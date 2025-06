Excompañero de Falcao García en el Mónaco de Francia halagó al futbolista de Millonarios: “Era un top class, un espectáculo”

El futbolista senegalés, Keita Baldé, ahora juega en Monza de Italia-crédito Claudia Greco/Reuters

El 19 de junio de 2025, Radamel Falcao García entró en el ojo del huracán debido a sus polémicas declaraciones en contra del arbitraje del fútbol colombiano, después de perder el clásico capitalino por 2-1 frente a Santa Fe.

Por esta razón, en los días posteriores a las reacciones de Falcao, se viralizó una entrevista emitida por el podcast El After de Post United, en la que los conductores del espacio hablaron con el delantero senegalés Keita Baldé sobre como fue su relación con “el Tigre” Falcao durante su estadía en Mónaco de Francia.

En charla con el programa publicada el 22 de junio de 2025, el senegalés Keita Baldé habló sobre la relación que tuvo con el delantero colombiano nacido en Santa Marta.

El atacante de Millonarios habló sobre el arbitraje del clásico entre Millonarios y Santa Fe

“Era un top class, un espectáculo. Mira, me voy a quedar con Radamel que es un gran amigo mío, lo respeto y hasta el día de hoy hablamos. Es uno de los jugadores con más clase que he jugado en mi carrera. A nivel personal, es una persona ejemplar que respeto y quiero mucho”, dijo.

Y agregó dentro de sus halagos hacia Radamel Falcao García, el momento cuando el delantero samario le dio la bienvenida al Mónaco.

“El primer día que llegué a Mónaco, entré al vestuario, se me acercó Falcao, me dio la bienvenida y me dijo: «toma mi número de teléfono». Ese es Falcao, es un fenómeno. Yo me acordaba de él con el pelo largo en el Atlético de Madrid, que metía goles de todas las formas", dijo.

Falcao en el ojo del huracán por sus declaraciones

El entrenador y goleador de Millonarios se refirieron al arbitraje tras la derrota y la eliminación de la gran final

El 19 de junio de 2025, después de la derrota por 2-1 de Millonarios frente a Santa Fe, el goleador y capitán de Millonarios se vio envuelto en la polémica de la opinión pública tras las declaraciones que entregó en contra del VAR.

El momento ocurrió cuando el periodista Cristian Pinzón, de Caracol Radio, le preguntó a Falcao García en la rueda de prensa, sobre sus opiniones sobre el encuentro ante Santa Fe, el atacante no dudó en irse en contra del arbitraje, recordando las polémicas que tuvo Millonarios con los jueces en los últimos partidos.

“Déjenme decir esto: así me den cincuenta mil fechas de sanción y no vuelvo a jugar nunca en Colombia, pero es que siempre ante la duda era todo en nuestra contra y cuando había que revisar nunca revisaban, y que se jodan los del VAR, en Manizales nos robaron dos penales, uno que le hicieron a Sergio Mosquera y el otro a Santiago Giordana, nos robaron todo el torneo. Y digo esto, así no vuelva a jugar en Colombia, no me importa un carajo, a la mierda. Todo el torneo fue en contra de Millonarios, y después dicen que le quieren regañar el torneo a Radamel. ¿Qué estupidez están diciendo? Pero ante la duda siempre fue en contra de Millonarios", sentenció.

Después de dicha situación, los periodistas en la rueda de prensa aplaudieron a Falcao García.

Quién es Keita Balde

Keita Balde jugando con Mónaco

Keita Baldé Diao, nacido el 8 de marzo de 1995 en Arbúcies, Girona, es un futbolista senegalés que actualmente juega como extremo izquierdo en el AC Monza de la Serie A italiana. Formado en las categorías inferiores del FC Barcelona, su carrera profesional ha transcurrido por varios clubes europeos.

Trayectoria profesional

FC Barcelona / UE Cornellà (España) : Tras una sanción disciplinaria en 2010, fue cedido al Cornellà, donde destacó con 47 goles en una temporada.

SS Lazio (Italia) : En 2011, firmó con el Lazio. Durante la temporada 2016/17, anotó 16 goles en 31 partidos de liga.

AS Mónaco (Francia) : En 2017, se unió al Mónaco, donde jugó dos temporadas y fue cedido al Inter de Milán en la 2018/19.

Inter de Milán (Italia) : Durante su cesión, participó en 24 partidos de liga, marcando 5 goles.

Sampdoria (Italia) : En la temporada 2020/21, jugó 25 partidos y anotó 7 goles.

Cagliari (Italia) : En la temporada 2021/22, disputó 26 encuentros y marcó 3 goles.

Spartak Moscú (Rusia) : En agosto de 2022, firmó un contrato de tres años. Sin embargo, en septiembre de 2022, fue suspendido hasta diciembre por una infracción en un control antidopaje.

Espanyol (España) : En septiembre de 2023, fue cedido al Espanyol. Participó en 24 partidos y proporcionó una asistencia.

Sivasspor (Turquía) : En agosto de 2024, se unió al Sivasspor. Tras 11 partidos y un gol, rescindió su contrato en diciembre.

AC Monza (Italia): En febrero de 2025, fichó por el Monza, donde ha disputado 11 partidos y anotado 2 goles hasta mayo de 2025.

Desde 2016, Keita Baldé ha sido internacional con Senegal, acumulando 40 partidos y 6 goles. Formó parte del equipo que ganó la Copa Africana de Naciones en 2021.