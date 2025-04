Iván Ramiro Córdoba presionó a Néstor Lorenzo para que llame a Dayro Moreno a la selección Colombia: “Teníamos compañeros con alcoholemia alta y no entrenaban, luego jugaban y eran figuras”

El exdefensor de la selección Colombia halagó el buen rendimiento de Dayro Moreno con el Once Caldas - crédito Jesús Aviles / Infobae

El 22 de abril de 2025, Once Caldas derrotó 3-2 al GV San José por la fecha 3 de la Copa Sudamericana en el estadio Hernando Siles, de La Paz.

Y la contribución de Dayro Moreno, delantero tolimense del “Blanco Blanco”, fue destacada por el triplete que anotó frente al equipo boliviano, lo que abrió el debate sobre si el delantero debería ser llamado nuevamente a la selección Colombia.

Por esta razón, el 23 de abril de 2025, Iván Ramiro Córdoba, exfutbolista del Inter de Milán y de la selección Colombia, se refirió al buen momento de Moreno en el programa La jugada maestra, de Ditu, (Caracol Televisión).

Estas fueron las palabras de apoyo de Iván Ramiro Córdoba sobre el llamado de Dayro Moreno a la selección Colombia

El exdefensor de la selección Colombia se refirió al buen rendimiento de Dayro Moreno en el cuadro caldense - crédito @ivanramiroc / Instagram

“Dayro Moreno tendría méritos para ser llamado a la selección Colombia, pero desde el punto de vista deportivo, el técnico no solo mira ello, sino que también analiza otros aspectos para llamar a los jugadores, pero lo que hizo y hace él es muy meritorio, lo cual no debería ser un problema tener a un goleador de estas características”, resaltó Córdoba.

Además, se le consultó sobre la situación del alcoholismo de Dayro Moreno y explicó que las personas son libres de tomar las decisiones sobre lo que quieren hacer en su vida.

“Yo conocí a Dayro en sus inicios de la selección Colombia de mayores y estaba comenzando junto a Radamel Falcao García. Recuerdo que Dayro estaba por delante de Falcao en su carrera deportiva, y acá hay dos formas de vivir la vida. Una de ellas es vivirla tratando de cuidarse a sí mismo. Pero no solo por uno, hay que tener en cuenta lo que uno significa para muchos jóvenes y chicos que te ven como ídolo, persona a imitar. Ahora, eso no quiere decir que Dayro Moreno no sea jugador que sirva para un grupo. Por lo que viene haciendo Once Caldas es porque seguramente es importante para el grupo y adquirió un respeto”, aseguró Córdoba.

Y recordó que cuando era futbolista, hubo momentos en donde entrenaba con compañeros que estaban con niveles altos de alicoramiento, pero afirmó que tanto en esos casos como en el caso de Dayro Moreno no comparte esos actos de indisciplina.

“Teníamos jugadores cuya alcoholemia era tan alta que a veces no se les permitía que entrenaran, pero después terminaba jugando y eran figuras, lo sabíamos. Eso sucedió en varios equipos, en Italia, Argentina y Colombia. Es una dificultad personal, pero cuando entran a la cancha a hacer lo que más les gusta, se convierten, porque es lo que les gusta en la vida. Uno se pregunta ¿Cómo hacen? Me pasaba con varios entrenadores", añadió.

Hernán Darío Herrera, técnico del Once Caldas halagó a Dayro Moreno

El técnico de Once Caldas, Hernán Darío Herrera habló sobre el buen rendimiento de Dayro Moreno y lo postuló para que sea llamado a la selección Colombia - crédito Daniel Ocampo / Colprensa

Y es que el entrenador del Once Caldas en la rueda de prensa posterior al triunfo ante San José, habló sobre el rendimiento de su equipo el 22 de abril de 2025, en donde destacó la labor de Dayro Moreno e insinuó que podría tener una oportunidad para la selección Colombia debido a su buen presente deportivo.

“Hoy al equipo no le dio miedo la altura, corrió de igual a igual con San José, esto para quitar ese mito de la altura para los equipos de nuestros país. El grupo corrió 90 minutos y con los temas del resultado, tuvimos que remontar el marcador. Así que felicito a mis jugadores y a un jugador en especial como lo es Dayro Moreno, que tiene que representar a Colombia. Es goleador y se lo merece, una oportunidad en la selección, no sé porqué no lo han llamado, merece estar allí”, dijo el técnico del Once Caldas", dijo Herrera.

Y finalmente analizó el presente del Once Caldas en el certamen continental y se refirió al partido ante Fluminense por el liderato de la zona en la Copa Sudamericana.

“Fluminense es un gran equipo, lo enfrentamos mano a mano en Manizales, ahora ellos van en ventaja y enfrentaremos a Unión Española y San José en nuestra plaza, con la localía esperamos aprovechar. Vamos ver que pasa, para ir al Maracaná con la opción de buscar el primer lugar. Tenemos un buen equipo, no se ha dicho nada”, concluyó.