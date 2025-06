El plan sin Luis Díaz que maneja Liverpool, hay dos fichajes a punto de concretarse

Luis Díaz es una de las figuras del Liverpool, pero su contrato está lejano al de las demás estrellas - crédito AP

Tras terminar la temporada en Inglaterra, el título del Liverpool en la Premier League provocó que varias figuras del equipo dirigido por Arne Slot comenzarán a ser referenciadas por otros clubes para el mercado de verano.

Uno de ellos es Luis Díaz, que fue importante en Liverpool y ha comenzado a negociar la renovación de su contrato con los Reds, con la que busca igualar el salario de otros hombres relevantes, como Mohamed Salah y Virgil Van Dijk.

Mientras tanto, en España y Arabia Saudí se habla del futuro del guajiro, que sería una de las prioridades del FC Barcelona y Al Nassr en el mercado de verano, que será abierto por la UEFA el 1 de julio.

Entre las posibles salidas del Liverpool está la del colombiano Luis Díaz, el uruguayo Darwin Núñez y el italiano Federico Chiesa, todos jugadores de la parte ofensiva de Slot.

Díaz no fue ajeno a los rumores

Díaz no desmintió los rumores sobre su futuro - crédito FCF

Aunque no pudo estar con la selección Colombia vs. Perú por una sanción, Luis Díaz fue uno de los nombres más mencionados por la prensa durante los entrenamientos que tuvo la Tricolor en Barranquilla.

En rueda de prensa, Luis Díaz confirmó que ha tenido acercamientos con otros equipos, pero aseguró que su prioridad es renovar con Liverpool.

“Siempre lo he manifestado, desde el primer día que llegué me han recibido muy bien y estamos en contacto ahora mismo con ellos porque estamos hablando con clubes. Es normal, el mercado se abre y estamos tratando de arreglar lo posible, lo que sea mejor para nosotros. Simplemente, estoy en espera de que se pueda dar. Si el Liverpool nos hace una buena renovación y tengo los dos años que me quedan con ellos estaré feliz. Todo depende de ellos. Solo estoy para decidir y lo que sea mejor para nosotros de cara al futuro”, declaró el extremo de 28 años.

En Inglaterra ya hablan de refuerzos en la posición del colombiano

El alemán es el objetivo principal de Liverpool en el mercado - crédito Reuters

Luego de que Liverpool Echo anticipó que la edad del colombiano ha generado dudas en Liverpool y la opción de renovar el contrato del extremo, el club de Anfield ha comenzado a negociar por otros jugadores ofensivos.

El primero es Florian Wirtz, extremo alemán de 22 años que milita en el Bayer Leverkusen, que según el periodista Fabrizio Romano, está a pocos detalles de convertirse en nuevo jugador del Liverpool.

El comunicador italiano indicó que la transferencia por el alemán rondaría los 150 millones de euros, que lo convertiría en el refuerzo más costoso en la historia del Liverpool.

“El Liverpool avanza para completar el acuerdo de Wirtz en los próximos días, allá vamos pronto Las negociaciones están en las etapas finales y se están resolviendo los detalles, luego Wirtz viajará para recibir atención médica, según se confirmó el plan“, indicó Romano.

Liverpool tiene plan B

El extremo ha sido referenciado por Liverpool - crédito Reuters

Además de Wirtz, Teamtalk reportó que los directivos del Liverpool ya piensan en las variantes que podrían negociar en el mercado en caso de que Barcelona o Al Nassr concreten una oferta positiva por Luis Díaz,

En ese escenario, una de las prioridades sería el extremo inglés de 24 años Anthony Gordon, que actualmente juega para el Newcastle. El atacante está avaluado en 65 millones de euros.

Además de los mencionados, Liverpool está negociando con Feyenoord para incorporar al mediocampista Quinten Timber (23 años). En caso de que se concrete la salida de Darwin Núñez y Federico Chiesa, a los rumores se podría sumar un interés por el atacante portugués Gonçalo Ramos (23 años), actualmente en el PSG, campeón de la Uefa Champions League.