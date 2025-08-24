Así es la canción que le compusieron a Luis Díaz tras la victoria de Bayern Múnich contra Leipzig en el arranque de la Bundesliga

El colombiano marcó su primer gol en la Bundesliga y un hincha no lo pasó por alto - crédito @dersportsaenger/TikTok

El Bayern Múnich ha generado expectativas entre sus seguidores por el rendimiento de Luis Díaz, que llegó al club en el verano de 2025 procedente del Liverpool.

En su debut en la Bundesliga, el colombiano fue titular por decisión del entrenador Vincent Kompany y disputó los 90 minutos en la victoria 6-0 ante RB Leipzig, donde sumó un gol y varias asistencias.

La actuación de Díaz fue destacada por Kompany, que declaró: “No solo disfruta del fútbol, ​​sino que también juega para el equipo (...) Si mantenemos eso, podemos ganar muchos partidos”.

El impacto del colombiano ha sido tal que incluso se viralizó en redes sociales un cántico de aficionados del Bayern mencionando tanto a Díaz como a compañeros como Harry Kane, Michael Olise y Lennart Karl, tras la contundente victoria ante el Leipzig.

“Olise marcó un doblete, Díaz también marcó un gol. Los Lederhosen están en plena forma hoy. Y luego Harry Kane anotó un hat-trick, sellando los tres primeros puntos. Bayern Múnich, Díaz remató a puerta, Leipzig se fue a casa con seis goles. El Bayern Múnich recibió un impulso con Karl, y solo tiene 17 años. Solo el FCB es campeón de fútbol alemán”.

Luis Díaz marcó su primer gol con la Bundesliga contra RB Leipzig - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

La adaptación de Díaz al fútbol alemán ha sido rápida. Además de su titularidad y los minutos acumulados en los encuentros de pretemporada, ya celebra un título con el Bayern: la Supercopa de Alemania.

El equipo se impuso 2-1 a Stuttgart en el Mercedes Benz Arena el sábado 16 de agosto, con Díaz anotando el segundo gol del partido y contribuyendo en la conquista del primer trofeo de la temporada.

De acuerdo a informes desde Europa, el Bayern Múnich desembolsó 70 millones de euros por el traspaso de Díaz procedente del Liverpool. El club bávaro, que busca defender el título en la Bundesliga y ser protagonista en la Champions League, aspira a que el colombiano se consolide como uno de sus referentes en la campaña 2025-2026.

El próximo compromiso del Bayern será el miércoles 27 de agosto frente a Wehen Wiesbaden, en la primera ronda de la DFB Pokal. Para este partido se espera que Díaz no sea convocado y se le de descanso tras los encuentros de la Supercopa y la Bundesliga, y con la convocatoria de la selección Colombia en el horizonte.

Lotthar Matthaüs cambió de opinión sobre el fichaje de Luis Díaz

Luis Díaz fue titular en la primera jornada de la Bundesliga - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

La percepción de Lothar Matthäus sobre Luis Díaz experimentó un cambio tras el rendimiento del colombiano en la Supercopa de Alemania. Díaz marcó el segundo gol del partido con un cabezazo, sellando la victoria 2-0 de Bayern Múnich ante Stuttgart y asegurando el primer trofeo de la temporada para el club.

Este desempeño fortaleció la posición del guajiro en el equipo y sirvió como respuesta a las críticas por los 75 millones de euros pagados al Liverpool por su fichaje.

En su habitual columna de opinión en Sky Sports, Matthäus comentó sobre la llegada de Díaz y otros refuerzos: “No he entendido del todo que Harry Kane declarara que la plantilla de este año es una de las más reducidas en las que ha jugado. Díaz y Tah son absolutos refuerzos y en el centro del campo también se ha incorporado Tom Bischof, un jugador realmente bueno”.

Luis Díaz levantó su primer título con Bayern Múnich durante la supercopa de Alemania - crédito Heiko Becker/REUTERS

La postura de Matthäus contrasta con sus opiniones al momento de la llegada de Díaz al club, cuando expresó reservas respecto al monto de la transferencia: “Podría jugar por detrás de Kane en el Bayern, al igual que Gnabry u Olise. Pero si Díaz cuesta 75 millones de euros, debería ser fijo en una posición”.

Matthäus también comparó la edad de Díaz con otros jugadores del plantel, como Nick Woltemade (23 años), y señaló: “Díaz ya tiene 28 años, mientras que Nick Woltemade solo tiene 23. Si pagan 75 millones de euros por un jugador cinco años mayor, deben tener una gran confianza en Díaz”.