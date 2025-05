Luis Díaz habló sobre su renovación en el Liverpool y dejó la responsabilidad al club: “Estoy feliz y disfrutando la Premier”

Luis Díaz con el Liverpool FC ya es campeón de la Premier League, la FA Cup y la Copa de la Liga - crédito REUTERS/Phil Noble

El desempeño de Luis Díaz en la presente temporada con el Liverpool ha sido destacado, consolidándose como uno de los jugadores más importantes del equipo.

Sin embargo, su continuidad en el club inglés no está asegurada, a pesar de que el colombiano ha expresado su deseo de permanecer en Anfield.

Según reportó la prensa inglesa, el delantero guajiro, quien ha sido pieza clave bajo la dirección técnica de Arne Slot, dejó abierta la posibilidad de que su futuro dependa de las decisiones de la directiva del club.

Díaz acumula en la temporada 2024/2025, 13 goles en 34 partidos de la Premier League y un total de 17 tantos en 48 encuentros, sumando todas las competencias.

Este rendimiento lo convierte en su mejor campaña desde que llegó al fútbol inglés. Además, su versatilidad en el ataque, desempeñándose en las tres posiciones ofensivas, y su capacidad de sacrificio en el campo han sido factores determinantes para ganarse el respaldo de la afición y del cuerpo técnico.

Díaz es el segundo jugador con mayor aporte goleador del equipo, solo por detrás de Mohamed Salah. El impacto de estos números no solo ha sido evidente en Liverpool, sino que también ha despertado el interés de clubes internacionales.

Entre los equipos que han sido vinculados con el colombiano se encuentran el Barcelona, el PSG, el Milan y equipos de la Liga de Arabia Saudita. Esto pone al Liverpool en una encrucijada: decidir entre renovar el contrato del jugador, quien ha demostrado su valía en el campo, o aceptar una posible oferta millonaria que permita reforzar el proyecto deportivo con nuevos fichajes.

Tras el reciente empate del Liverpool frente al Arsenal, en el que Díaz anotó un gol, el jugador habló con los medios británicos sobre su actuación y su situación contractual. “Siempre estaré feliz de poder jugar y de brindarle todo al equipo para aportar mi grano de arena. Queríamos salir victoriosos, siempre queremos ganar, pero en el segundo tiempo ellos entraron muy bien, hicieron su juego y encontraron los goles para empatarlo”, declaró el delantero. Además, reconoció que el equipo pudo haber tenido un mejor desempeño en la segunda mitad, aunque valoró el punto obtenido en un contexto competitivo como el de la Premier League.

En cuanto a su futuro, Díaz dejó claro que aún tiene dos años de contrato con el Liverpool, pero no descartó que su continuidad dependa de las decisiones del club. “Desde el primer día que llegué siempre he estado feliz, tranquilo, disfrutando el fútbol que se juega en este gran equipo. Ahí estaremos hablando, lo hablaremos. Por mí, me quedaría los años que fueran, depende también del club, de todo, son detalles que se arreglan por aparte. Estoy muy tranquilo, estoy feliz y disfrutando la Premier”, afirmó el jugador, siguiendo una estrategia similar a la de su compañero Mohamed Salah, quien en el pasado también presionó públicamente al club para definir su futuro.

En otro tema, Díaz se refirió a la salida de su compañero y amigo Trent Alexander-Arnold, quien fue abucheado en Anfield tras anunciar que dejará el Liverpool como agente libre.

El lateral inglés, que ha sido una figura clave en los éxitos recientes del club, se perfila como nuevo jugador del Real Madrid. Sobre esto, Díaz comentó: “Para mí es un privilegio jugar al lado de Trent, siempre lo he dicho, tiene una clase fenomenal, tiene muchísima calidad, es un grandísimo jugador y un gran profesional. Ya él tomó la decisión y hay que respetarlo, solo esperamos que le vaya bien, siempre hizo las cosas bien en esta institución y eso es lo más importante”.