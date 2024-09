Gianni Infantino aseguró que la selección Colombia merece un título y dio mensaje a Ramón Jesurún tras escándalo en la Copa América

El dirigente visitó a Colombia para la final del Mundial Sub-20 y pasó por la gala de los 100 años de la Federación Colombiana de Fútbol - crédito FCF

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, asistió a la celebración del centenario de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) el pasado 21 de septiembre, donde expresó su apoyo al proceso liderado por el técnico Néstor Lorenzo. Infantino destacó el buen desempeño de la selección colombiana en la Copa América y en las eliminatorias.

La participación de Infantino en la celebración se produce en un contexto de controversia en Colombia debido a la actuación del árbitro Raphael Claus en la final de la Copa América, donde no se concedieron dos posibles penales al equipo colombiano en su enfrentamiento contra Argentina. El gol de Lautaro Martínez en el minuto 112 selló la derrota de Colombia, que había mantenido un desempeño invicto hasta ese momento.

La polémica se intensificó cuando la Conmebol decidió no publicar los audios del VAR de las jugadas reclamadas por el banquillo colombiano, una medida que aún no tiene una explicación oficial. Sin embargo, la FIFA otorga a sus confederaciones la potestad de decidir si publican o no este tipo de material, lo que implica que la decisión de la Conmebol cuenta con la aprobación del ente rector del fútbol mundial.

También por los problemas que tuvo Ramón Jesurún con un agente de seguridad durante la Copa América USA 2024, el que presuntamente fue agredido por el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol y su hijo, Jamil Jesurún. El dirigente aparentemente tuvo que hacer un acuerdo de conciliación con la víctima para retirar los cargos, ser dejado en libertad y no tener más problemas con las autoridades estadounidenses.

Gianni Infantino destacó la labor de la Federación Colombiana de Fútbol y la gestión de Ramón Jesurún - crédito FCF

Durante su intervención, Infantino elogió el rendimiento de la selección colombiana y expresó su optimismo sobre su futuro en el próximo Mundial. “Esta selección está jugando muy bien la verdad. Hemos visto una Copa América excepcional y unas eliminatorias hasta ahora también (...) Vamos a ver en el próximo Mundial, bueno, hay muchos grandes jugadores. Muchos”, declaró el dirigente suizoitaliano.

Infantino destacó la presencia de los hinchas colombianos en los últimos mundiales de la categoría femenina y masculina jugados por la selección Colombia:

“Cuando juega la selección colombiana no son once jugadores, sino 52 millones de jugadores y en cada rincón del mundo se puede ver esto. En el Mundial de Rusia hemos visto la invasión de Colombia y en el Mundial Femenino de Australia-Nueva Zelanda también (...) hubiera merecido ganar más títulos, una Copa América, falta todavía el Mundial, ojalá en 2026. Pero el Mundial que ya ganó la Federación Colombiana de Fútbol es el corazón de 52 millones de colombianos”.

Por último, el dirigente de la entidad más importante del fútbol se refirió a la gestión en cabeza de Ramón Jesurún: “Lo que puedo decir de la FCF es que ha sido un espectáculo y quiero felicitar a Ramón Jesurún, su equipo, presidente de clubes y ligas regionales, por el trabajo increíble que hacen. A los árbitros, jugadores y familias que contribuyen a lo que es el fútbol en este país”.

Gianni Infantino y Alejandro Domínguez homenajeados en el evento de la Federación Colombiana de Fútbol - crédito FCF

Previo a su visita al estadio Nemesio Camacho El Campín para la final de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Colombia 2024, Gianni Infantino recibió la Orden Nacional al Mérito Deportivo junto a Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

“Me alegró enormemente formar parte de las celebraciones del centenario de la 🇨🇴@fcfseleccioncol y recibir la orden nacional al mérito deportivo. 🙌

Mientras Colombia celebra la organización de otro gran torneo, la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2024, el amor y el compromiso del país hacia nuestro hermoso deporte siguen siendo inspiradores.

Muchas gracias a todos en la @fcfseleccioncol, liderados por el presidente de la FCF Ramón Jesurún, por continuar con la gran labor en el desarrollo de un futuro próspero para el fútbol en Colombia. Gracias a todas las leyendas que asistieron a esta celebración por contribuir al fútbol colombiano a lo largo de los años” escribió en su perfil de Instagram, Gianni Infantino.