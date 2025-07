Richard Ríos explicó lo que pasó en la pelea con Enzo Fernández en el Palmeiras vs. Chelsea por el Mundial de Clubes: “Cambié camiseta con él”

Richard Ríos habló acerca de la pelea que tuvo con Luis Díaz - crédito Caean Couto / Reuters

El 4 de julio de 2025, Chelsea clasificó a las semifinales del Mundial de Clubes de Estados Unidos de 2025, al derrotar por 2-1 a Palmeiras en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia.

El encuentro por parte del cuadro brasileño contó con la presencia del volante Richard Ríos, que se consolidó como una de las grandes figuras del equipo liderado por el entrenador Abel Ferreira.

Pero durante el encuentro, la estrella de la selección Colombia vivió un tenso cruce con el mediocampista y capitán del Chelsea, el argentino Enzo Fernández.

Enzo Fernández y Richard Ríos tuvieron un fuerte cruce en el partido entre Palmeiras y Chelsea - crédito @fifaworldcup_es / X

Las acciones ocurrieron en el minuto 12 de partido, cuando el argentino Enzo Fernández empujó a Richard Ríos. Durante el incidente, el argentino intentó hacerle una zancadilla a Ríos, pero la situación no pasó a mayores.

A raíz de esto, el defensor brasileño Giay defendió a Ríos con un empujón hacia Enzo Fernández, lo que provocó la furia del argentino, quien respondió de inmediato y desató la molestia de Richard Ríos. Ambos se encararon en ese momento.

En la zona mixta, el canal TyC Sports consultó a Richard Ríos sobre el altercado con Fernández, preguntando si el disgusto tenía relación con lo ocurrido en el Argentina 1-1 Colombia de las Eliminatorias Sudamericanas, el 10 de junio de 2025. El colombiano respondió que el tema no pasó a mayores.

“No, no pasó nada. No dijimos nada. ¿Qué estás esperando que te responda? No, no pasó nada, incluso cambié camiseta con él”, dijo Ríos.

Palmeiras cayó ante Chelsea y quedó por fuera del Mundial de Clubes

Chelsea se clasificó a las semifinales del Mundial de Clubes - crédito Franck Fife / AFP)

En el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, el equipo dirigido por el italiano Enzo Maresca derrotó por 2-1 al Palmeiras de Brasil y se clasificó a las semifinales del Mundial de Clubes, en donde se enfrentaran ahora al Fluminense de Brasil, que derrotó a primera hora el 5 de junio de 2025, por 2-1 al Al-Hilal de Arabia Saudita.

El primer gol llegó al minuto 16 a través de una jugada individual del atacante Cole Palmer, que definió al palo de la mano derecha y colocó el 1-0 del partido.

AGARRA LA CHAQUETA QUE PARECE QUE REFRESCA 🥶



LA OLA DE FRÍO PALMER HACE DE LAS SUYAS EN EL MUNDIAL DE CLUBES 👏@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/50eacC78sZ — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 5, 2025

En la primera mitad, Chelsea fue superior a su rival, en donde atacó por las bandas e intentó jugar a las espaldas de los defensores de Palmeiras, pero su superioridad no se tradujo en contundencia a la hora de convertir más goles.

Para el segundo tiempo, el equipo brasileño salió con más iniciativa en el ataque y empató al minuto 53 del partido, gracias a un gol de Estêvão, que sacó un remate potente al palo de la mano derecha y que dejó sin respuesta a Robert Sánchez.

LO LLAMAN MESSINHO PORQUE HACE LOCURAS COMO ESTA 🐐



El gol de Estevao al que va a ser su próximo equipo… ¿¡QUÉ BARBARIDAD ES?!@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/OFe1FpBGjK #TakeItToTheWorld #FIFACWC pic.twitter.com/0q4u9MgXLj — DAZN España (@DAZN_ES) July 5, 2025

Con la anotación de Palmeiras, el partido estuvo más parejo durante todo el segundo tiempo, y fue allí cuando al minuto 83, en un remate del atacante francés Christopher Nkunku, la pelota se desvió, y el arquero brasileño Weverton no tuvo respuesta para atajar el tiro, y se colocó el 2-1 final del encuentro.

¡EL GOL MÁS CRUEL PARA PALMEIRAS! 😱 ¡EL GOL QUE PERMITE SOBREVIVIR AL CHELSEA! 🔥



Se lo metieron en propia entre Giay y Weverton 😵@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/9GXz13RYWv — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 5, 2025

Ahora, Chelsea jugará en las semifinales ante el Fluminense de Jhon Arias el 8 de julio de 2025 en el estadio Meadowland de East Rutherford de Nueva Jersey, a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia).

Estadísticas de Richard Ríos

Richard Ríos en una imagen de archivo en Palmeiras vs. Botafogo - crédito Caean Couto / Reuters

Richard Ríos jugó los 90 minutos durante el partido, en donde la aplicación Sofascore, lo calificó con un 6,8 durante el encuentro, y mostró su influencia en el mediocampo del Palmeiras.

A continuación, estas son sus estadísticas en detalle

Minutos jugados: 85

Asistencias de gol: 1

Toques de la pelota: 39

Pases precisos: 26 de 29 (90% de efectividad)

Balones largos: 2 de 5 intentos

Duelos mano a mano : 5 de 8 ganados

Duelos aéreos: 0 de 3 de ganados

Posesiones perdidas: 4

Faltas: 1