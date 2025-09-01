Néstor Lorenzo definió el rol de Dayro Moreno en la selección Colombia en los partidos contra Bolivia y Venezuela

El tolimense Dayro Moreno ha marcado 370 goles como profesional, de los cuales 15 fueron con la selección Colombia, el último en un partido amistoso contra Haití el 29 de mayo de 2016.
Su regreso al combinado nacional ha generado gran expectativa tanto en la interna del plantel como entre los aficionados.
El experimentado atacante, que está a punto de cumplir los 40 años y es el máximo goleador colombiano de la historia, vuelve a vestir la camiseta de Colombia tras una larga ausencia, integrándose a los trabajos grupales bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo.
La propia Federación Colombiana de Fútbol ha documentado el regreso del jugador, quien renunció a disputar el partido de Once Caldas frente a Independiente Santa Fe con tal de sumarse cuanto antes a la selección.
Dayro Moreno tuvo su primera sesión con el preparador físico del seleccionado y con el defensor central del Wolverhampton, Yerson Mosquera. Posteriormente, el atacante participó en trabajos de gimnasio y, más tarde, se incorporó a ejercicios en campo junto a figuras como Kevin Mier, James Rodríguez, Dávinson Sánchez y Jaminton Campaz. El entrenamiento incluyó rondas de pase y ejercicios de fútbol en espacio reducido, donde juveniles de la selección sub 20 participaron como sparrings.
Respecto a la convocatoria, el seleccionador Néstor Lorenzo aclaró el motivo detrás de la inclusión de Moreno. En entrevista con Noticias RCN, Lorenzo indicó que consideró al atacante como el “tercer nueve” del equipo, ubicándolo por detrás de Jhon Córdoba y Luis Suárez, que atraviesan “un gran momento goleador”.
El técnico explicó: “Nunca hablé de pensar a futuro. Me hizo cambiar los partidos que hizo en Copa Sudamericana frente a Huracán. Pensé que era el momento”. Con este llamado, el cuerpo técnico busca aprovechar la experiencia de Moreno sin asegurarle la titularidad.
“Todo jugador que viene a la selección lo toma como un premio. Viene con la ilusión de un chico, con toda la expectativa, sin ninguna promesa, pero le dije que disfrute y ayude al equipo hasta en los consejos que le pueda dar a los más jóvenes”, puntualizó Lorenzo.
Con 22 puntos en la tabla y dependiendo exclusivamente de su rendimiento, la ‘Tricolor’ enfrenta las dos últimas fechas de la clasificatoria sudamericana con el objetivo de sellar su pase al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Para tachar este objetivo se deberán sumar mínimo tres puntos de los seis en disputa.
El seleccionador argentino expresó la calma del grupo de cara a estos duelos: “Estamos tranquilos porque dependemos de nosotros mismos”, afirmó en diálogo con RCN. El entrenador recordó que, para concretar su clasificación matemática, al equipo le basta con sumar un punto más en la recta final, enfrentando a Bolivia y Venezuela.
Así se jugarán las dos últimas fechas de la Eliminatoria Sudamericana
Fecha 17
- Colombia vs. Bolivia
- Hora: 6:30 p. m.
- Estadio: Metropolitano, Barranquilla, Colombia
- Uruguay vs. Perú
- Hora: 6:30 p. m.
- Estadio: Centenario, Montevideo, Uruguay
- Paraguay vs. Ecuador
- Hora: 6:30 p. m.
- Estadio: Defensores del Chaco, Asunción, Paraguay
- Argentina vs. Venezuela
- Hora: 6:30 p. m.
- Estadio: Monumental, Buenos Aires, Argentina
- Brasil vs. Chile
- Hora: 7:30 p. m.
- Estadio: Maracaná, Río de Janeiro, Brasil
Fecha 18
- Ecuador vs. Argentina
- Hora: 6:00 p. m.
- Estadio: Monumental Isidro Romero Carbo, Guayaquil, Ecuador
- Venezuela vs. Colombia
- Hora: 6:30 p. m.
- Estadio: Monumental, Maturín, Venezuela
- Perú vs. Paraguay
- Hora: 6:30 p. m.
- Estadio: Nacional de Perú, Lima, Perú
- Bolivia vs. Perú
- Hora: 6:30 p. m.
- Estadio: Municipal De El Alto, El Alto, Bolivia
- Chile vs. Uruguay
- Hora: 6:30 p. m.
- Estadio: Monumental, Santiago de Chile, Chile