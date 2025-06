Problemas personales estarían afectando la salud mental y rendimiento deportivo de Jhon Durán, aseguró la prensa árabe

Soccer Football - Saudi Pro League - Al Nassr v Al Taawoun - Al-Awwal Park, Riyadh, Saudi Arabia - May 16, 2025 Al Nassr's Jhon Duran reacts REUTERS/Stringer

Las noticias alrededor de Jhon Jader Durán siguen siendo negativas, luego de que fuera desconvocado de la selección Colombia por una recidiva del dolor lumbar que lo aqueja desde su paso por Aston Villa, según explicó el entrenador Néstor Lorenzo.

Sin embargo, el delantero del Al Nassr fue duramente criticado después del partido que la Amarilla empató sin goles ante Perú en la fecha 15 de la Eliminatoria Sudamericana, encuentro que se llevó a cabo en la ciudad de Barranquilla, por su actitud con los otros convocados en el terreno de juego del estadio Metropolitano.

Además, según el periodista Paolo Arenas, en el entretiempo de este partido el jugador intentó agredir al entrenador Néstor Lorenzo y fue necesaria la intervención de James Rodríguez para evitar que la situación escalara.

Esta versión fue desmentida por todos los protagonistas, pero los problemas para Jhon Jader Durán no terminaron allí. El medio de comunicación Arriyadiyah de Arabia Saudí apuntó que el Al Nassr busca reubicar al colombiano, con contrato por cinco años (2030), en condición de préstamo.

Las razones serían los problemas personales que ha afrontado el joven delantero de 21 años, estos estarían repercutiendo en su salud mental y por ende en su rendimiento deportivo: “Dificultades que enfrenta a nivel personal, que han afectado su estado mental y estabilidad técnica. Señalaron que algunos clubes han expresado su disposición a cederlo si el Al-Nassr decide liberarlo oficialmente”.

Jhon Durán a su corta edad es el jugador más costoso de la Saudi Pro League, pese a que en seis meses su ficha se devaluó. Según Transfermarkt, el colombiano cuesta actualmente 35 millones de euros, muy inferior a los 77 millones que pagó el Al Nassr a Aston Villa por su fichaje. A la fecha, el antioqueño ha jugado 18 partidos con la camiseta amarilla, marcó 12 goles, vio cuatro tarjetas amarillas y una tarjeta roja.

Los mensajes de Jhon Durán que agravaron el problema en la selección Colombia

El intercambio de mensajes entre Jhon Durán y Neyser Villarreal en redes sociales, donde el delantero alude a que “de los malos no hablan” y “a los buenos nos quieren matar”, ha intensificado la controversia en torno a su desconvocatoria de la selección Colombia, generando una oleada de comentarios y especulaciones sobre las verdaderas razones de su salida. La situación ha trascendido el comunicado oficial de la Federación Colombiana de Fútbol, que atribuyó la desvinculación del jugador a una “recidiva del dolor lumbar” tras el partido contra Perú el 6 de junio.

En medio de la polémica, el entrenador de la selección, Néstor Lorenzo, se ha visto obligado a responder a los rumores y críticas que circulan en la antesala del partido contra Argentina por la fecha 16 de la Eliminatoria Sudamericana. Lorenzo negó de manera enfática cualquier enfrentamiento con los jugadores tras el empate con Perú. El técnico argentino relató que incluso su madre, de 88 años, le preguntó si era cierto que había tenido un altercado con los futbolistas, a lo que él respondió: “mamá, por favor”.

El entrenador de la selección Colombia volvió a desmentir el incidente y aseguró que se quiere desprestigiar su labor - crédito Federación Colombiana de Fútbol

“El grupo está superunido, te lo pueden decir 40 y uno viene desde afuera y crítica...”, afirmó Lorenzo. El entrenador insistió en que tanto el equipo como el cuerpo técnico mantienen la cohesión y que las versiones sobre conflictos internos carecen de fundamento. Además, expresó su malestar por la difusión de rumores que, según él, buscan perjudicar y desprestigiar su gestión al frente de la selección.

“Duele, duele, que gente colombiana tenga tanta maldad, me hizo mal eso, pensar en eso”, manifestó Lorenzo, quien también reconoció que las críticas afectan, especialmente, cuando se basan en hechos que considera inventados. El técnico subrayó que existe una campaña para dañar la imagen de la selección y de su trabajo, aunque admitió que los resultados recientes no han sido los esperados.

En sus declaraciones, Lorenzo explicó: “Más allá de que los resultados no fueron buenos, porque yo no me escondo diciendo ‘no, jugamos bárbaro’, yo no, hay que sumar, es verdad. Pero la selección debería por lo que ofreció en cada partido estar más arriba. Estamos en un bache en una crisis de puntuación, en cualquier momento salimos“. El entrenador reconoció la necesidad de mejorar el rendimiento del equipo, pero defendió la actitud y el compromiso de los jugadores.