Hernán Torres ilusiona a los hinchas de Millonarios con nuevos refuerzos para la Liga BetPlay: “Vamos a evaluar”

El entrenador tomará las riendas de la nómina desde el 24 de agosto y analizará cada una de las posiciones, para saber lo que se necesita en su nuevo proceso para pelear la estrella 18 en el fútbol colombiano

Por Diego Ariza

Millonarios empezó una nueva etapa tras la salida del técnico David González, que le dejó a su sucesor, Hernán Torres, un enorme reto por delante porque el equipo no ha ganado en la Liga BetPlay, lleva cinco derrotas y apenas un empate en seis jornadas, sumado a que la hinchada no perdonará otro fracaso.

Es por eso que el entrenador de los azules contempla la opción de traer nuevos jugadores, dependiendo de cómo vea la plantilla actual, que pese a las seis contrataciones en julio, no han demostrado el nivel esperado y el resto de jugadores está en baja forma.

Sumado a eso, Hernán Torres queda a la espera de las recuperaciones de Leonardo Castro y David Mackalister Silva, dos de los referentes de Millonarios que volverían a las canchas en septiembre, en especial el goleador al que le faltaría muy poco para ser convocado nuevamente.

“Esperemos a ver cómo encuentre al grupo”

Una de las principales críticas a la plantilla de los azules es el nivel de los refuerzos, pues por el momento ninguno de los seis jugadores ha rendido como se esperaba, incluso se conoció que Bruno Sávio, que fue el último en firmar contrato, sufrió una lesión que lo devolvería a las canchas hasta septiembre.

Debido a esa situación, el técnico Hernán Torres afirmó que está dispuesto a mirar opciones en el próximo mercado de fichajes con jugadores libres, que no es muy usado por los equipos porque la mayoría de deportistas pueden llevar mucho tiempo sin encontrar un club y que por distintas razones salieron de sus anteriores instituciones.

Hernán Torres firmó contrato con Millonarios para afrontar lo que queda del segundo semestre de 2025 - crédito Colprensa

Según el entrenador, en charla con el programa ESPN F90, lo primero será analizar a cada uno de sus futbolistas en la nómina, para ver qué se necesita de cara al segundo semestre y después mirar en la carpeta de fichajes si se encuentra a la persona ideal para firmar contrato.

“Vamos a evaluar cuántos cupos hay. Si se traen, serán libres y esperemos a ver cómo encuentre al grupo para ver posibilidades. Los dirigentes quieren ser campeones, hay que reaccionar primero. Siempre Millonarios tiene la meta de ser campeones y todos lo saben, independientemente de la nómina que tenga”, afirmó.

Millonarios sufrió bajas sensibles para el segundo semestre como Álvaro Montero, Daniel Cataño, Kevin Palacios y Falcao García - crédito David Jaramillo / Colprensa

Cabe recordar que el periodo de transferencias para agentes libres se abrirá el lunes 25 de agosto y se cerrará el viernes 29 del mismo mes, siendo la última ventana para reforzar la nómina en el segundo semestre de 2025, pues la próxima será entre diciembre de 2025 y febrero de 2026.

“No puedo hacer milagros”

De otro lado, Hernán Torres dio detalles de cómo fue su regreso a Millonarios después de 12 años, en el que mencionó que la negociación fue de cinco a ocho minutos “y nos dimos la palabra de que lo íbamos a hacer”, pese a su acuerdo inicial con el Real Cartagena.

“Yo estaba en mi habitación (en Estados Unidos), sonaba el celular, no contesté porque el número no lo conocía, vi el WhatsApp y vi que decía ‘profe, le habla Gustavo Serpa’. Me dijo hace algunos años, le dije que tenía la oportunidad de volver”, afirmó el entrenador en el programa de deportes.

Hernán Torres firmó contrato con Millonarios hasta 2026, esperando sacar al club de su crisis deportiva - crédito @cesaralo / X

De otra parte, Torres fue claro al decir que lo primero que quiere conseguir en el club es que pueda ascender en la tabla de posiciones y salga de la crisis: “Los dirigentes quieren que sea campeón, pero primero hay que reaccionar y siempre Millonarios tiene la meta y objetivo de ser campeón, todo el mundo lo sabe en Colombia”.

“Esto tiene que ser un trabajo en equipo, no puedo hacerlo yo solo, no puedo hacer milagros, el único que puede es Jesucristo. Hay que tratar de que las cosas cambien, no digo que David no las haya hecho bien, pero son situaciones que ocurren. Hay que aportar, luchar. Millonarios es grande y como tal tenemos que tratar de sacar adelante la institución”, finalizó.

