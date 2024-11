No todo es bueno con Néstor Lorenzo en selección Colombia: esta es su mala campaña en eliminatorias como visitante

Colombia viene de perder en condición de visitante ante Uruguay, en Montevideo, por 3-2 en las eliminatorias - crédito Mariana Greif/REUTERS

La selección Colombia pasó el trago amargo de la derrota contra Uruguay en Montevideo por 3-2, viajó de regreso a Barranquilla y empezó trabajos para mejorar en las eliminatorias, en las que quiere una victoria ante Ecuador para recomponer el camino que se venía dando desde 2023.

Sin embargo, se debe resaltar que los números no apoyan a la Tricolor en condición de visitante que, en 11 jornadas de las clasificatorias al mundial de 2026, fueron seis partidos y en los cuales, el combinado de Néstor Lorenzo no cayó bien parado en la mayoría de las ocasiones.

Por su parte, el entrenador de la selección Colombia dio su queja por el arbitraje en Montevideo, sobre todo por el tiempo de reposición en el que se dio la anotación de los Charrúas, aceptando que se cometieron errores en la parte defensiva que permitieron esas anotaciones.

La campaña de Colombia como visitante

Bajo el formato de Todos contra Todos en las eliminatorias, se ha evidenciado que aprovechar los duelos de local permiten el cupo directo al mundial, como ocurrió con Ecuador para Corea-Japón 2002, también si se suman algunos puntos fuera de casa es mucho mejor.

En el caso de Colombia, su labor como visitante es de bajo rendimiento en el camino a Estados Unidos, México y Canadá 2026, debido a que solo consiguió una victoria en seis salidas, cifras que llaman la atención en un equipo que suma 19 puntos y es tercero.

Rafael Santos Borré marcó el gol para vencer a Paraguay en Asunción por 1-0, en noviembre de 2023 - crédito Conmebol

Hasta el momento, en esos encuentros se ganó una vez, en Asunción por 1-0 ante Paraguay, luego fueron tres empates y dos derrotas, estas últimas fueron las más recientes contra Bolivia (1-0 en El Alto) y Uruguay (3-2 en Montevideo), en cuestión de un mes.

Sumado a eso, Colombia marcó cuatro goles y le hicieron seis tantos, sacando dos igualdades sin anotaciones y en el compromiso que peor le fue en materia defensiva se dio en el estadio Centenario, donde los errores de los cafeteros salieron caros ante la Celeste.

Miguel Terceros fue el encargado del gol de Bolivia para vencer a Colombia y quitarle su invicto de 10 partidos sin perder por eliminatorias - crédito Juan Karita/AP Photo

Aunque el combinado nacional continúa con opciones enormes para llegar al mundial de manera anticipada y directa, causa preocupación que el equipo no cuente con el mismo peso de visitante como de local, en donde ganó cuatro juegos y empató uno.

“Fue muy frustrante que te ganen así”

Néstor Lorenzo se enfatizó lo que ocurrió con su equipo para que le voltearan un marcador en el que empezó ganando y, en cuestión de tres minutos, pasó a perderlo: “En principio, Uruguay tiene jugadores de mucha categoría que exigen. Esos errores no se cometen de manera inocente, sino que son forzados por sus movimientos y por su fricción. Creo que en los tres goles hubo rebotes y empujones, uno fue en contra. Sabíamos que iba a ser así, que sus delanteros son potentes y fuertes y que por fuera podrían tirar centros”.

Néstor Lorenzo aceptó los errores defensivos de Colombia ante Uruguay, pero se quejó del arbitraje - crédito Luisa González/REUTERS

“Por momentos por la manera en que llegaron los goles sentís un poco de frustración y culpa, pero luego se recuperó el equipo y quiso intentar recobrar su estilo de juego, llegamos al final y lo que pasó, lo quiero ver, pero fue muy frustrante que te ganen así”, añadió.

El técnico de Colombia también lanzó una crítica a los árbitros: “Desde que hicieron los goles no se jugó más y los árbitros permitieron un poco y eso me deprime un poco. Todos sabemos que si un jugador se lesiona lo tienen que atender fuera del campo y pasó dos o tres veces y no lo sacaban, el árbitro tiene que tener autoridad. Así hicieron con nosotros con Mojica, pero no. Eso te deprime un poco la verdad. Se jugó a otro ritmo en el segundo tiempo”.