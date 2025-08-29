Deportes

Esta fue la reacción de Dayro Moreno al enterarse de su regreso a la selección Colombia: “Gracias por la confianza”

El jugador del Once Caldas interpretó este gesto como un reconocimiento al esfuerzo acumulado durante su carrera

Dayro Moreno ha marcado cuatro goles en tres partidos jugados en la Copa Sudamericana - crédito Conmebol

La lista de convocados de Néstor Lorenzo para la última doble jornada de eliminatorias no solo incluyó caras jóvenes en la selección Colombia, también trajo de regreso a un futbolista que muchos daban por descartado, Dayro Moreno. El delantero del Once Caldas, a sus 39 años, vuelve a vestirse con la camiseta tricolor después de casi una década fuera de las convocatorias oficiales.

El anuncio se hizo el viernes 29 de agosto y de inmediato se convirtió en tema central de conversación en el ámbito deportivo del país. Colombia ocupa el sexto puesto de la tabla con 22 puntos y depende de dos victorias consecutivas, ante Bolivia y Venezuela (4 y 9 de septiembre), para asegurar su clasificación al Mundial. En ese escenario, la presencia de Dayro aparece como una apuesta de experiencia y carácter para un equipo que necesita goles y temple en la recta final.

Esta es la nómina de Colombia para enfrentar a Bolivia y Venezuela - crédito FCF

El jugador no escondió la emoción por su regreso. En diálogo con Blu Radio, expresó: “La verdad que muy contento por esta convocatoria”, dijo entre risas y con un tono cargado de gratitud. Moreno confesó que llevaba tiempo trabajando con la ilusión de volver y que, aunque el camino fue largo, nunca perdió la motivación.

La escena de su reacción se volvió casi una postal. Mientras aterrizaba en un vuelo procedente de Pasto, la noticia ya circulaba en medios y redes sociales. Apenas se confirmó su nombre en la lista de 26 convocados, los pasajeros del avión rompieron en aplausos. Él mismo lo relató: “Acabamos de aterrizar y con todo el grupo estábamos en la expectativa de la convocatoria y, apenas aterrizamos, pues esa sorpresa tan linda que me dieron. Aterrizar y todo un avión aplaudiendo la convocatoria mía es un orgullo muy grande”.

Dayro interpretó ese gesto como un reconocimiento al esfuerzo acumulado durante su carrera. “Eso se lo gana uno con el trabajo, con el sacrificio”, aseguró. También quiso enviar un mensaje directo a quienes lo respaldaron en los últimos años, su familia, el cuerpo técnico y sus compañeros en Once Caldas, además de la afición manizaleña que lo ha acompañado en cada etapa.

“Muy agradecido y gracias, Colombia, por esa confianza que me tienen. Para mí es un honor muy grande volver a ver la camiseta de mi país y la verdad que darlo todo, a darlo todo, que me caracteriza a mí, con humildad, sacrificio, trabajo”, declaró.

Noticia en desarrollo...

