Miguel Ángel Borja no tendría espacio en la selección Colombia: reconocido extécnico explicó la razón

Miguel Ángel Borja había regresado a la selección Colombia para la Copa América 2024, pero no fue llamado para las eliminatorias en septiembre - crédito Omar Vega / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP

La selección Colombia terminó otra doble jornada de eliminatorias con buenos resultados, en la que empató frente a Perú por 1-1 en Lima y luego superó a Argentina en Barranquilla por 2-1, un marcador histórico porque es la cuarta victoria sobre la Albiceleste en las clasificatorias.

Más allá de eso, llamó la atención que Miguel Ángel Borja no fuera convocado, pero tal parece que no sería tenido en cuenta otra vez, por la explicación de un extécnico del fútbol colombiano, que además tiene experiencia en el combinado nacional porque fue asistente.

Pese a eso, el Colibrí sigue marcando goles con River y mostrando su talento en el fútbol argentino, tanto en la Liga Profesional como en la Copa Libertadores, ahora consiguiendo un récord especial para su carrera y consolidándose como referente de la Banda Cruzada.

¿Por qué Borja no volvería a la selección Colombia?

Pese a ser goleador de River y con mucha experiencia, Borja no tuvo opción de jugar con el técnico Néstor Lorenzo hasta la Copa América, en la que lo convocó por primera vez en su proceso y hasta marcó gol contra Panamá, en cuartos de final y durante la goleada 5-0.

Sin embargo, según el extécnico Julio Comesaña, Miguel Ángel Borja no tiene espacio en la Tricolor por su funcionamiento, como lo dijo en una entrevista con AS Colombia: “He mirado este proceso como viene, y el porqué de que algunos jugadores no están como el tema de Borja que siempre se discute”.

Miguel Ángel Borja jugó dos partidos con Colombia en la Copa América, marcó un gol ante Panamá y sumó minutos ante Argentina - crédito Mark J. Rebilas/USA TODAY Sports

“Colombia realmente juega con un nueve falso que es James, y hace un rombo en la mitad de la cancha, cuando venía jugando Córdoba o Borré ni hablar, jugaba como extremo por derecha y cuando el juego se hacía por el medio de campo y la tenía Arias o James ya el extremo es Borré o Córdoba, el que fuera se metía adentro en la posición de nueve y aparecía ya sea Ríos por afuera y Muñoz por dentro en la diagonal, o Muñoz por fuera y Ríos por dentro, eso era lo que venía haciendo, eso no lo va a hacer nunca Borja”, dijo el uruguayo.

Para Julio Comesaña, que fue asistente técnico de Leonel Álvarez en Colombia durante 2011, “si quiere un nueve, Borja. Allí en el área tiene que ser un jugador que sepa sostener el balón, si no puede jugar a un toque o pivotear, tiene que sostener, no perder el balón, alguien que se asocie en el juego no desde muy atrás, alguien que no salga corriendo para adelante porque llega solo”.

Durante su juego ante Argentina, Miguel Ángel Borja estuvo en cancha durante 15 minutos - crédito Agustín Marcarían/REUTERS

Nueva marca para el ‘Colibrí'

Miguel Ángel Borja alcanzó una importante marca en su carrera con River Plate y es su gol número 50 vistiendo la camiseta del club argentino, en el partido contra Atlético Tucumán, donde también colaboró con una asistencia en la victoria 4-1 en el estadio Monumental.

El desempeño del atacante en este encuentro fue notable. Al minuto 36 anotó el 2-1 parcial y más tarde, sobre el final del partido, asistió a Facundo Colidio para el 4-1 definitivo. Con estos aportes, no solo consolidó su eficiencia goleadora, sino también su capacidad de crear oportunidades para sus compañeros.

Miguel Borja y Germán Pezzela, en el partido de River Plate vs. Atlético Tucumán por la Liga Profesional - crédito Fotobaires

La marca de 50 goles es especialmente significativa, ya que Borja ha jugado 95 partidos con River Plate, aunque solo fue titular en 59 de ellos. Su promedio goleador es el más alto entre los colombianos que pasaron por el club, alcanzando una media de 0.52 por partido, que supera a destacados jugadores colombianos en River como Juan Pablo Ángel (0.47), Falcao García (0.41), Teófilo Gutiérrez (0.40) y Rafael Santos Borré (0.37).

En el presente año, Borja mantuvo un alto nivel de rendimiento, participando en 34 partidos y contribuyendo con 27 goles y 4 asistencias. A pesar de esta notable actuación, no fue convocado por el director técnico de la selección colombiana, Néstor Lorenzo, para los recientes encuentros de las eliminatorias contra Perú y Argentina.