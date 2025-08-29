Deportes

Hinchas del América de Cali increpan a directiva durante partido de la Liga Femenina: así reaccionó la persona tras el tenso momento

En el empate entre las Diablas Rojas y Embajadoras, al finalizar el encuentro, varios hinchas le reclamaron a la gerente administrativa del equipo, en el estadio Pascual Guerrero de Cali

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Guardar
En el partido de la Liga Femenina BetPlay ante Millonarios, varios hinchas le gritaron a la directiva - crédito @jorgepubliradio / X

América de Cali no vive buenos momentos tanto ni en lo deportivo ni administrativo, tanto en las ramas femenina como en la masculina.

El 28 de agosto de 2025, el cuadro rojo del Valle del Cauca empató a un gol ante Millonarios, ratificando su eliminación de la gran final y generando molestia en los fanáticos de la “Mechita”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este fue el momento cuando
Este fue el momento cuando el periodista deportivo se va en contra de Juliana Dávila - crédito @jorgepubliradio / X

El 28 de agosto de 2025, el periodista Jorge Puerto Ladino, de Zona libre de humo, difundió un video a través de su cuenta de X, donde se observa la molestia de algunos hinchas del América de Cali y le recriminan a Juliana Dávila Diez, gerente deportiva del equipo.

“Tras la eliminación de América de Cali Femenino, un sector de la hinchada increpa a Juliana Dávila Diez”, dijo.

La reacción de la directiva fue mostrar una sonrisa, situación que se evidencia en el video, lo que generó la reacción de los hinchas en la publicación del periodista.

  • “Es impresión mía o ella está cagada de la risa (?)” - crédito @BojackEscarlata
  • La risa de Juliana Dávila no es anécdota: refleja el poder sin control en América de Cali. Don Tulio debe decidir si el club lo gobierna la hinchada o una señora con soberbia" - crédito @DiazJose49190
  • “Si se nos ríen en la cara no me imagino como será puertas adentro, no les importamos en lo absoluto” - crédito @juanzhou_

Temas Relacionados

América de CaliAmérica de Cali FemeninoLiga BetPlayMarcela GómezJuliana Dávila DiezJuliana Dávila Diez América de CaliColombia-Deportes

Más Noticias

Vuelta a España EN VIVO HOY, etapa 7: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y los ciclistas colombianos en la alta montaña

La carrera, que se corre en esta ocasión desde Andorra la Vella y llega a Huesca, tendrá dos puertos de montaña exigentes tanto al comienzo como al final

Vuelta a España EN VIVO

Egan Bernal no se rinde y sueña con pelear la camiseta roja en la Vuelta a España: “Todavía queda mucho por delante”

El corredor del Ineos se encuentra en el puesto 12, a más de dos minutos del líder Torstein Traeen, pero aspira a recuperar terreno en las próximas etapas de montaña

Egan Bernal no se rinde

El portugués José Mourinho fue despedido del Fenerbahçe: que pasará con el colombiano Jhon Jáder Durán

El Fenerbahçe Sports Club, de Turquía, anunció el despido del experimentado entrenador, luego de la eliminación de la fase de la Liga de Campeones ante Benfica en Lisboa

El portugués José Mourinho fue

Alarmas por sospechas de apuestas ilegales en el mundial 2026: el mismo problema del fútbol colombiano

La ONU lanzó una alerta de cara al certamen por la posibilidad de que se amañen partidos, tal como se denunció en la primera y segunda división en el país cafetero en los últimos años

Alarmas por sospechas de apuestas

Gobierno Petro nombró a otro medallista olímpico en el Ministerio del Deporte: llega en plena crisis por recorte presupuestal

Pese al anuncio, la cartera afrontó una protesta de los atletas que reclaman más recursos, debido a que en 2025 y 2026 fueron afectados

Gobierno Petro nombró a otro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ revelaron

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ revelaron el estado de los soldados secuestrados en Nariño y Cauca: uno de ellos apareció muerto

Autodefensas estarían amenazando y extorsionando con notas adhesivas pegadas en candados de locales comerciales en Santa Marta

Un soldado muerto y dos más heridos dejó hostigamiento de las disidencias de las Farc en San Andrés de Cuerquia, Antioquia

Este es ‘Giovanni’, el guerrillero que asumirá el poder del frente Carlos Patiño de las disidencias tras la entrega de ‘Kevin’

Docente habría sido secuestrada por un grupo delincuencial en vía Condoto - Itsmina, en Chocó: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

“Ella es un escándalo”: Vicky

“Ella es un escándalo”: Vicky Dávila sorprende cantando versión de una canción de Karol G al estilo ‘Tropicoqueta’

La Liendra reapareció en redes sociales y reveló porque está golpeado: “Me quedó ceguera”

Exconcursante de ‘Yo me llamo’ deportado de Colombia retomó su carrera en un nuevo ‘reality’ en el exterior: “Se vienen cosas bonitas”

Blessd conquista el ranking de Spotify Colombia, ¿Cuáles son sus canciones más exitosas?

Dos artistas colombianos forman parte del cartel de Lollapalooza Argentina: vea de quiénes se trata

Deportes

Vuelta a España EN VIVO

Vuelta a España EN VIVO HOY, etapa 7: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y los ciclistas colombianos en la alta montaña

Egan Bernal no se rinde y sueña con pelear la camiseta roja en la Vuelta a España: “Todavía queda mucho por delante”

El portugués José Mourinho fue despedido del Fenerbahçe: que pasará con el colombiano Jhon Jáder Durán

Alarmas por sospechas de apuestas ilegales en el mundial 2026: el mismo problema del fútbol colombiano

Gobierno Petro nombró a otro medallista olímpico en el Ministerio del Deporte: llega en plena crisis por recorte presupuestal