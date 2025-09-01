Deportes

Néstor Lorenzo definió el rol de Dayro Moreno en la selección Colombia en los partidos contra Bolivia y Venezuela

El tolimense ha marcado 370 goles como profesional, de los cuales 15 fueron con la selección Colombia, el último en un partido amistoso contra Haití el 29 de mayo de 2016

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Guardar
Dayro Moreno no jugaba con
Dayro Moreno no jugaba con la selección Colombia desde hace nueve años, cuando fue convocado para la Copa América Centenario - crédito FCF

El tolimense Dayro Moreno ha marcado 370 goles como profesional, de los cuales 15 fueron con la selección Colombia, el último en un partido amistoso contra Haití el 29 de mayo de 2016.

Su regreso al combinado nacional ha generado gran expectativa tanto en la interna del plantel como entre los aficionados.

El experimentado atacante, que está a punto de cumplir los 40 años y es el máximo goleador colombiano de la historia, vuelve a vestir la camiseta de Colombia tras una larga ausencia, integrándose a los trabajos grupales bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La propia Federación Colombiana de Fútbol ha documentado el regreso del jugador, quien renunció a disputar el partido de Once Caldas frente a Independiente Santa Fe con tal de sumarse cuanto antes a la selección.

Dayro Moreno tuvo su primera sesión con el preparador físico del seleccionado y con el defensor central del Wolverhampton, Yerson Mosquera. Posteriormente, el atacante participó en trabajos de gimnasio y, más tarde, se incorporó a ejercicios en campo junto a figuras como Kevin Mier, James Rodríguez, Dávinson Sánchez y Jaminton Campaz. El entrenamiento incluyó rondas de pase y ejercicios de fútbol en espacio reducido, donde juveniles de la selección sub 20 participaron como sparrings.

El delantero del Once Caldas, máximo goleador colombiano de la historia, vuelve a la concentración de la selección Colombia luego de 9 años - crédito RCN

Respecto a la convocatoria, el seleccionador Néstor Lorenzo aclaró el motivo detrás de la inclusión de Moreno. En entrevista con Noticias RCN, Lorenzo indicó que consideró al atacante como el “tercer nueve” del equipo, ubicándolo por detrás de Jhon Córdoba y Luis Suárez, que atraviesan “un gran momento goleador”.

El técnico explicó: “Nunca hablé de pensar a futuro. Me hizo cambiar los partidos que hizo en Copa Sudamericana frente a Huracán. Pensé que era el momento”. Con este llamado, el cuerpo técnico busca aprovechar la experiencia de Moreno sin asegurarle la titularidad.

Todo jugador que viene a la selección lo toma como un premio. Viene con la ilusión de un chico, con toda la expectativa, sin ninguna promesa, pero le dije que disfrute y ayude al equipo hasta en los consejos que le pueda dar a los más jóvenes”, puntualizó Lorenzo.

Dayro Moreno fue de los
Dayro Moreno fue de los primeros jugadores en llegar a la concentración de la selección Colombia - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Con 22 puntos en la tabla y dependiendo exclusivamente de su rendimiento, la ‘Tricolor’ enfrenta las dos últimas fechas de la clasificatoria sudamericana con el objetivo de sellar su pase al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Para tachar este objetivo se deberán sumar mínimo tres puntos de los seis en disputa.

El seleccionador argentino expresó la calma del grupo de cara a estos duelos: “Estamos tranquilos porque dependemos de nosotros mismos”, afirmó en diálogo con RCN. El entrenador recordó que, para concretar su clasificación matemática, al equipo le basta con sumar un punto más en la recta final, enfrentando a Bolivia y Venezuela.

Así se jugarán las dos últimas fechas de la Eliminatoria Sudamericana

La selección Colombia jugará contra
La selección Colombia jugará contra Bolivia y Venezuela - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Fecha 17

  • Colombia vs. Bolivia
    • Hora: 6:30 p. m.
    • Estadio: Metropolitano, Barranquilla, Colombia
  • Uruguay vs. Perú
    • Hora: 6:30 p. m.
    • Estadio: Centenario, Montevideo, Uruguay
  • Paraguay vs. Ecuador
    • Hora: 6:30 p. m.
    • Estadio: Defensores del Chaco, Asunción, Paraguay
  • Argentina vs. Venezuela
    • Hora: 6:30 p. m.
    • Estadio: Monumental, Buenos Aires, Argentina
  • Brasil vs. Chile
    • Hora: 7:30 p. m.
    • Estadio: Maracaná, Río de Janeiro, Brasil

Fecha 18

  • Ecuador vs. Argentina
    • Hora: 6:00 p. m.
    • Estadio: Monumental Isidro Romero Carbo, Guayaquil, Ecuador
  • Venezuela vs. Colombia
    • Hora: 6:30 p. m.
    • Estadio: Monumental, Maturín, Venezuela
  • Perú vs. Paraguay
    • Hora: 6:30 p. m.
    • Estadio: Nacional de Perú, Lima, Perú
  • Bolivia vs. Perú
    • Hora: 6:30 p. m.
    • Estadio: Municipal De El Alto, El Alto, Bolivia
  • Chile vs. Uruguay
    • Hora: 6:30 p. m.
    • Estadio: Monumental, Santiago de Chile, Chile

Temas Relacionados

Dayro MorenoSelección ColombiaDayro Moreno en la selección ColombiaColombia vs.Eliminatoria SudamericanaNéstor LorenzoConvocatoria Selección ColombiaColombia-Deportes

Más Noticias

Diego Raimondi se despidió de los jugadores del América de Cali luego de perder contra Alianza: este será el cuerpo técnico encargado

El entrenador argentino, con pasado como asistente de Diego Alonso, tuvo un pobre rendimiento en su primera experiencia como entrenador en Suramérica, con apenas el 38% de rendimiento

Diego Raimondi se despidió de

Alberto Gamero se mostró bastante conmovido por muerte del hincha del Cali arrollado, accidentalmente, por bus del equipo

El Deportivo Cali perdió de local 3-1 contra Independiente Medellín tras el triste suceso que le costó la vida a un aficionado que se dirigía al estadio del equipo azucarero

Alberto Gamero se mostró bastante

Así fue el primer entrenamiento de Dayro Moreno con la selección Colombia luego de 9 años

Néstor Lorenzo tuvo a su disposición 6 de los 26 convocados a la Tricolor, con los que entrenó en la tarde del domingo 31 de agosto en la sede deportiva de la Federación en Barranquilla

Así fue el primer entrenamiento

Juan Fernando Quintero despertó las alarmas en la selección Colombia: salió con hielo, horas antes de sumarse a convocatoria

El volante antioqueño hace parte de la lista de Néstor Lorenzo de cara a los duelos contra Bolivia y Venezuela válidos por la última doble fecha eliminatoria rumbo al Mundial de 2026

Juan Fernando Quintero despertó las

Nelson Deossa tuvo amargo debut con el Real Betis en su estreno en la liga española: así le fue al colombiano

El volante que supo vestir las camisetas de Atlético Nacional y Junior de Barranquilla llegó al equipo Andaluz luego de su destacado rendimiento en el Mundial de Clubes con el Monterrey

Nelson Deossa tuvo amargo debut
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El Clan del Golfo perdió

El Clan del Golfo perdió a tres alfiles que lideraban su actividad criminal en el Bajo Cauca antioqueño

Masacre en La Guajira: tiroteo en parranda dejó al menos tres fallecidos y varios heridos

Estación de Policía en el El Bordo, Cauca, fue atacada con drones explosivos: hay varios uniformados heridos

Investigan crimen de alias El Isleño, señalado integrante del Clan del Golfo en Barranquilla: lo atacaron mientras estaba de compras

Capturan a alias El Paisa, cabecilla logístico de las disidencias en Nariño: comunidades intentaron retener a las tropas militares

ENTRETENIMIENTO

Marcela Reyes dedicó emotivo mensaje

Marcela Reyes dedicó emotivo mensaje a su pareja y reveló que se habría casado en secreto: “Eres el mejor esposo”

Claudia Bahamón organizó picnic en su casa con los participantes de ‘Masterchef Celebrity 2025’: así fue el encuentro

Mamá de Epa Colombia publicó video de la empresaria llorando y conmovió con mensaje: “Todo esto acabará”

Proclaman ‘santa’ a Shakira tras “milagro” que ocurrió en uno de sus conciertos: mujer se levantó de su silla de ruedas

Jenn Muriel respondió a las comparaciones con Carolina Gómez, actual pareja de Yeferson Cossio: “Cada persona deja su huella a su manera”

Deportes

Diego Raimondi se despidió de

Diego Raimondi se despidió de los jugadores del América de Cali luego de perder contra Alianza: este será el cuerpo técnico encargado

Néstor Lorenzo definió el rol que cumplirá Dayro Moreno con la selección Colombia en los partidos contra Bolivia y Venezuela

Alberto Gamero se mostró bastante conmovido por muerte del hincha del Cali arrollado, accidentalmente, por bus del equipo

Así fue el primer entrenamiento de Dayro Moreno con la selección Colombia luego de 9 años

Juan Fernando Quintero despertó las alarmas en la selección Colombia: salió con hielo, horas antes de sumarse a convocatoria