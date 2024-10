Movistar le diría adiós a un ciclista colombiano a finales de 2024: vea de quién se trata

Nairo Quintana fue colíder del Movistar Team junto con el español Enric Mas para la temporada 2024 - crédito @Movistar_Team/X

La temporada 2024 del ciclismo internacional se está acabando y varios equipos empezaron los movimientos para renovar sus nóminas de cara a 2025, sobre todo las escuadras de categoría World Tour que le apuntan a figurar en las grandes vueltas, entre ellas el Tour de Francia.

El Movistar es uno de esos conjuntos que rearmaría su grupo y despediría a un colombiano a finales de año, debido a las pocas apariciones destacadas en la campaña y dejándole un espacio a las jóvenes promesas que vienen en ascenso y darían de qué hablar en el futuro.

Uno de esos pedalistas de la escuadra española es Nairo Quintana, que por ahora no se sabe si renovará contrato, que termina en diciembre de 2024, y tuvo actuación en el Giro de Lombardía, Italia, donde vio cómo Tadej Pogacar ratificó su temporada con un triunfo en uno de los llamados “monumentos del ciclismo”.

Un colombiano diría adiós al Movistar

Desde hace unas semanas, se especula sobre los ciclistas que saldrían del Movistar, ya que el proyecto del equipo es renovar solo a unos pocos pedalistas que tengan potencial, dejando al resto por fuera y no se sabe si estarán informados para que busquen otro destino.

Según el periodista Daniel Benson, especializado en fichajes de ciclismo, Iván Ramiro Sosa no seguirá con los españoles, pero su destino no sería el Education First Easypost, como se especuló en un principio y para que sea compañero de Esteban Chaves.

Iván Sosa pasaría del Movistar al Kern Pharma, escuadra española, para la temporada 2025 - crédito @dnlbenson/X

Al parecer, el colombiano pararía en nada menos que el Kern Pharma, conjunto de la segunda categoría del deporte, llamada Continental, proviene de España y en La Vuelta 2024 ganó tres etapas, dos con Pablo Castrillo y una con Urko Berrade.

Aunque sería un retroceso para Sosa, ya que en 2022 dio el salto desde esa división al escenario mayor del ciclismo con el Movistar, no le queda otro camino, pues en la temporada 2024 solo destacó en el Tour Colombia, siendo sexto en la general, y en el Tour de los Alpes con la novena casilla.

Iván Ramiro Sosa pasó de ser promesa en el Movistar a cambiar de equipo para 2025, después de tres años de contrato - crédito Movistar Team

Nairo Quintana, el mejor Escarabajo en Lombardía

Nairo Quintana fue el ciclista colombiano más destacado en la 118ª edición de Il Lombardía, al finalizar en la posición 16 el sábado 12 de octubre. La carrera, que marca el cierre de la temporada ciclista, tuvo lugar en Italia y fue ganada por el esloveno Tadej Pogacar, que logró su cuarto título consecutivo en esta competencia.

El desempeño de los ciclistas cafeteros fue notable, con Daniel Felipe Martínez ocupando el puesto 29, a 8 minutos y 56 segundos del ganador. Einer Rubio terminó en la posición 48, mientras que Sergio Higuita y Santiago Buitrago finalizaron en los puestos 86 y 87, respectivamente. Brandon Rivera cerró la participación colombiana en la casilla 101, a 23 minutos y 47 segundos del líder.

Nairo Quintana fue el mejor colombiano en el Giro de Lombardía, en el puesto 16 - crédito @GettySport - @MovistarTeam / X

La carrera también fue escenario de una fuga protagonizada por tres ciclistas colombianos, aunque no todos lograron completar la prueba. Santiago Umba, Jesús David Peña y Germán Darío Gómez no pudieron llegar a la meta, pero dejaron una actuación aceptable al ser tan jóvenes y medirse frente a los mejores del mundo como el actual campeón del Tour de Francia y Giro de Italia, ademá de campeón del mundo.

Il Lombardía es conocida como la última gran clásica del año, y para muchos corredores, representa la despedida de la temporada en territorio italiano. La participación de los ciclistas colombianos en esta edición subraya su presencia en el ciclismo internacional, destacándose en una de las competencias de un día más exigentes del calendario.