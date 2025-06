Suplentes del Borussia Dortmund vieron el partido desde el camerino por las altas temperaturas

La sensación térmica era de 32 grados en Ohio - crédito Borussia Dortmund

En la primera semana del Mundial de Clubes, que se juega en Estados Unidos, se ha hablado del bajo nivel que han tenido varios clubes europeos, puesto que en la previa se tenía la percepción de que iban a estar dos escalones arriba que sus rivales.

Sin embargo, por varios aspectos, los encuentros han estado disputados en todo momento, siendo el verano uno de los que más ha afectado a los elencos del viejo continente.

Esto quedó expuesto en la segunda fecha del grupo F, en la que Borussia Dortmund, de Alemania, enfrentó a Mamelodi Sundowns de Sudáfrica.

Durante los 90 minutos, los africanos lograron equiparar el nivel de los europeos y aunque perdieron 4-3, con tantos de Nmecha, Guirassy, Bellingham y Muday, quedó la percepción de que Mamelodi podría haber empatado.

Suplentes del Dortmund no estuvieron en la cancha

Además de lo registrado en el terreno de juego, algo que llamó la atención es que Borussia Dortmund salió a la cancha con los 11 titulares y el cuerpo técnico, mientras que los jugadores suplentes se quedaron adentro del camerino.

Debido a que se generaron múltiples rumores, el club alemán emitió un comunicado en el que expuso que los deportistas se habían quedado en el vestuario, en donde hay aire acondicionado, para no estar expuestos a los 32 grados que había en ese momento en Cincinnati, Ohio.

“Nuestros suplentes vieron la primera mitad desde el vestuario para evitar el sol abrasador del TQL Stadium. Nunca habíamos visto eso antes, pero con este calor, tiene todo el sentido”, indicó la institución alemana.

Debido a que se ha cuestionado el estado de forma de los clubes europeos, Niko Kovac, entrenador del Borussia Dortmund, justificó lo mostrado por su equipo al recordar que la mayoría de deportistas estaban de vacaciones hasta hace unas semanas.

“Diría que el ambiente estuvo correcto. También se jugó a las doce de la mañana. No es fácil, si una selección viene aquí, todo el mundo apoya, pero con los clubes es diferente porque movemos a grupos de aficionados cada uno. Sin que sirva de excusa, volvemos de vacaciones y se notó la humedad”, indicó el croata.

Otro representante del viejo continente que expuso los problemas que han tenido por las altas temperaturas fue Diego Llorente, jugador del Atlético de Madrid, que indicó que en medio del partido contra el PSG sintió que le dolían las uñas por la sensación térmica en el terreno de juego.

“Es imposible. Es un calor terrible. Yo tenía los dedos de los pies que las uñas me dolían, no podía frenar y arrancar. Es increíble, pero como es para todos igual, para todos lo mismo, no hay queja”, declaró el español.

A falta de una fecha por disputarse, tanto Borussia Dortmund como Mamelodi Sundowns tienen chance de clasificar a los octavos de final de la primera edición del Mundial de Clubes.

En el caso de los alemanes, enfrentarán a Ulsan Hiunday, representante de Corea del Sur, con la obligación de sumar al menos un punto para clasificar. Este partido está programado a comenzar el 25 de junio sobre las 3:00 p. m. hora local.

En el caso de los sudafricanos, Mamelodi Sundowns, que ganó en la primera fecha, enfrentará a Fluminense, que tiene a tres colombianos (Jhon Arias, Kevin Serna y Gabriel Fuentes) en la misma jornada e igual horario que el otro partido mencionado.

Ambos partidos se disputarán en simultáneo por un método que tiene la FIFA en este tipo de instancias para evitar cualquier tipo de amaño y que exista igualdad en el tiempo de descanso para la siguiente fase.