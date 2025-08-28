Deportes

Jhon Jáder Durán es liquidado por José Mourinho en Fenerbahce: “Tiene problemas y entrena menos”

El delantero colombiano aportó en la derrota 1-0 frente a Benfica en la Champions, quedó eliminado y se lesionó al final del partido en Lisboa

Diego Ariza

Jhon Jáder Durán fracasó con el Fenerbahce en la Champions League y salió lesionado ante Benfica en Lisboa - crédito Pedro Nunes/REUTERS

La eliminación del Fenerbahce en la fase previa de la Champions League dejó al club turco fuera de la máxima competición europea y generó inquietud en torno al delantero colombiano Jhon Jáder Durán, que de nuevo está en medio de una polémica.

El equipo dirigido por José Mourinho no logró revertir el marcador ante el Benfica, que se impuso por la mínima diferencia en territorio portugués. Durán, suplente al inicio, ingresó en el segundo tiempo y abandonó el campo con molestias físicas, situación que motivó críticas públicas del técnico portugués.

“Jhon Durán no está en buenas condiciones físicas”

La actuación de Durán no pasó desapercibida para José Mourinho, quien en la conferencia de prensa posterior al encuentro lanzó una dura crítica al estado físico del delantero. El técnico portugués afirmó que “Jhon no está en buenas condiciones físicas, tiene problemas y entrena menos. Talisca es un jugador con una personalidad diferente, juega mejor”.

Mourinho justificó su decisión de dejar al colombiano en el banco de suplentes y otorgar la titularidad a Anderson Talisca, que terminó expulsado durante el partido. El entrenador ya había manifestado anteriormente su preocupación por la condición física del cafetero y el propio club había expresado reparos desde la llegada tardía del delantero a la pretemporada.

José Mourinho reveló el mal estado de Jhon Jáder Durán desde su llegada al Fenerbahce - crédito Pedro Nunes/REUTERS

En su análisis del encuentro, Mourinho reconoció la superioridad del Benfica en la primera mitad y señaló que la lesión de Semedo y la expulsión de Talisca influyeron en el desarrollo del juego, aunque evitó atribuir la derrota exclusivamente a estos factores: “Afectaron nuestro partido, sin decir que esa sea la razón de la derrota. En los dos partidos, la diferencia fue de un gol”.

De cara al futuro inmediato, Mourinho señaló que el Fenerbahce debe enfocar sus esfuerzos en la Europa League y en retomar el dominio en el campeonato turco, dejando atrás la frustración de la eliminación europea y apuntando a nuevos objetivos en la temporada.

Fracaso en la Champions League

El Fenerbahce, que había realizado una importante inversión para la temporada 2025-26, incluyendo la cesión de Durán desde Al-Nassr, no consiguió marcar diferencias en la ida como local y mostró inferioridad en el partido de vuelta disputado en Portugal.

El único gol del encuentro lo anotó Kerem Aktürkoğlu, suficiente para que el Benfica, donde juega el colombiano Richard Ríos, avanzara a la siguiente ronda. El marcador final de 0-1 pudo haber sido más amplio, ya que el VAR anuló dos goles a los portugueses, obra de Vangelis Pavlidis y Leandro Barreiro.

Kerem Akturkoglu celebrando su gol con el que Benfica avanzó de ronda en la Champions - crédito Pedro Nunes/REUTERS

Durante el partido, Jhon Jáder Durán permaneció en el banquillo hasta el minuto 65, cuando Mourinho decidió su ingreso en busca de un empate que no llegó. El delantero colombiano no logró cambiar el rumbo del encuentro y, en los minutos finales, abandonó el terreno de juego con dificultades para caminar.

La escena se produjo tras una caída en el área rival, que lo dejó tendido varios segundos antes de salir por la línea final, visiblemente afectado en la pierna derecha. Esta situación genera incertidumbre sobre su disponibilidad para la Selección Colombia, que afrontará una doble fecha de eliminatorias al Mundial 2026 en la próxima semana. La convocatoria de Durán dependerá de los resultados de los exámenes médicos posteriores al partido.

El delantero sufrió una molestia sobre el final del partido del Fenerbahce ante el Benfica, por los playoffs - crédito ESPN

El partido también estuvo marcado por otros incidentes relevantes, como en el Fenerbahce que sufrió la expulsión de Talisca y la lesión de Semedo, lo que complicó aún más las aspiraciones del equipo turco. El Benfica, con Richard Ríos en sus filas, supo capitalizar su ventaja y selló su clasificación a la siguiente fase de la Champions League.

