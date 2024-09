Así fue la gala de los 100 años de la Federación Colombiana de Fútbol: Gianni Infantino y otros invitados de lujo

Gianni Infantino destacó la labor de la Federación Colombiana de Fútbol y la gestión de Ramón Jesurún - crédito FCF

El 21 de septiembre, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) celebró su centenario con un evento que reunió a figuras destacadas del fútbol colombiano y mundial. Entre los asistentes se encontraban leyendas de la Selección Colombia como Luis Amaranto Perea, José Adolfo Valencia, Fabián Andrés Vargas Rivera, Arnoldo Alberto Iguarán, Willington Ortiz, Óscar Córdoba, René Higuita, Jorge Eladio Bolaño Correa, Gerardo Bedoya y Francisco Antonio Maturana. También participaron referentes del fútbol femenino como Daniela Montoya, Carolina Arias, Myriam Guerrero y Liliana Zapata.

A estos invitados, a los que se les reconoció su aporte en la construcción de la historia del fútbol colombiano, se les unieron el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que estaría en Colombia por la final de la Copa Mundial Femenina Sub-20, y el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez. Ambos dirigentes fueron reconocidos con la Orden Nacional al Mérito Deportivo por su contribución al fútbol.

Sin embargo, hubo otros invitados que generaron críticas, como el hijo del presidente de la FCF, Jamil Jesurún, involucrado en el escándalo por agredir a un oficial de seguridad en la final de la Copa América USA 2024, lo que le valió un ingreso a una correccional de Miami y estar vinculado en el proceso legal en los estrados en Estados Unidos.

En su discurso, Jesurún destacó la importancia de recordar la historia del fútbol colombiano, incluyendo tanto los momentos buenos como los difíciles. “Rescatar la memoria construida en el contexto de país desde que rodó el primer balón es revivir; pero no solo los buenos momentos, también los más difíciles, los dolorosos y, por qué no, hasta los errores que dejaron grandes enseñanzas y han permitido encauzar caminos para consolidar una institución más fuerte”, expresó.

Gianni Infantino elogió el trabajo de la FCF y felicitó a Jesurúny su equipo por su labor. “Lo que puedo decir de la FCF es que ha sido un espectáculo y quiero felicitar a Ramón Jesurún, su equipo, presidentes de clubes y ligas regionales, por el trabajo increíble que hacen. A los árbitros, jugadores y familias que contribuyen a lo que es el fútbol en este país”, señaló Infantino.

Por su parte, Alejandro Domínguez resaltó la resiliencia del fútbol colombiano. “A mí me tocó vivir el fútbol colombiano y cómo no reconocer que esto está hecho de luchar contra la adversidad (...) para Conmebol, Colombia no es solo un país más, Conmebol está con Colombia y seguirá apoyándola”, afirmó.

La historia de la Federación Colombiana de Fútbol

El 15 de junio de 1971 se llevó a cabo una asamblea general que dio vida a la Federación Colombiana de Fútbol (Colfútbol), con Eduardo Carbonell Insignares como presidente.

La historia del fútbol organizado en Colombia comenzó en Barranquilla el 12 de octubre de 1924, con la fundación de la Liga de Football Atlántico. Tres años después, en 1927, la liga recibió el reconocimiento jurídico del Gobierno Nacional mediante la resolución 34, firmada por el presidente Miguel Abadía Méndez. En 1936, bajo la presidencia de Carlos Lafaurie Roncallo, se convocó a una asamblea extraordinaria para reformar los estatutos de la liga, cambiando su denominación a Asociación Colombiana de Fútbol (Adefútbol).

El reconocimiento internacional llegó el 14 de agosto de 1936, cuando la FIFA aprobó en primera instancia la afiliación de Colombia durante el Congreso celebrado en Berlín, en el marco de los Juegos Olímpicos. La aceptación oficial se comunicó el 17 de octubre de 1936, y fue ratificada el 5 de enero de 1937, cubriendo las cuotas hasta el 31 de diciembre de ese año.

En julio de 1937, con motivo de los 400 años de fundación de Cali, se organizó un torneo internacional con equipos de México, Argentina, Ecuador y Cuba. Este evento marcó la formación del primer seleccionado nacional colombiano. La primera selección oficial de Colombia se conformó para los Juegos Bolivarianos en Bogotá, celebrados entre el 6 y el 22 de agosto de 1938, en homenaje a los 400 años de fundación de la capital del país.

En 1958, se presentó la “Rebelión de las ligas”, liderada por Antioquia, Cundinamarca y Valle, que intentaron crear un campeonato nacional y fundar Codefútbol. Sin embargo, la Dimayor ya dominaba el panorama nacional con su campeonato profesional. La disputa entre Adefútbol y Dimayor explotó en 1961, cuando se acercaba la eliminatoria para el Campeonato Mundial de Chile. La Conmebol resolvió la disputa el 16 de diciembre en el Congreso de Río de Janeiro, otorgando a Dimayor el manejo del fútbol en Colombia.

En 1964, mientras Adefútbol nombraba a Eduardo Carbonell Insignares como presidente, la Dimayor y varias ligas se reunieron en Villa del Rosario para crear la Federación Colombiana de Fútbol (Fedebol), con Alfonso Senior Quevedo como presidente. Las buenas relaciones de Senior a nivel internacional permitieron el reconocimiento de la FIFA en el Congreso celebrado en Londres en 1966, días antes del Campeonato Mundial.

El logro más destacado de una selección Colombia fue la Copa América 2001, organizada en el país y ganada por el equipo dirigido por Francisco Maturana. Entre tanto, en torneos FIFA, la selección Colombia Femenina sub-17 fue subcampeona del mundo en el campeonato organizado en 2022 en la India.