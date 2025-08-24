Deportes

Así es la canción que le compusieron a Luis Díaz tras la victoria de Bayern Múnich contra Leipzig en el arranque de la Bundesliga

Luego de la viral canción que le compusieron los hinchas del Liverpool al delantero guajiro, los aficionados del equipo bávaro ahora componen coros para el colombiano

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Guardar
El colombiano marcó su primer gol en la Bundesliga y un hincha no lo pasó por alto - crédito @dersportsaenger/TikTok

El Bayern Múnich ha generado expectativas entre sus seguidores por el rendimiento de Luis Díaz, que llegó al club en el verano de 2025 procedente del Liverpool.

En su debut en la Bundesliga, el colombiano fue titular por decisión del entrenador Vincent Kompany y disputó los 90 minutos en la victoria 6-0 ante RB Leipzig, donde sumó un gol y varias asistencias.

La actuación de Díaz fue destacada por Kompany, que declaró: “No solo disfruta del fútbol, ​​sino que también juega para el equipo (...) Si mantenemos eso, podemos ganar muchos partidos”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El impacto del colombiano ha sido tal que incluso se viralizó en redes sociales un cántico de aficionados del Bayern mencionando tanto a Díaz como a compañeros como Harry Kane, Michael Olise y Lennart Karl, tras la contundente victoria ante el Leipzig.

“Olise marcó un doblete, Díaz también marcó un gol. Los Lederhosen están en plena forma hoy. Y luego Harry Kane anotó un hat-trick, sellando los tres primeros puntos. Bayern Múnich, Díaz remató a puerta, Leipzig se fue a casa con seis goles. El Bayern Múnich recibió un impulso con Karl, y solo tiene 17 años. Solo el FCB es campeón de fútbol alemán”.

Luis Díaz marcó su primer
Luis Díaz marcó su primer gol con la Bundesliga contra RB Leipzig - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

La adaptación de Díaz al fútbol alemán ha sido rápida. Además de su titularidad y los minutos acumulados en los encuentros de pretemporada, ya celebra un título con el Bayern: la Supercopa de Alemania.

El equipo se impuso 2-1 a Stuttgart en el Mercedes Benz Arena el sábado 16 de agosto, con Díaz anotando el segundo gol del partido y contribuyendo en la conquista del primer trofeo de la temporada.

De acuerdo a informes desde Europa, el Bayern Múnich desembolsó 70 millones de euros por el traspaso de Díaz procedente del Liverpool. El club bávaro, que busca defender el título en la Bundesliga y ser protagonista en la Champions League, aspira a que el colombiano se consolide como uno de sus referentes en la campaña 2025-2026.

El próximo compromiso del Bayern será el miércoles 27 de agosto frente a Wehen Wiesbaden, en la primera ronda de la DFB Pokal. Para este partido se espera que Díaz no sea convocado y se le de descanso tras los encuentros de la Supercopa y la Bundesliga, y con la convocatoria de la selección Colombia en el horizonte.

Lotthar Matthaüs cambió de opinión sobre el fichaje de Luis Díaz

Luis Díaz fue titular en
Luis Díaz fue titular en la primera jornada de la Bundesliga - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

La percepción de Lothar Matthäus sobre Luis Díaz experimentó un cambio tras el rendimiento del colombiano en la Supercopa de Alemania. Díaz marcó el segundo gol del partido con un cabezazo, sellando la victoria 2-0 de Bayern Múnich ante Stuttgart y asegurando el primer trofeo de la temporada para el club.

Este desempeño fortaleció la posición del guajiro en el equipo y sirvió como respuesta a las críticas por los 75 millones de euros pagados al Liverpool por su fichaje.

En su habitual columna de opinión en Sky Sports, Matthäus comentó sobre la llegada de Díaz y otros refuerzos: “No he entendido del todo que Harry Kane declarara que la plantilla de este año es una de las más reducidas en las que ha jugado. Díaz y Tah son absolutos refuerzos y en el centro del campo también se ha incorporado Tom Bischof, un jugador realmente bueno”.

Luis Díaz levantó su primer
Luis Díaz levantó su primer título con Bayern Múnich durante la supercopa de Alemania - crédito Heiko Becker/REUTERS

La postura de Matthäus contrasta con sus opiniones al momento de la llegada de Díaz al club, cuando expresó reservas respecto al monto de la transferencia: “Podría jugar por detrás de Kane en el Bayern, al igual que Gnabry u Olise. Pero si Díaz cuesta 75 millones de euros, debería ser fijo en una posición”.

Matthäus también comparó la edad de Díaz con otros jugadores del plantel, como Nick Woltemade (23 años), y señaló: “Díaz ya tiene 28 años, mientras que Nick Woltemade solo tiene 23. Si pagan 75 millones de euros por un jugador cinco años mayor, deben tener una gran confianza en Díaz”.

Temas Relacionados

Luis DíazBayern MúnichBundesligaRB LeipzigCanción Luis DíazColombia-Deportes

Más Noticias

EN VIVO l América vs. Atlético Nacional : los Escarlatas buscan reencontrarse con la victoria contra los Verdolagas

El equipo de Gabriel Raimondi viene de caer con Fluminense en Río de Janeiro, duelo que le costó la eliminación de la Copa Sudamericana

EN VIVO l América vs.

Prensa inglesa rajó a Jhon Arias tras nueva derrota de Wolverhampton vs. Bournemouth: está en zona de descenso

El colombiano fue sustituido al inicio del segundo tiempo y su equipo se hunde en la clasificación sin puntos en dos partidos, sin goles marcados y con una diferencia de gol de -5

Prensa inglesa rajó a Jhon

América de Cali vs. Atlético Nacional: el clásico que puede definir un nuevo técnico despedido en la Liga BetPlay II-2025

Ambos clubes llegan al partido luego de ser eliminados de los torneos internacionales de Conmebol, por lo que una nueva derrota podría significar cambios en los entrenadores

América de Cali vs. Atlético

En Millonarios respondieron al “cajón” a David González tras la goleada al Junior en la Liga

El Embajador rompió la racha de seis partidos jugados sin conocer la victoria, lo que generó comentarios sobre una posible indisposición del grupo de jugadores con el entrenador David González

En Millonarios respondieron al “cajón”

Colombia terminó en el podio de los Juegos Panamericanos Junior: así fue la cosecha de medallas

La delegación nacional con menos deportistas alcanzó la misma cantidad de oros conseguidos en los Juegos Panamericanos Junior que se llevaron a cabo en Cali

Colombia terminó en el podio
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Garrote, cabecilla de

Cayó alias Garrote, cabecilla de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare

Atacan con un dron una embarcación de la Armada de Colombia en Putumayo: así fue el momento

Así quedó el helicóptero en Amalfi, luego del atentado terrorista del 21 de agosto

Más de 1.000 uniformados reforzarán Antioquia, ministro dio la orden de “emplear toda la capacidad contra las amenazas”

Petro visitó los cuatro policías sobrevivientes del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: este es su estado de salud

ENTRETENIMIENTO

Valerie Domínguez habló de los

Valerie Domínguez habló de los errores que cometió en Miss Universo y reveló si volvería a participar: “No me creí el cuento”

Claudia Bahamón confesó por qué rechazó tres veces la propuesta para ser reina de belleza: “Fue un acto de rebeldía”

Maluma le ‘echo flores’ a El Salvador e hizo un llamado a Colombia: “Tenemos muchísimo que aprender”

Ella es la exnovia de Pirry que participa por la corona de Miss Universe Colombia 2025 en el nuevo ‘reality’ del Canal RCN

20 años sin Kaleth Morales: este fue el homenaje que le hizo su hijo Samuel para mantener vivo el legado

Deportes

Jorman Campuzano reveló anécdota junto

Jorman Campuzano reveló anécdota junto con Marlos Moreno cuando aún no llegaban al profesionalismo: “Lo reviento todito”

EN VIVO l América vs. Atlético Nacional : los Escarlatas buscan reencontrarse con la victoria contra los Verdolagas

Prensa inglesa rajó a Jhon Arias tras nueva derrota de Wolverhampton vs. Bournemouth: está en zona de descenso

América de Cali vs. Atlético Nacional: el clásico que puede definir un nuevo técnico despedido en la Liga BetPlay II-2025

En Millonarios respondieron al “cajón” a David González tras la goleada al Junior en la Liga