante uno de sus espacios críticos, sembraron más preguntas que respuestas sobre los criterios que tuvo en cuenta Néstor Lorenzo para convocar al artillero del Once Caldas.

Dayro, uno de los goleadores históricos del país, llegó al llamado tras una seguidilla de actuaciones impactantes con Once Caldas. Sin embargo, su inclusión despertó suspicacias, debido a que el atacante ha sostenido su destacado nivel desde hace varios meses, incluso, cuando la prensa y la hinchada pedía su llamado desde mediados de 2023, aproximadamente.

Dayro Moreno fue de los
Dayro Moreno fue de los primeros jugadores en llegar a la concentración de la selección Colombia - crédito Federación Colombiana de Fútbol

El periodista insistió: “Nadie habla de por qué la convocatoria... es un efecto de marketing… Dayro vende y Dayro funciona”. Tal discurso instaría a pensar si los valores de rating, fanbase y conexión mediática con la afición tienen más peso que las estadísticas frías o el seguimiento a la cancha.

Lo cierto es que Dayro, con su vasta experiencia y olfato goleador intacto, representa una figura potente dentro y fuera del campo. Si bien a sus 39 años podría no tratarse de un llamado meramente deportivo, la presencia del tolimense eleva el interés del público por el equipo y las transmisiones—un activo para patrocinadores y audiencias.

Más allá de la polémica, conviene destacar que Dayro es actualmente el máximo goleador histórico de la Primera A, con más de 240 tantos oficiales.

Dayro Moreno es la máxima
Dayro Moreno es la máxima figura de Once Caldas - crédito AFP

Dayro había protagonizado una campaña publicitaria con patrocinador de la selección Colombia

Frente a ello, es importante mencionar que en mayo de 2025, la cervecera Bavaria lanzó una atractiva campaña publicitaria con, precisamente, Dayro Moreno, en compañía de Teófilo Gutiérrez.

En el anuncio, los dos futbolistas aparecen como miembros de una curiosa “directiva” del ficticio Club de la Cerveza, personificando roles humorísticos: Teófilo como director de “tes-teo” y Dayro como encargado de la “distribución de goles... y de frías”.

La campaña aprovechó referencias icónicas de la carrera de ambos jugadores. Teófilo rememoró su apodo del “perfume europeo” con una frase como “Para testeo, yo. Aroma, calidad y puro perfume, papi”, mientras que Dayro integró su estilo festivo al adaptar su famoso canto de celebración.

Esta estrategia generó viralidad en redes sociales, activando nostalgia y simpatía entre aficionados, y consolidó el impacto emocional de la campaña. 

Dayro Moreno protagonizó campaña publicitaria
Dayro Moreno protagonizó campaña publicitaria con Bavaria- crédito Bavaria

Cómo han sido los números de Dayro Moreno en 2025

Dayro Moreno ha mantenido un rendimiento excepcional a los 39 años. En lo que va de 2025, el atacante ha disputado 38 partidos oficiales y marcado la impresionante cifra de 17 goles, además de aportar 4 asistencias

Este nivel de productividad lo mantiene al tolimense como uno de los delanteros más decisivos del fútbol colombiano en la temporada.

El 5 de abril, con un doblete ante América de Cali, Dayro alcanzó los 353 goles en su carrera profesional, superando a Radamel Falcao y convirtiéndose en el máximo goleador colombiano de todos los tiempos.

Además, en la Copa Sudamericana, Dayro marcó 4 tantos en solo tres partidos, liderando la tabla de goleadores del torneo, y se convirtió en el jugador más veterano en firmar un hat-trick en la historia de la competición.

Más allá de su potente efectividad frente al arco, Dayro ha sido protagonista con 15 goles en 33 partidos oficiales (sumando Liga y Sudamericana); también ha marcado 365 goles en total en su carrera, sumando competencias internacionales y nacionales, consolidando aún más su legado como una leyenda viva del fútbol colombiano.

Temas Relacionados

Alejandro Pino CaladDayro MorenoSelección ColombiaNéstor LorenzoColombia-Deportes

