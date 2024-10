Entrenador con pasado en Atlético Nacional está en la lista de candidatos para tomar las riendas de Chile

Entrenador que dirigió a Atlético Nacional reemplazaría a Ricardo Gareca en Chile - crédito @neyder_7/Instagram

Jorge Almirón podría convertirse en el nuevo director técnico de la selección de Chile, según rumores que han surgido tras la derrota del equipo austral ante Colombia en el Metropolitano de Barranquilla, resultado que dejó muy mal parado al entrenador argentino, Ricardo Gareca.

El partido, correspondiente a la décima jornada de las eliminatorias sudamericanas para el mundial de 2026, fue dominado por la Tricolor desde el inicio. Los goles de Davinson Sánchez, Luis Díaz, Jhon Jader Durán y Luis Sinisterra aseguraron la victoria para los dirigidos por Néstor Lorenzo, que se mantienen en la segunda casilla en la tabla de posiciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Almirón en la lista de candidatos para reemplazar a Ricardo Gareca en Chile

El entrenador argentino dirigió a Atlético Nacional en 2018 - crédito Colprensa

Por otro lado, la derrota ha generado especulaciones sobre el futuro de Gareca. El periodista chileno Juan Cristóbal Guarello mencionó que hay interés en la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) por convencer a Almirón para que asuma el cargo de entrenador.

Sin embargo, Guarello señaló que la situación es complicada, ya que ofrecerle el puesto ahora, cuando el equipo enfrenta dificultades, podría no ser atractivo para el técnico.

La situación de la selección chilena es crítica, y los próximos días serán decisivos para determinar si habrá un cambio en la dirección técnica. Almirón, que anteriormente se dirigió al Atlético Nacional de Colombia, es uno de los nombres que suenan con fuerza para reemplazar a Gareca, aunque aún no hay confirmación oficial sobre su posible contratación.

“Estén atentos, hay personas en la ANFP que quieren convencer a Almirón, están observándolo, pero lo veo complicado, porque si le ofrecías el puesto hace siete meses, lo entendería, pero ahora que el barco se hunde, solo le das el timón”, dijo Cristóbal Guarello durante la emisión del programa La Hora de King Kong.

Las declaraciones de Ricardo Gareca tras la goleada sufrida ante Colombia

Ricardo Gareca con las horas contadas en Chile - Créditos: Getty Images

Si bien no hay ninguna selección eliminada, la situación de Chile es bastante complicada, ya que ocupa el último lugar en la tabla de posiciones de las clasificatorias para la copa del mundo de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

“En caliente es muy difícil dar una respuesta, pero nos superaron en todos los sectores del juego, nada que objetar en ese aspecto y ahora es difícil darle algo que se vio, una superioridad de Colombia. Nos costó sostener, un resultado que a ustedes les duele, a nosotros también, pero más en estos momentos no puedo decir”, expresó Ricardo Gareca ante los medios de comunicación.

En cuanto a su continuidad, dijo: “Yo creo que sí, no tengo la respuesta, porque lógicamente me invaden cosas, yo también lo siento, pero no estoy acostumbrado a tomar resoluciones en caliente, quiero pensar, enfriarme, pero hoy es algo que coincido, es un proceso difícil, complicado, pero para tomar una determinación hoy no estoy, necesito estar con la gente de mi cuerpo técnico y los dirigentes. Hay tiempo, pero en definitiva, todo lo que sea una decisión de abandonar el cargo, en estos momentos no estoy en condiciones de manifestarlo”.

Y agregó: “La responsabilidad es mía, hay todas cuestiones, somos todos un grupo, pero la responsabilidad más grande es mía. Más allá de una actuación que no nos gustó, yo asumo la responsabilidad. No tengo nada que decirle a los muchachos, uno sabe cuando está mal, que en definitiva, esas cosas que no se han dado, yo soy el máximo responsable porque el equipo tiene que tener reacción y eso es parte técnica”.

Sin embargo, los directivos chilenos le darían una chance más al Tigre, que estaría en los próximos encuentro de la Roja, que se medirá ante Perú en Lima y Venezuela en Santiago el 15 y 19 de noviembre.