Video: dura lesión de Andrés Llinás en el partido entre Millonarios y Deportivo Cali

Andrés Llinás se retiró del campo de juego en camilla, luego de una dura lesión en el juego ante Deportivo Cali - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Andrés Llinás, referente de Millonarios, sufrió una dura lesión en el partido que el cuadro Embajador disputó con el Deportivo Cali, por la fecha 6 de la Liga BetPlay.

El defensa del cuadro capitalino disputó un balón al minuto 71 con Fernando Mimbacas, pero cuando intentaba despejar el balón, su pie izquierdo se quedó fijado al suelo y el atacante del Azucarero le cayó encima. Esto produjo una torcedura de su pie que impactó a la transmisión televisiva.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De inmediato, se prendieron en las alarmas en el banco de David González. Llinás tuvo que retirarse en camilla y ser reemplazado por Danovis Banguero.

La transmisión también capturó la reacción de Alberto Gamero, entrenador del conjunto visitante y que dirigió a Llinás durante años durante su ciclo en el conjunto albiazul, tomándose la cabeza aterrado.

Se espera que en los próximos días se conozcan detalles sobre la gravedad de la lesión del defensa central, pero todo indica que será una baja sensible para Millonarios por el resto del semestre.

Millonarios dejó escapar la victoria ante Deportivo Cali

Millonarios y el Deportivo Cali empataron por 3-3 en El Campín, por la Liga BetPlay - crédito Colprensa

El estadio vibró desde el primer minuto con una reeedición del Clásico Añejo. En los minutos iniciales, Millonarios impuso su ritmo ante Deportivo Cali y generó las primeras opciones sobre el arco defendido por Alejandro Rodríguez. Sebastián del Castillo probó al portero en los primeros minutos y, poco después, Beckham Castro rompió el cero con un potente disparo tras asistencia de Santiago Giordana.

La presión de Millonarios se reflejó en varias llegadas peligrosas. Alex Castro y Jorge Cabezas exigieron a Rodríguez, mientras Cali respondió con un remate de Fabián Castillo que un ex Deportivo Cali, Guillermo de Amores, controló en el otro arco. El dominio local fue premiado cerca de la media hora cuando Helibelton Palacios, tras pase elevado de Sebastián del Castillo, marcó el 2-0 para Millonarios.

Pese a la desventaja, Alberto Gamero ajustó con tres cambios antes del descanso y surtieron efecto, pues la visita convirtió el descuento con una jugada polémica en el área. El VAR señaló penal por falta de Andrés Llinás sobre Avilés Hurtado, quien convirtió con un remate al palo izquierdo del guardameta. Así, el primer tiempo terminó con ventaja para Millonarios, 2-1.

La segunda parte trajo nuevas emociones. El cuadro de David González mantuvo la iniciativa al inicio, aunque Beckham Castro falló una clara oportunidad de aumentar la diferencia. Cali respondió con insistencia y, tras un par de aproximaciones de Johan Martínez, igualó el partido con gol de Avilés Hurtado, quien encontró espacio en el área y venció a De Amores.

Momentos después, Johan Martínez capitalizó un tiro libre para poner a Deportivo Cali al frente en el marcador. Millonarios acusó el golpe y realizó varias modificaciones por lesiones, entre ellas la mencionada salida de Andrés Llinás. El equipo local apretó sobre el final y encontró el empate gracias a Danovis Banguero, quien ejecutó un tiro libre que sorprendió al arquero Rodríguez.

Los minutos finales estuvieron marcados por la tensión y los intentos de ambos equipos por quedarse con la victoria. Deportivo Cali apostó por el contragolpe, mientras Millonarios presionó sin éxito. Finalmente, el marcador no se movió y el partido terminó igualado 3-3, en un encuentro marcado por las emociones y el constante cambio en el desarrollo del juego.

El resultado resulta insatisfactorio para ambos. Millonarios sigue sin ganar en la Liga BetPlay y suma apenas un punto en cuatro partidos, afianzándose en los puestos bajos de la clasificación. En cuando al Deportivo Cali, desaprovechó la oportunidad de afianzarse entre los ocho clasificados y ahora se ubica en el noveno lugar con seis puntos.