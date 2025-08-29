Hinchas del América de Cali increpan a directiva durante partido de la Liga Femenina: así reaccionó la persona tras el tenso momento

En el partido de la Liga Femenina BetPlay ante Millonarios, varios hinchas le gritaron a la directiva - crédito @jorgepubliradio / X

América de Cali no vive buenos momentos tanto ni en lo deportivo ni administrativo, tanto en las ramas femenina como en la masculina.

El 28 de agosto de 2025, el cuadro rojo del Valle del Cauca empató a un gol ante Millonarios, ratificando su eliminación de la gran final y generando molestia en los fanáticos de la “Mechita”.

Este fue el momento cuando el periodista deportivo se va en contra de Juliana Dávila - crédito @jorgepubliradio / X

El 28 de agosto de 2025, el periodista Jorge Puerto Ladino, de Zona libre de humo, difundió un video a través de su cuenta de X, donde se observa la molestia de algunos hinchas del América de Cali y le recriminan a Juliana Dávila Diez, gerente deportiva del equipo.

“Tras la eliminación de América de Cali Femenino, un sector de la hinchada increpa a Juliana Dávila Diez”, dijo.

La reacción de la directiva fue mostrar una sonrisa, situación que se evidencia en el video, lo que generó la reacción de los hinchas en la publicación del periodista.

“Es impresión mía o ella está cagada de la risa (?)” - crédito @BojackEscarlata

La risa de Juliana Dávila no es anécdota: refleja el poder sin control en América de Cali. Don Tulio debe decidir si el club lo gobierna la hinchada o una señora con soberbia" - crédito @DiazJose49190

“Si se nos ríen en la cara no me imagino como será puertas adentro, no les importamos en lo absoluto” - crédito @juanzhou_