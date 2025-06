EN VIVO l Nacional vs. Millonarios: Embajadores y Verdolagas se juegan su última carta en los cuadrangulares

Atlético Nacional está en la tercera posición con cinco puntos, también tras cuatro fechas, y diferencia de gol de 0. Finalmente, Once Caldas cierra el grupo con tres puntos, producto de tres empates y una derrota, y una diferencia de gol de −1.

Este cuadrangular está muy parejo, con los cuatro equipos matemáticamente con opciones hasta la próxima jornada del lunes 16 de junio, donde se enfrentan Santa Fe vs. Once Caldas y Nacional vs. Millonarios. Será decisiva para definir al finalista que se medirá al ganador del Grupo A.