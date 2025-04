Jugador de Atlético Nacional explicó el motivo de su celebración con un chupón, tras goleada ante Boyacá Chicó: “Agradezco su apoyo”

Así fue el momento donde el futbolista ecuatoriano le dedicó el gol a su hija-crédito @billyarce11-@winsportstv/Instagram

El 16 de abril de 2025, Atlético Nacional se convirtió en el líder del fútbol colombiano tras golear por 4-1 a Boyacá Chicó en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Y la contribución de su ataque liderado por Marino Hinestroza y Alfredo Morelos fue clave para que el equipo dirigido por el argentino Javier Gandolfi llegara a la cima del campeonato de la Liga BetPlay.

Aún en medio de la victoria, uno de los futbolistas que aportó en la victoria frente al cuadro “ajedrezado” fue el delantero ecuatoriano Billy Arce, quien anotó el tercer gol del “Verdolaga”.

Y después de marcar su gol, realizó una particular celebración con un chupón, el cual se vio en la transmisión de Win Sports.

Por esta razón, en rueda de prensa, el ecuatoriano reveló el duro momento que vivió su hija y que fue el motivo por el cual celebró su gol de esta forma tan particular.

La explicación de Billy Arce y su celebración

En la rueda de prensa tras la goleada ante Boyacá Chicó, se le consultó al delantero sobre el motivo de su particular celebración, a lo que Billy Arce respondió que fue por la salud de su hija que recientemente estuvo en cuidados intensivos, y agradeció en medio de su revelación al club por apoyarlo en estos momentos difíciles y quien anotó su primer gol con la camiseta del “Verde de la Montaña”.

“Primero, le agradezco a Dios por el gol y la victoria. Le comento que la celebración fue dedicada a mi hija, que estuvo internada por varias semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos. Tuve el respaldo del cuerpo técnico, los médicos, la gente de Atlético Nacional y eso lo agradezco”.

Por otra parte, dentro de la celebración de su gol se vio al jugador abrazándose de forma efusiva con Edwin Cardona, mediocampista del cuadro antioqueño, y Arce explicó que el motivo de ese gesto cariñoso se dio al apoyo que le brindó Edwin al jugador desde su llegada a Atlético Nacional en enero de 2025.

“El abrazo con Edwin Cardona fue porque, desde que llegué me respaldó, apoyó y confió en mí. Sabe la admiración que le tengo por todo lo que hace en el campo de juego y justo este miércoles (16 de abril de 2025), me dijo que si anotaba, fuera hasta donde estuviera y le diera un abrazo. Eso lo hice, fue importante, este es un grupo unido. Estoy feliz y espero seguir con este rendimiento”.

Balance sobre su rendimiento deportivo

Y por otra parte, Billy Arce explicó que la idea es seguir por esta línea de resultados positivos y volvió a agradecer a la hinchada por el apoyo.

“Quiero continuar por esta línea para ayudar al equipo. Agradezco a la hinchada por el apoyo y solo espero que disfruten de la victoria. Era un partido complicado, contra un rival cerrado; por eso se cometieron algunos errores, pero corregimos, aprendimos, encontramos espacios, nos mostramos tranquilos y mostramos lo que queríamos. Hay que seguir disfrutando de todo esto”.

Además expresó que quiere seguir en este buen nivel competitivo para seguir aportando su juego a Atlético Nacional.

“Uno siempre anhela tener un partido como el que tuve, donde pude anotar, asistir y aportar, ganar confianza, eso es fundamental. Viene una seguidilla de juegos donde tenemos que prepararnos y ayudar a los compañeros. El gol les importante porque me siento pleno y seguro para lo que viene. Quiero continuar por esta línea y demostrar mi potencial y nivel, para eso vine”.

Y finalmente explicó que la situación de su hija llegó a afectar su rendimiento deportivo, aunque aclaró que este tipo de situaciones no lo pueden llegar a afectar a nivel deportivo, ya que expresó que no se puede mezclar los temas personales con la profesión.

“Soy consciente de que tuve un buen partido comparado con los anteriores. Lo de mi hija no es excusa porque no se pueden mezclar las cosas, pero al final terminó afectando. Como lo dije antes, fue importante la confianza del cuerpo técnico, mis compañeros y demás. Era crucial tener un buen partido y me sentí así, más de la mano de los miles de hinchas que vinieron”.

Cuando vuelve a jugar Atlético Nacional

El “Rey de Copas” volverá a la acción el 20 de abril de 2025 cuando visite al Deportivo Cali a partir de las 6:20 p. m. (hora de Colombia) y luego volverá a la acción en la Copa Libertadores cuando se enfrente ante Bahía de Brasil en Salvador por la fecha 3 de la Copa Libertadores el 24 de abril de 2025 a partir de las 7:00 p. m. (hora de Colombia).

Así cerrará el mes de abril el cuadro Verdolaga:

17 de abril de 2025 - Liga BetPlay: Deportivo Cali vs. Atlético Nacional

24 de abril de 2025 - Copa Libertadores: Bahía vs. Atlético Nacional

29 de abril de 2025 - Liga BetPlay: Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto