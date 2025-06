Polilla da Silva se fue en contra de Tulio Gómez en rueda de prensa tras el empate del América ante Medellín: “No me voy a prestar para manoseos”

El entrenador uruguayo habló en rueda de prensa acerca del apoyo de la hinchada Escarlata - crédito Raúl Palacios - El País / Colprensa

América de Cali cerró su participación en los cuadrangulares finales de la Liga Betplay con un empate frente al finalista del fútbol colombiano, Independiente Medellín.

Antes del partido ante el Poderoso de la Montaña, se presentaron varias polémicas que dejó preocupada a su hinchada: la renuncia de Jorge “Polilla” da Silva y la supuesta estafa al club y a Juan Fernando Quintero por un inversionista.

Y justamente sobre el primer tema, “Polilla” da Silva aclaró lo que ocurrió, y lanzó una indirecta al dueño del cuadro escarlata.

Qué dijo Polilla da Silva sobre su renuncia

El uruguayo habló en rueda de prensa sobre la renuncia que presentó en la previa al partido entre América de Cali e Independiente Medellín - crédito Dimayor / YouTube

En la rueda de prensa posterior al empate frente a Independiente Medellín, se le consultó sobre los motivos de su renuncia, y el técnico uruguayo afirmó que una de las razones de su renuncia es porque no quiere prestarse para manoseos.

“No tiene conocimiento de lo que uno le dio a este club y él tiene todo derecho, pero no me voy a prestar para manoseos; eso quizá fue una de las cosas que me llevó a tomar la decisión antes de reunirme, pero no encontré un ambiente acorde para seguir trabajando", dijo.

Que más dijo Polilla da Silva

Jorge 'Polilla' Da Silva no ocultó su preocupación por el rendimiento del América de Cali en la Liga BetPlay - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Y además dentro de la conferencia de prensa después del empate ante Medellín, aclaró que tiene una buena relación con Marcela Gómez, presidenta del equipo, aclarando los rumores de una supuesta pelea entre los dos.

“América tiene un dueño que es el que toma las últimas decisiones. Con Marcela (Gómez) tengo una relación muy buena, siempre hubo mucho respeto e intención de que el club mejorara”, dijo.

Y finalmente, aclaró como fue la relación con Tulio Gómez, dueño del América de Cali, detallando que no fue una relación cercana como muchas personas creían.

“Las decisiones más importantes no las toma Marcela y yo con Tulio prácticamente no tuve contacto. No lo vi en el club y las veces que me encontraba con él fueron casuales y no crucé más de dos o tres palabras. Él hizo unas declaraciones de que para que continuara tenía que ser campeón y tiene todo el derecho porque es el dueño, pero creo que no merecía en ese momento esas palabras de él”, finalizó.

Carlos Antonio Vélez defendió el proceso del “Polilla” da Silva

El comentarista defendió el proceso del "Polilla" da Silva - crédito Mariano Vimos / Colprensa

En su espacio habitual de Palabras Mayores de Antena 2, el 20 de junio de 2025, Carlos Antonio Vélez defendió el proceso del técnico uruguayo diciendo lo siguiente.

“No he podido entender por qué hay un sector de la hinchada que cree que lo de ‘Polilla’ es muy malo, pero desde el punto de vista de resultado no lo es”, dijo.

Y argumentó su defensa al proceso de Jorge da Silva, mencionando la buena campaña que hizo América de Cali y que le permitió estar en el primer lugar del todos contra todos, además de liderar la reclasificación final del campeonato (que es la tabla acumulada del año y que da cupo internacional en caso de no quedar campeón).

“No están en la final, pero son los primeros en la reclasificación, o sea, es el mejor equipo estadística y numéricamente del año; además, están en una fase siguiente de un torneo internacional“, dijo.

Y finalmente se mostró decepcionado al ver que algún sector del América de Cali no apoya al estratega uruguayo, irrespetando su condición de ídolo del club.

“Lo que sí es muy triste es que no se reconozca que el ‘Polilla’ fue un ídolo del club y a ese tipo de personas hay que tenerles una especial consideración”, dijo.

Y finalmente, se mostró preocupado por la situación interna del América de Cali, explicando que la situación no es buena en el interior del cuadro vallecaucano.

“Algo no anda bien en la interna de América; toca mirar qué es lo que pasa;lo de ‘Juanfer’, ‘Polilla’, la venta de Vergara en pleno torneo, eso no cuadra bien en un equipo como América”, finalizó Vélez.

