Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, habló sobre la actualidad del cuadro Cardenal y se refirió a su relación con la hinchada: “Comienza otra responsabilidad”

El presidente del cuadro cardenal habló sobre las metas que tiene el cuadro bogotano y su relación con la hinchada - crédito @SantaFe / X

Independiente Santa Fe se consagró como campeón del fútbol profesional colombiano el 29 de junio de 2025, después de vencer a Medellín 2-1 en el estadio Atanasio Girardot.

Con este título, liderado por el entrenador uruguayo Jorge Bava, el delantero Hugo Rodallega y la gestión de su presidente Eduardo Méndez, se rompió una sequía de nueve años sin ganar el título.

Sobre el título de Santa Fe, Eduardo Méndez contó lo que significa el título, y explicó cómo cree que es su relación con la hinchada de los Cardenales.

Eduardo Méndez habló en exclusiva en Gol Caracol sobre la situación del campeón del fútbol colombiano - crédito @SantaFe / X

En charla con el periodista Dilhan Stiwar Almonacid, del Gol Caracol, el presidente del rojo de Bogotá habló sobre cómo cree él que es su relación con la hinchada del equipo capitalino, y allí se mostró reflexivo sobre el sentimiento del fanático.

“Uno viene y termina haciendo un análisis. Fueron cinco años conmigo y nueve sin títulos, entonces eso va sumando y la afición e hinchada no mira más que no sea la búsqueda del título. Ya se logró, así que seguramente este semestre ya me va a pedir la estrella once, y ahí empieza otra responsabilidad”, reflexionó.