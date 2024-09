Millonarios podría fichar a una figura del fútbol colombiano: el jugador mostró su amor por el azul

Millonarios lleva tres fechas sin perder en la Liga BetPlay, con victorias sobre Patriotas y Equidad, y un empate ante Once Caldas - crédito Colprensa

Tal parece que Millonarios encontró nuevamente su juego para pelear en la Liga BetPlay, luego de un inicio complicado en las primeras siete jornadas que lo alcanzaron a dejar en la posición 13, pero ahora es sexto con 14 puntos y tres encuentros seguidos sin perder.

La razón para la mejoría de los azules estaría en las modificaciones en su nómina, que podría sumar a una figura del fútbol colombiano que mostró su deseo de vestir la camiseta Embajadora, incluso afirmando que tuvo acercamientos para firmar contrato en 2024.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Mientras tanto, el equipo de Alberto Gamero tendrá unos días de descanso tras el aplazamiento del partido por Copa Colombia ante Bucaramanga, que era el 19 de septiembre en Techo, y volverá a jugar el 25 de septiembre contra Jaguares, que será su regreso a El Campín después de casi dos meses.

“Me gustaría jugar en Millonarios”

Durante los últimos años, la influencia de Millonarios en el fútbol colombiano creció mucho por el proceso de Alberto Gamero, que pudo convencer a una buena cantidad de futbolistas de unirse a la plantilla y para el segundo semestre de 2024 destacaron Falcao García, Iván Arboleda, Emerson Córdoba, entre otros.

Uno de esos jugadores también iba a llegar era Mateo García, figura del Once Caldas que mencionó en Caracol Radio que desea dar un salto en su carrera deportiva, ya sea al fútbol internacional o con la Tricolor: “Salir a competir de gran manera y pues tener ese llamado a selección que es el sueño de todo jugador que no ha sido convocado, tener ese primer llamado es uno de los sueños más grandes que tenemos en este momento”.

Mateo García, volante de Once Caldas, reveló que quiere jugar en Millonarios y tuvo acercamientos en 2024 - crédito Colprensa

Más allá de eso, el volante dijo que uno de sus sueños es jugar con los azules, afirmando que no solo es aficionado, sino que realizó su proceso formativo allí y alcanzó a negociar un traspaso a mediados de 2024, pero no se llegó más lejos en la negociación.

“Sí, sí, la verdad que sí. Aparte de que estuve en las divisiones inferiores, soy hincha de Millonarios y en algún momento me gustaría jugar en Millonarios, inclusive hubo algunos acercamientos a mitad de año, pero Once Caldas había realizado la opción de compra. Yo estoy feliz en Manizales. Si se da, fabuloso, porque sí me gustaría vestirme de azul”, dijo.

Millonarios llegó al sexto lugar de la Liga BetPlay con 14 puntos en nueve juegos disputados, en uno de ellos empató 1-1 ante Once Caldas - crédito Colprensa

García añadió que, pese a esa opción de jugar con los azules, al final se quedó con el Blanco Blanco que le ofreció un mejor contrato: “Yo estoy muy contento acá en Manizales, contento con el equipo, entonces aún no veo que era el momento para salir de acá a Millonarios”.

Gran momento en Once Caldas

Mateo García mencionó que pasa por una etapa importante en su carrera gracias a su esfuerzo con el Once Caldas, en el que es líder del campeonato con 23 puntos, muy cerca de los cuadrangulares semifinales y peleando por cupo a la Copa Libertadores 2025.

“Sin duda alguna y más por el lugar donde estoy. En la B tuve muy buenas campañas, pero no es vista de igual manera que en la primera categoría, no es solo el nivel individual sino el colectivo y eso ayuda a que todos nos veamos bien y hoy Once Caldas está pasando por un gran momento, entonces hay que aprovecharlo al máximo y ojalá podamos ratificar la clasificación rápido”, afirmó.

Once Caldas es líder de la Liga BetPlay con 23 puntos en 10 partidos disputados - crédito Colprensa

El volante también destacó el trabajo del técnico Hernán Darío Herrera: “Esta base de Once Caldas ya tiene un trabajo desde principio de año, entonces esas piezas nuevas, acoplarlas ha sido más sencillo. El profe es una persona que llena de confianza al jugador, se acerca y se preocupa por cómo está, por cómo le gusta jugar, y de esa manera cada uno de nosotros hemos podido sacar nuestra mejor versión basada en el respaldo del profe y acompañada de resultados, que es lo más importante”.