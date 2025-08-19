Deportes

Esta es la cifra de goles que le puso Harry Kane a Luis Díaz en su primera temporada con Bayern Múnich

El extremo colombiano marcó su primer gol con la camiseta del conjunto alemán durante la final de la Supercopa de Alemania, en la cual se impusieron 2-1 a Stuttgart

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Luis Díaz dedicó su primer
Luis Díaz dedicó su primer gol con el Bayern Munich a su fallecido amigo, Diogo Jota - crédito REUTERS/Heiko Becker

A sus 28 años, Luis Díaz debutó oficialmente en Bayern Múnich y lo hizo levantando su primer trofeo y aportando un gol, lo que ha generado admiración en Alemania por su entrega y disciplina.

El propio futbolista expresó su satisfacción tras la final: “Soñarlo era imposible, mejor posible no pudo ser, muy feliz por poder anotar mi primer gol con el Fútbol Club Bayern, ayudar para conseguir un título, el ambiente del partido era muy especial, entonces se va a tornar muy importante para mí y para mi vida, siempre va a quedar marcado. Estoy contento por el título, por el equipo y porque se trabajó de muy buena manera y se consiguió el triunfo”.

En la pasada temporada con Liverpool, Díaz se consolidó como el máximo goleador de su equipo con 14 conquistas, mostrando una mejora notable en definición y capacidad para asumir la posición de delantero centro, donde incluso llegó a marcar un triplete ante Bayer Leverkusen. Con Arne Slot encontró mayor libertad en ofensiva y más ocasiones de cara a portería rival.

Harry Kane y Luis Díaz
Harry Kane y Luis Díaz dan la Supercopa al Bayern - crédito Europa Press

El delantero y referente de Bayern Múnich, Harry Kane, destacó las virtudes goleadoras del colombiano y valoró el impacto de su juego aéreo y su efectividad: “Creo que su mayor activo, y probablemente lo que será grandioso para nosotros este año, es el hecho de que marca goles como lo hizo en la Supercopa de Alemania”.

Kane también subrayó la importancia de que los extremos aporten goles en el fútbol actual y estimó cuántos podría anotar Díaz esta temporada: “Se mete en el área chica, hace esas carreras y tiene una gran definición. Creo que es importante, sobre todo en el fútbol moderno, que los extremos marquen, ojalá entre 15 y 20 goles por temporada. El gol fue una gran carrera, una gran definición”.

El estreno goleador de Díaz con la camiseta bávara llegó mediante un cabezazo frente a Stuttgart, tanto que sentenció el triunfo en la Supercopa de Alemania. Este gol, muestra de su evolución como delantero, confirma que las lecciones aprendidas en Liverpool han elevado su capacidad para moverse como centrodelantero, perfeccionar su remate de cabeza y definir con eficacia dentro del área.

El colombiano celebró su título con el mensaje “The best way to start” (“la mejor manera de empezar”), acompañado de una serie de imágenes que registraron su participación en la final, desde el ingreso al campo hasta el momento de recibir el trofeo. Entre las fotografías, destacó la dedicatoria del gol en memoria a Diogo Jota y el festejo junto a sus compañeros.

El palmarés de títulos de Luis Díaz como profesional

Luis Díaz celebra el título
Luis Díaz celebra el título del Bayern Munich - crédito REUTERS/Heiko Becker

La trayectoria de Luis Díaz incluye títulos desde sus inicios en Junior de Barranquilla, donde obtuvo la Copa Colombia 2017, el Finalización 2018, la Superliga 2019 y el Apertura 2019 antes de iniciar su experiencia en Europa.

En el Porto de Portugal, el delantero conquistó cinco trofeos: dos Primeiras Ligas (2020 y 2022), dos Copas de Portugal (2020 y 2022) y una Supercopa de Portugal (2020).

Durante su paso por Liverpool, Díaz igualó el palmarés alcanzado en su anterior equipo europeo. Debutó con título en la Community Shield 2022, disputando los 90 minutos de la victoria 3-1 frente al Manchester City en Wembley. Su aporte en Inglaterra culminó con la obtención de la Premier League 2024-2025, vigésima liga del equipo de Anfield.

Porto – 5 títulos:

  • Primeira Liga: 2020, 2022
  • Copa de Portugal: 2020, 2022
  • Supercopa de Portugal: 2020

Liverpool – 5 títulos:

  • Community Shield: 2022
  • FA Cup: 2022, 2024
  • Copa de la Liga: 2022
  • Premier League: 2025

Junior de Barranquilla – 4 títulos:

  • Copa Colombia: 2017
  • Finalización: 2018
  • Superliga: 2019
  • Apertura: 2019

Bayern Múnich - 1 título

  • Supercopa de Alemania: 2025

