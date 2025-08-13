Brasileño que le apostó dinero al Deportivo Cali se ganó una millonada gracias a los dos goles que Avilés Hurtado le marcó a Millonarios

El juego quedó empatado a tres goles - crédito Colprensa

Un usuario brasileño sorprendió a la comunidad de apuestas deportivas tras acertar una jugada poco habitual en el fútbol colombiano.

A través de la red social X, el perfil @de_la42192 compartió la imagen de un cupón que registraba una apuesta por 82,02 reales —unos $62.000 pesos colombianos— a que el delantero Avilés Hurtado conseguiría un doblete en el partido que el Deportivo Cali disputó ante Millonarios, en juego celebrado el viernes 8 de agosto en el estadio El Campín, y que finalizó en un empate a tres goles.

La apuesta, considerada por muchos como arriesgada, resultó exitosa tras el desempeño de Hurtado, que anotó dos de los goles en el enfrentamiento ante los Embajadores.

El resultado no solo benefició al equipo caleño, y sin querer queriendo, también representó una ganancia considerable para el apostador.

De acuerdo con la publicación, el premio ascendió a 8.202 reales, cerca de $6.102.000 pesos colombianos. Para celebrar el acierto, el usuario escribió: “Você é uma aberração da natureza! HAHAHAAHAHHA” (“¡Eres una aberración de la naturaleza!”), destacando la sorpresa y entusiasmo por el cumplimiento de la predicción.

El cupón circuló a través de redes sociales y el caso se hizo viral por diversas plataformas y páginas especializadas en apuestas, donde usuarios debatían sobre el potencial que tenía Hurtado de marcar uno o varios goles en ese encuentro.

Incluso, algunas comunidades promovían la posibilidad de que el atacante pudiera lograr un triplete.

Al final, el delantero del Deportivo Cali certificó la jugada marcada en el boleto y dejó una historia destacada entre apostadores extranjeros que siguen el desarrollo del fútbol profesional colombiano.

El regreso de Avilés Hurtado al Fútbol Profesional Colombiano tras una década en el exterior ilusiona a los hinchas del Deportivo Cali

Después de más de 10 años en el fútbol mexicano, Avilés Hurtado Herrera regresó al país para convertirse en nuevo refuerzo del Deportivo Cali.

El delantero, que brilló en el pasado con América de Cali y Atlético Nacional, llegó como una de los fichajes estrellas al club azucarero, que busca fortalecer su ataque tras un inicio complicado en la Liga BetPlay 2025-II tras caer por 0-2 ante Junior de Barranquilla.

La dirigencia, el director técnico Alberto Gamero, pero sobre todo los hinchas, esperan que su experiencia adquirida tras su paso por equipos como Pachuca, Jaguares de Chiapas, Xolos de Tijuana, Monterrey y FC Juárez, aporte al equipo tanto dentro como fuera del campo.

A lo largo de su carrera en México, el atacante nacido en Timbiquí (Cauca) acumula un total de 362 partidos, 76 goles y 44 asistencias en la Liga MX.

En el país azteca destacó por su aporte (sobre todo por sus gambetas y versatilidad en el ataque) en clubes como Jaguares (20 goles y 13 asistencias), Tijuana (12 goles y 11 asistencias) y Monterrey (25 goles y 15 asistencias), donde vivió sus mejores temporadas.

Además, logró títulos como la Superliga y la Copa Colombia con Nacional y experimentó el fútbol internacional al disputar el Mundial de Clubes con Pachuca.

El Deportivo Cali ve en Hurtado una oportunidad de potenciar su competitividad en la presente temporada, en la que pasadas seis jornadas se ubica en la posición 13 con 6 puntos, producto de una victoria, tres empates y dos derrotas.

El conjunto de Gamero se encuentra solo a dos unidades del octavo lugar (que ocupa el Deportivo Pereira), y que otorga la última plaza para ingresar a la disputa de los cuadrangulares finales. Por tal motivo, la fanaticada vallecaucana ve con buenos ojos la llegada de Hurtado, que podría darle un salto de calidad a una de las falencias que más se han notado durante las últimas campañas del equipo: la falta de definición.