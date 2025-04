Así fue el enojo de Alfredo Arias con un periodista en rueda de prensa del Deportivo Cali: “Usted es un atrevido”

Alfredo Arias, técnico del Deportivo Cali, entró en polémica por su enojo con un periodista durante una conferencia - crédito Colprensa

Deportivo Cali lleva una campaña irregular en la Liga BetPlay, que pese a encontrarse alejado del descenso, está afuera de los ocho primeros en el campeonato y el primero en ser señalado como responsable es el técnico Alfredo Arias, que tiene la obligación de entrar a los cuadrangulares.

Ante eso, el entrenador Arias se enojó con un periodista por una pregunta sobre el nivel del equipo, con respecto a cómo acabó la temporada 2024, en la que volvió a quedar cerca de la zona roja en los promedios, y que sufrió algunos de los problemas de la campaña de 2025.

Los vallecaucanos quieren una victoria sobre Equidad, el último de la Liga BetPlay con cuatro puntos, en el estadio de Palmaseca y esperando que otros resultados le ayuden para entrar a los ocho en el torneo, además de romper una mala racha de empates en los últimos partidos.

“Usted no me va a invitar a hacer nada”

Durante la rueda de prensa previa al encuentro frente a La Equidad, un periodista le consultó al entrenador sobre el cierre de la temporada 2024, lo que provocó una molestia del uruguayo y criticó al comunicador por la pregunta, alzando la voz ante todos los presentes.

“Usted es un atrevido, primero por mi edad, y segundo porque usted no me va a invitar a hacer nada. Yo sé lo que tengo que decir, yo sé lo que siento por el Deportivo Cali y yo sé cuando digo que no nos olvidemos porque hace tres meses en que nosotros llegamos la situación era otra”, dijo Alfredo Arias.

Así fue como el entrenador le respondió a un comunicador durante una rueda de prensa el 4 de abril - crédito @PonchoMorales85/X

Arias continuó en medio de su enojo y lanzó un mensaje a todos los periodistas que estaban en la rueda de prensa, en especial a la persona que lanzó la pregunta y con quien no quería seguir conversando.

“Voy a decir lo que tengo que decir y al que le parezca bien está bien y al que no le parezca bien también porque ya soy una persona grande. Invítese a usted mismo a progresar en su pregunta y hágame la pregunta que tenga que hacer, si no no lo haga”, mencionó.

Deportivo Cali, de otro lado, sigue en proceso para convertirse en una sociedad anónima, como solución a su crisis económica - crédito Colprensa

El técnico terminó de decir que siempre busca lo mejor de sus dirigidos: “Yo nunca estoy conforme porque cuando le ganamos a Millonarios les dije a los jugadores que mantuvieran la humildad en este triunfo porque ganamos un partido y nada más. El campeonato es largo y faltan muchas fechas en las cuales tenemos que ser más efectivos cerca del arco rival para poder concretar puntos que quizás pudiéramos tener y no los tenemos”.

“Estamos en un proceso”

Pasando al partido del sábado 5 de abril, Alfredo Arias remarcó que es necesaria la victoria, en especial para cortar la racha de siete empates seguidos en la Liga BetPlay, que lo sacó de los ocho primeros.

“Sí, hemos empatado mucho, pero creo que en la balanza hemos ganado más de lo que hemos perdido. Hay que guardar la humildad, saber que es un campeonato muy duro y lo primero es saber competir y estar en las primeras posiciones. Hemos perdido solo un partido. Los dos puntos que nos faltaron ante Chicó son los que más duelen no tener ahora”, dijo.

Alfredo Arias vive su segunda etapa en el Deportivo Cali tras dirigir a los azucareros entre 2020 y 2021 - crédito Colprensa

Alfredo Arias también enfatizó en que “estamos en un proceso en el cual buscamos estar cerca del objetivo que queremos que es la clasificación. Debemos mejorar varios aspectos para tener más efectividad de cara al futuro. Yo no estoy conforme, nunca me conformo, cuando le ganamos a millos y dije ojo discreción en este triunfo y humildad porque uno gana un partido y nada más y el mensaje es el mismo ahora”.