América de Cali estuvo cerca de quedarse sin una figura: lo buscó un histórico del fútbol colombiano

Un jugador del América de Cali reveló que estuvo en conversaciones con un club histórico del fútbol colombiano en 2024 - crédito Colprensa

América de Cali se destaca en el fútbol colombiano por el nivel de su plantilla, que dirigida por el uruguayo Jorge Polilla Da Silva, en su segundo ciclo en el club, fue presentando varias figuras que destacan en cada uno de los partidos de la Liga BetPlay.

Uno de esos hombres de los Diablos Rojos reveló que tuvo charlas con un equipo importante del campeonato local, incluso que se encontraba muy cerca de firmar contrato, además de que lo contactó otra institución del país para quedárselo y jugar en un torneo internacional.

Pese a ello, el futbolista mostró su lealtad al América de Cali, en el que ahora es líder de una nómina que sueña con un título y el siguiente reto será ante nada menos que el clásico contra Millonarios, el viernes 11 de octubre en el estadio Pascual Guerrero, por la Liga BetPlay.

“Tuve un par de conversaciones”

En el segundo semestre del fútbol colombiano, varios equipos le apostaron a la contratación de figuras para pelear el título, ese fue el caso de Millonarios con Falcao García, Atlético Nacional con David Ospina y Bucaramanga con Cristian Zapata.

América no fue la excepción y firmó con Éder Álvarez Balanta y Duván Vergara, este último le dijo al canal de Streaming llamado Kick que estaba en conversaciones con Nacional, debido a que su técnico de ese momento lo conocía bien y quería contratarlo.

Duván Vergara aceptó que conversó con Atlético Nacional en 2024, mientras estaba en Rayados de Monterrey - crédito @AUnToque_Co/X

“Tuve un par de conversaciones. Mi presente está en América, pero tuve conversaciones con el profesor Pablo Repetto, hablamos como dos semanas siendo técnico de Nacional, me decía que me quería tener en cuenta, estuvimos en Santos y dijo que me quería en Nacional”, afirmó.

Vergara también reveló que “con Junior hubo conversaciones, llegamos a hablar, pero de pronto no fui prioridad en el momento”, y la razón se debería a que los Tiburones le apostaron a mantener su plantilla para los octavos de la Copa Libertadores, en la que cayó ante Colo Colo de Chile.

Pablo Repetto quería a Duván Vergara en Atlético Nacional, pero nunca llegó a un acuerdo - crédito Richard Dangond/Colprensa

Finalmente, el atacante del rojo le dejó claro a los hinchas que siempre supo a dónde llegaría: “Mi palabra vale más que todo y mi primera opción siempre fue América, gracias a Dios se dio, América hizo un esfuerzo y ahora estamos contentos todos”.

Sin camisetas hasta nuevo aviso

América de Cali suspendió la venta de su nueva camiseta titular debido a problemas con el escudo, según un comunicado emitido por el club. La decisión se tomó después de que numerosos aficionados denunciaran que el emblema se desprendía con facilidad, afectando incluso a las prendas utilizadas en los partidos oficiales de la Liga y la Copa BetPlay.

El escudo, que fue diseñado para ser innovador, se adhiere mediante calor y cambia de color según la luz. Sin embargo, la calidad de la adherencia fue cuestionada por los hinchas, quienes han compartido sus experiencias en redes sociales. Tulio Gómez, máximo accionista del club, reconoció el problema en su cuenta de X, afirmando que el proveedor no cumplió con los estándares de calidad esperados.

América de Cali dejará de vender su camiseta titular por denuncias de mala calidad - crédito América de Cali

El fabricante de las camisetas, Le Coq Sportif, también se pronunció al respecto. En un comunicado, la empresa reconoció haber identificado problemas específicos con los logos-escudos iridiscentes en algunas prendas de la camiseta titular de la temporada 2024/2025. La compañía se comprometió a trabajar junto con el club para ofrecer soluciones que satisfagan a los hinchas afectados.

La situación ha generado un revuelo entre los seguidores del América, quienes esperaban con ansias la nueva colección de uniformes que se utilizará hasta mediados de 2025. El club afirmó que está trabajando para resolver los inconvenientes y garantizar la satisfacción total de sus aficionados con las prendas.