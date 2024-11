Mauricio ‘Chicho’ Serna defendió a jugador de la selección Colombia

El exjugador de la selección Colombia compartió con varios jugadores de la Tricolor previo al choque contra Uruguay en Montevideo - crédito @bocajrs/Instagram

Jhon Jáder Durán ha demostrado un notable desempeño en Aston Villa desde su llegada a principios de 2023. En la presente temporada, el antioqueño ha acumulado un total de 605 minutos en 17 partidos, logrando un promedio de un gol cada 76 minutos.

El traspaso de Durán al Aston Villa desde el Chicago Fire de Estados Unidos se concretó por una suma de 16 millones de euros. Desde entonces, el joven delantero ha aprovechado las oportunidades para consolidarse como una pieza clave en el equipo inglés. Su capacidad para anotar con frecuencia ha sido un factor determinante en su creciente reputación en el fútbol europeo.

La adaptación de Durán al fútbol inglés ha sido rápida, lo que se refleja en su efectividad frente al arco. Su habilidad para encontrar espacios y definir con precisión ha sido destacada en los encuentros de las competiciones en las que participa el Aston Villa.

El impacto de Durán en el Aston Villa no solo se mide en goles, sino también en su contribución al juego colectivo del equipo. Su presencia en el campo ha añadido dinamismo al ataque del club, lo que ha sido crucial en los momentos decisivos de los partidos. La expectativa es que continúe su desarrollo y aporte al éxito del equipo en las competiciones actuales y futuras.

Chicho Serna habló del presente de Jhon Jáder Durán

Durán ha sido objeto de críticas por su carácter y mentalidad, que algunos consideran rebelde. Sin embargo, el exfutbolista y actual miembro del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, Mauricio Chicho Serna, salió en su defensa.

En declaraciones al programa VBAR de Caracol Radio, Serna afirmó que la autenticidad de Durán es parte de su crecimiento como profesional y que no debería perderla. Destacó que es un jugador joven que ya está triunfando en balompié inglés.

“Me parece súper porque esa es su esencia y no la puede perder. La gente debe entender que nosotros no debemos tener un casete para dar las mismas respuestas siempre. Es un jugador joven que ya está triunfando en Inglaterra y lo quieren los mejores clubes del mundo, y si es auténtico, mejor todavía”, dijo el exjugador de Atlético Nacional.

El propio Durán ha hablado sobre su mentalidad, afirmando que siempre ha sido fuerte y que eso no es bien recibido en Colombia. En una entrevista con Sky Sports, el delantero expresó que en su país están acostumbrados a otro tipo de mentalidad y que cuando alguien seguro de sí mismo emerge, enfrenta críticas. Aseguró que su forma de ser no es un problema para él, aunque no guste a todos.

Durán, que sueña con participar en la copa del mundo de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, ha sido reconocido por su talento y potencial desde una edad temprana. Su desempeño en el fútbol europeo ha despertado el interés de algunos de los mejores clubes del mundo, lo que subraya su creciente influencia en el deporte.

Durán sería de la partida contra Uruguay

Con Jhon Córdoba suspendido por acumulación de tarjetas amarilla, las alternativas en ataque de Néstor Lorenzo para el juego ante Uruguay en el Centenario de Montevideo son Rafael Santos Borré y Jhon Durán.

El primero regresó a la convocatoria de la Tricolor tras estar ausente en la última fecha doble por lesión, mientras que el delantero, de 20 años, anotó un tanto en la goleada de Colombia sobre Chile en el Metropolitano de Barranquilla.

De esta manera, el atacante del Aston Villa sería el elegido por Lorenzo para ser inicialista ante la escuadra de Marcelo Bielsa. El encuentro, válido por la fecha 11 de las eliminatorias, está programado para el viernes 15 de noviembre a partir de las 7:00 p. m. (hora colombiana) con transmisión del Gol Caracol y Canal RCN.