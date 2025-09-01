Néstor Lorenzo definió el rol de Dayro Moreno en la selección Colombia en los partidos contra Bolivia y Venezuela

Dayro Moreno no jugaba con la selección Colombia desde hace nueve años, cuando fue convocado para la Copa América Centenario - crédito FCF

El tolimense Dayro Moreno ha marcado 370 goles como profesional, de los cuales 15 fueron con la selección Colombia, el último en un partido amistoso contra Haití el 29 de mayo de 2016.

Su regreso al combinado nacional ha generado gran expectativa tanto en la interna del plantel como entre los aficionados.

El experimentado atacante, que está a punto de cumplir los 40 años y es el máximo goleador colombiano de la historia, vuelve a vestir la camiseta de Colombia tras una larga ausencia, integrándose a los trabajos grupales bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La propia Federación Colombiana de Fútbol ha documentado el regreso del jugador, quien renunció a disputar el partido de Once Caldas frente a Independiente Santa Fe con tal de sumarse cuanto antes a la selección.

Dayro Moreno tuvo su primera sesión con el preparador físico del seleccionado y con el defensor central del Wolverhampton, Yerson Mosquera. Posteriormente, el atacante participó en trabajos de gimnasio y, más tarde, se incorporó a ejercicios en campo junto a figuras como Kevin Mier, James Rodríguez, Dávinson Sánchez y Jaminton Campaz. El entrenamiento incluyó rondas de pase y ejercicios de fútbol en espacio reducido, donde juveniles de la selección sub 20 participaron como sparrings.

El delantero del Once Caldas, máximo goleador colombiano de la historia, vuelve a la concentración de la selección Colombia luego de 9 años - crédito RCN

Respecto a la convocatoria, el seleccionador Néstor Lorenzo aclaró el motivo detrás de la inclusión de Moreno. En entrevista con Noticias RCN, Lorenzo indicó que consideró al atacante como el “tercer nueve” del equipo, ubicándolo por detrás de Jhon Córdoba y Luis Suárez, que atraviesan “un gran momento goleador”.

El técnico explicó: “Nunca hablé de pensar a futuro. Me hizo cambiar los partidos que hizo en Copa Sudamericana frente a Huracán. Pensé que era el momento”. Con este llamado, el cuerpo técnico busca aprovechar la experiencia de Moreno sin asegurarle la titularidad.

“Todo jugador que viene a la selección lo toma como un premio. Viene con la ilusión de un chico, con toda la expectativa, sin ninguna promesa, pero le dije que disfrute y ayude al equipo hasta en los consejos que le pueda dar a los más jóvenes”, puntualizó Lorenzo.

Dayro Moreno fue de los primeros jugadores en llegar a la concentración de la selección Colombia - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Con 22 puntos en la tabla y dependiendo exclusivamente de su rendimiento, la ‘Tricolor’ enfrenta las dos últimas fechas de la clasificatoria sudamericana con el objetivo de sellar su pase al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Para tachar este objetivo se deberán sumar mínimo tres puntos de los seis en disputa.

El seleccionador argentino expresó la calma del grupo de cara a estos duelos: “Estamos tranquilos porque dependemos de nosotros mismos”, afirmó en diálogo con RCN. El entrenador recordó que, para concretar su clasificación matemática, al equipo le basta con sumar un punto más en la recta final, enfrentando a Bolivia y Venezuela.

Así se jugarán las dos últimas fechas de la Eliminatoria Sudamericana

La selección Colombia jugará contra Bolivia y Venezuela - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Fecha 17

Colombia vs. Bolivia Hora: 6:30 p. m. Estadio: Metropolitano, Barranquilla, Colombia

Uruguay vs. Perú Hora: 6:30 p. m. Estadio: Centenario, Montevideo, Uruguay

Paraguay vs. Ecuador Hora: 6:30 p. m. Estadio: Defensores del Chaco, Asunción, Paraguay

Argentina vs. Venezuela Hora: 6:30 p. m. Estadio: Monumental, Buenos Aires, Argentina

Brasil vs. Chile Hora: 7:30 p. m. Estadio: Maracaná, Río de Janeiro, Brasil



Fecha 18

Ecuador vs. Argentina Hora: 6:00 p. m. Estadio: Monumental Isidro Romero Carbo, Guayaquil, Ecuador

Venezuela vs. Colombia Hora: 6:30 p. m. Estadio: Monumental, Maturín, Venezuela

Perú vs. Paraguay Hora: 6:30 p. m. Estadio: Nacional de Perú, Lima, Perú

Bolivia vs. Perú Hora: 6:30 p. m. Estadio: Municipal De El Alto, El Alto, Bolivia

Chile vs. Uruguay Hora: 6:30 p. m. Estadio: Monumental, Santiago de Chile, Chile

